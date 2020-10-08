2020 年如何投票
关于在宾夕法尼亚州通过邮寄或亲自到场投票，您所需知道的一切事宜
此翻译因美国新闻学会 (American Press Institute) 的资助而得以提供。
自上次总统大选以来，很多事情都已发生了变化，而且这期间也产生了大量信息（有些信息不太可靠）。
我们会在这里提供帮助。
每一位宾夕法尼亚州的选民现在都可以通过邮寄来投票。想要亲自到场投票？我们将帮助您了解这两种形式的投票。
以下是一些对常见问题的简单易懂的回答：
我为什么要投票？选票上有哪些竞选？我有资格投票吗？我该如何注册？选民注册截止日期是何时？我需要宾夕法尼亚州的驾照才能注册吗？如果我在监狱里怎么办？我已经注册了，但是需要更改一些信息，我该怎么做？如果我在注册时遇到问题该怎么办？我已经注册了，有什么需要我检查或做的吗？
我如何申请通过邮寄投票？请求通过邮寄投票后，我还可以亲自到场投票吗？我在初选中通过邮寄投票。我会自动注册吗？通过邮寄投票好还是亲自到场投票好？我需要邮票来通过邮寄投票吗？如果我不能在线申请并且不能打印表格怎么办？我如何检查我通过邮寄投票的状态？我将在何时收到我的通过邮寄投票的选票？我可以亲自领取邮寄选票吗？我可以亲手递交我的选票的最早日期是何时？我可以通过邮寄投票的最后一天是何时？美国邮政服务 问题能否阻止我的投票计票？我应如何在我的邮寄选票上签名？什么是裸票？为什么会有这么多信封？裸票重要吗？我可以在哪里送回我的选票？我如何知道是否收到了我的选票？我能知道何时计入我的选票吗？如果我丢失选票或从未收到选票怎么办？我的邮寄选票将包括与亲自到场选票相同的竞选吗？如何计入邮寄选票？如果我通过邮寄投票，我会得到贴纸吗？
我如何亲自到场投票？我去哪里投票？我可以提前在选举办公室亲自到场投票吗？我需要知道有关投票机的哪些信息？我需要身份证件才能投票吗？投票站何时开放？会有个人防护装备 (PPE) 吗？
我应该投票吗？我该如何注册？
我为什么要投票？
如果您有资格投票，那么是否要投票由您决定。投票使您（和其他人）有机会决定谁上任，这可以影响政策的制定和政府的运作方式。例如，总统唐纳德·特朗普和前副总统乔·拜登针对美国应如何运作提出了截然不同的看法，第三方候选人也是如此。
您的参与既可以确定谁获胜，又可以因投票而使您对政治人物和当选官员更为重要，从而有助于影响政策的制定。政治学家表示，政治人物特别关心选民，因为他们需要这些选民才能赢得选举。因此，投票率不均衡会导致政策不均衡。
例如，越富裕且受教育程度越高的人，他们进行投票的可能性就越大；他们的偏好会反映在决策中。因此，即使您的候选人没有获胜，您的参与也会使您更容易受到决策者和政治人物的关注，并对他们而言更为重要。
当然，在这次选举中投票有一个非常实际且直接的理由：您的投票在宾夕法尼亚州非常有价值。我们的州在决定谁赢得总统职位方面尤其重要，因为只需少数投票就可确定获胜者。
选票上有哪些竞选？
美国的总统和副总统（作为一个候选人名单），领导联邦政府；
国会代表，作为华盛顿特区美国众议院的 18 名宾夕法尼亚州议员之一代表您所在的地区，负责制定和修改法律，对行政部门执行联邦监督；
州总检察长，是宾夕法尼亚州的最高执法官员，负责调查和起诉州犯罪，维护宾夕法尼亚州的法律并在诉讼中代表州；
州审计长，是宾夕法尼亚州的金融监察人，负责调查公共资金的使用情况；
州**财政部长**，负责管理州资金，包括运行 529 大学储蓄计划 (529 College Savings Program) 和无主财产计划，以将财产归还其所有者；
州参议员，作为州参议院的 50 名议员之一代表您所在的地区；以及
州代表，作为哈里斯堡州众议院的 203 名议员之一代表您所在的地区。
费城选民还有四个选民问题，在这些问题中会询问他们是否要对市政府做出特定更改。
我该如何注册？
最快的方法是使用州务院的在线表格。您也可以填写纸质申请表，然后将其邮寄到或亲手交给您所在县的选举办公室。
选民注册截止日期是何时？
您可以在 10 月 19 日当天结束之前注册投票，也就是选举日前 15 天。如果可以的话，我们鼓励您尽早注册，这会给您留出更多的时间来做诸如请求邮寄选票等事情，并解决可能出现的任何问题。
如果我在监狱里怎么办？
宾夕法尼亚州不允许因重罪定罪而在监狱服刑的人投票。
但是，在释放后，您可以投票，包括您处于缓刑、假释或居家监禁的情况。基本上，只要您没有因重罪定罪而入狱，您就应该有资格。该权利会在您出狱时自动恢复，并且不需要像在其他州的案件那样，由州长签字保证等。
如果您正处于审前程序阶段（即使您被监禁）、已被判轻罪或将在选举日之前出狱，您也可以投票。
我已经注册了，但是需要更改一些信息，我该怎么做？
使用相同的州务院表格，该表格可让您表明自己不是新注册人，只是要更新您的地址、姓名或政党。
如果我在注册时遇到问题该怎么办？
联系您所在县的选举办公室。您还可以通过各种倡导团体来获得帮助，包括无党派选举保护联盟，电话：1-866-OUR-VOTE。
政党、竞选团队和当选官员也可以提供帮助。
我已经注册了，有什么需要我检查或做的吗？
您应在此处检查您的注册信息，以确保您仍然正确注册，并且您的姓名和地址正确无误。有时，人们会遇到麻烦，因为他们在更改其姓名或搬家之后忘记更新其选民注册。
我如何通过邮寄投票？
我如何申请通过邮寄投票？
最快的方法是使用州务院的在线表格，该表格将需要驾照号码、州 ID 号码或社会安全号码。您也可以填写纸质申请表，然后将其邮寄到或亲手交给您所在县的选举办公室。
请求通过邮寄投票后，我还可以亲自到场投票吗？
可以。如果您已请求通过邮寄投票，则您可以随身携带您的选票和信封，并将其交给投票站的工作者将其作废。届时，您将可以在机器上进行投票，就好像您从来没有请求过邮寄选票一样。
如果您没有随身携带您的选票（包括如果未按时送达选票），您仍然可以到投票站现场并在临时选票上投票，临时选票是一种纸质选票，一旦确訒您有资格投票，便会将其挑出并计入。
我在初选中通过邮寄投票。我会自动注册吗？
可能会。当您注册通过邮寄投票时，您可以注册在全年邮寄投票，也可以注册在未来几年自动接收申请表来邮寄投票。因此，许多在初选中申请通过邮寄投票的选民也注册了在 11 月接收申请表。但是，除非您请求，否则您不会被自动注册爲通过邮寄投票。
最佳建议：只需在线检查您的邮寄选票状态。
通过邮寄投票好还是亲自到场投票好？
这取决于您。通过邮寄投出的选票的价值与亲自到场投出的选票的价值相同。
不过，您可能还要考虑其他问题，尤其是今年。请参阅接下来的两个问题。请记住，并非每个人都有平等的机会通过邮寄或亲自到场投票，例如，如果残障使您无法轻松地亲自到场投票。
您也可能更喜欢通过邮寄投票的灵活性和便利性，包括能够拿著您的选票坐下來研究一下候选人，并在选举日之前选择您的最佳时间来填写您的选票。
如果我不能在线申请并且不能打印表格怎么办？
联系您所在县的选举办公室，以请求将纸质申请表邮寄给您。您也可以发送电子邮件至 ra-voterreg@pa.gov 或拨打 1-877-VOTESPA 联系州。但是他们最终会将您的请求转给您所在县的办公室，因此只需联系县办公室会更容易。
我如何检查我通过邮寄投票的状态？
您可以在线检查您的选票状态，包括您的申请是否已获批准、是否已邮寄选票以及在您寄回后是否已收到选票。如果您在申请通过邮寄投票时包括了您的电子邮件地址，则您还应收到通知您选票状态变更的电子邮件。而且，您随时可以致电您所在县的办公室以检查您的状态。
但是请注意，由于输入数据的影响，选票追踪系统可能会关闭几天。例如，当您请求选票时，直到已处理完申请后，选票才会显示在追踪系统中。系统列出的请求您的选票的日期实际上是处理该请求的日期。该系统可能会关闭数日，具体取决于县官员收到您的请求之前系统所需的时间。同样，您的选票可能邮寄到县办公室，但要在几天后才被扫描录入。
我将在何时收到我的通过邮寄投票的选票？
宾夕法尼亚州最高法院于 9 月 17 日从选票中删除了绿党总统候选人名单，从而解决了最近的挑战，并允许寄出选票。但是，要打印整个第一批将近 200 万张选票并将这些选票邮寄给选民，这会需要一些时间。即使您很久以前就申请了，您的选票也可能要等到快到 10 月或 10 月初才能寄到。
一旦第一批大量的邮寄选票发出，各县便会根据选民的请求寄出邮寄选票。处理您的申请、打印选票并将选票寄出可能需要几天的时间。但通常应在您请求选票后几天将其邮寄出去，并且您应在一两周内收到该选票。
我可以亲自领取邮寄选票吗？
可以，在您所在县的选举办公室领取。
根据去年通过的选举法，如果您到现场申请邮寄选票，则县选举工作人员必须当场为您提供您的邮寄选票。请提前联系您的选举办公室，以确保可提供选票，因为一些地方仍在最后确定他们的选票并获取他们的所有材料。
在选举办公室，您可以填写（或移交）邮寄选票申请表；选举工作人员会处理该申请表，并为您提供您的邮寄选票；然后如果您愿意，您可以在那里填写该选票并立即将其返回。基本上，您可以提前亲自到场投票：请求、接收、填写和提交您的邮寄选票，一次完成整个流程。
一些县正尝试通过设立卫星选举办公室来利用这种投票方式，以便选民将在多个位置使用这种早期投票。费城于 9 月 29 日星期二开设了其第一处站点。
您也可以领取选票并将其带回家，然后再进行投票。仅仅因为您在那里请求并收到了您的选票并不意味着您必须立即在选票上投票。
我可以通过邮寄投票的最后一天是何时？
根据宾夕法尼亚州最高法院的命令，您的选票必须在选举日晚上 8 点之前亲手递交，或在选举日之前邮寄并在下周五之前接收。（通常，州法律规定，无论何时邮寄选票，选票都必须在选举日晚上 8 点前返回，但法院表示，邮递时间和与大流行相关的选票处理延迟可能会导致选票被不公平地拖延处理，进而剥夺了选民的选举权。）
法院下令，如果在选举日晚上 8 点之前亲手递交邮寄选票（例如放在投递箱中），或者如果在 11 月 6 日星期五下午 5 点之前通过美国邮政服务 (USPS) 收到邮寄选票并且该选票的邮戳日期在选举日之前或在选举日之后寄出选票的证据不足，则需计票。因此，例如，没有邮戳或邮戳模糊的选票将被假定为已在选举日之前寄出。
尽管如此，邮递时间可能是不确定的，尤其是对于最后一刻才邮寄的选民而言，而提前请求您的选票并尽快将其返回仍然是个不错的主意：如果邮递速度慢或无法预测，并且您的选票在截止日期之后送达，则不会计票。即使您在选举前几天就将选票寄出了。
而且要知道，邮戳不一定是在您将您的选票放入外发邮箱的当天盖上去的。
美国邮政服务 问题能否阻止我的投票计票？
宾夕法尼亚州确实有严格的邮寄选票截止日期，这可能已经阻止了成千上万的人在初选中投票。并且此后的邮递问题已经引起了人们对是否会及时递送选票以便计票的担忧。
美国邮政服务警告宾夕法尼亚州，如果在临近选举日要求邮寄选票，则可能无法按时送达，这促使州务院对剥夺公民选举权的风险发出警告，并要求州最高法院更改截止日期。法院同意，延长了截止日期。
因此，如果临近选举日，并且您担心无法及时寄回您的选票，请考虑您的其他选择（请参见下文）。为了安全地通过邮寄投票并确保您的选票被计入，选举官员敦促您尽早寄出选票。
我应如何在我的邮寄选票上签名？
您应该按您在注册投票时所签的相同方式签名，因为选票上的签名会与注册时的签名作比较。选举工作者基本上会查看选票信封上的签名和存档的签名（例如，当选民在获得驾照后注册时，宾夕法尼亚州交通部 (PennDOT) 发送过来的任何文件），并查看签名是否看起来足够匹配，以至于他们认为是同一个人。
如果您担心您在存档中的签名不再准确，请联系您所在县的选举办公室，他们将帮助您更新签名。
什么是裸票？
裸票是选民在没有内部“保密信封”的情况下提交的邮寄选票。
宾夕法尼亚州采用双信封制：已填妥的选票先放入一个空白的、匿名的保密信封内，然后再放入回邮信封，该回邮信封上的收件人是县选举办公室，并且信封上有选民的签名和信息。如果选民将选票直接放入回邮信封，那就是“裸票”。
为什么会有这么多信封？
双信封制旨在保护选民的隐私。当选举工作人员在计票之前检查投票时（而政党和竞选团队可能会质疑这些投票的合法性），他们查看的是外层回邮信封，例如查看选民是否在信封上签名并确保选民没有同时亲自到场和通过邮寄投票。
如果外层信封没有出现任何问题，便会将其打开并取出里面的保密信封和选票。然后将保密信封放在一起，因此从理论上讲，两步处理旨在防止辨认出个别选民的选票。
一些县选举官员表示，由于他们拥有的设备，该双信封制此时可能已过时。他们表示，大批量的接收信封，又要非常迅速地打开，这样的话几乎不可能识别出各张选票。
裸票重要吗？
很难预测这次选举将会有多少张裸票，部分原因是这是宾夕法尼亚州所有选民可以通过邮寄投票的第一次总统选举。而且在过去已计入了大多数裸票，因此我们没有良好的数据。
费城选举主席 Lisa Deeley 表示，即便如此，但仍有一些建议认为，裸票的数量可能会很高，达到成千上万张或者甚至超过 100,000 张。（唐纳德·特朗普在 2016 年以 44,000 票赢得了宾夕法尼亚州的总统选举。）在少数几个县中，基于我们所拥有的一些过去的可用数据，大约有 5% 的选票似乎在没有放入保密信封的情况下就寄回了。
我可以在哪里送回我的选票？
您可以邮寄您的选票，也可以在县选举办公室处投递选票来亲手递交选票。一些县甚至还设立了新的办公室来使选民更容易返回选票。
各县也可以像在初选中一样设置投递箱，但尚不清楚哪个县将会设置投递箱以及设置投递箱的位置。特朗普竞选团队已经起诉该州，要求禁止使用投递箱，但宾夕法尼亚州最高法院于 9 月 17 日在另一起案件中裁定允许使用投递箱，因此期望各县尽快宣布投递箱的位置。
目前，我们确切地知道您可以在您所在县的选举办公室（例如，费城市政厅 142 室或费城的其中一处卫星选举办公室）亲手递交您的邮寄选票。
共和党议员还提议在选举日允许在投票站投递选票。因此，目前，您可以向县选举官员投递您的选票，并继续关注更多选择。
我如何知道是否收到了我的选票？
您可以在线检查您的选票状态，如果您在申请通过邮寄投票时包括了您的电子邮件地址，则您还应收到自动电子邮件，通知您的选票状态的变更。
您也可以致电您所在县的办公室以核实您的状态。
只需记住，县选举工作人员一直在努力同时对许多不同的事情作出回应。您的选票可能已送达县办公室，但实际上不会在接收后的几天里便进行扫描。
我能知道何时计入我的选票吗？
能，宾夕法尼亚州州务院的选票追踪网站使您可以查看您的选票是否被计入。如果您在申请选票时包括了您的电子邮件地址，则您应在每个步骤都收到一封电子邮件，包括计入您的选票。（请注意，该网站不会实时地确切显示计票时间，但会大致接近该时间。）
如果我丢失选票或从未收到选票怎么办？
您可以请求您所在县的选举办公室寄给您一张新的选票，并将旧的选票作废。（但是，如果您找到或收到了您的原始选票，请确保不要使用该选票。一旦该选票已在系统中作废，便不会被计入。）
您也可仍然到投票站现场并在临时选票上投票，临时选票是一种纸质选票，一旦明确您有资格投票，便会将其挑出并计入。
我的邮寄选票将包括与亲自到场选票相同的竞选吗？
应该包括。无论是通过邮寄还是亲自到场，投票计数都是相同的，并且适用于参与同一竞选的所有相同候选人。
即便如此，在寄出邮寄选票后，也可能会发生某些情况，例如，如果有人从选票中删除。在这种情况下，您的选票早就已经寄给您，而上面会包含在亲自到场选票上不再包括的候选人。（此后寄出的邮寄选票上将没有该人员，或者可能包含一些有关该人员已被删除的通知。）
因此，邮寄和亲自到场选票应具有同一竞选的所有相同候选人，而这两种选票上有不同之处的唯一原因是，如果在已经寄出邮寄选票后发生了某些变更。
如何计入邮寄选票？
允许各县从选举日开始（而非选举日之前）计入邮寄选票。这是一个多步骤的流程，其中涉及扫描选票信封，以确保其是合法的并将选民标记为已投票；检查选民签名，以查看这些签名是否与存档的签名相匹配；打开邮寄信封；打开里面的空白保密信封并取出选票；并扫描该选票。县程序各不相同，但在许多县，他们还根据投票选区将选票分为几批，因此，一个选区的选票会同时全部被计入。
其中一些步骤会通过设备来加快处理速度，该设备可以对邮件进行分类、划开信封并提取选票。最后一步，即实际读取选票并统计投票选择，通常是在一次同时处理大批选票的高速扫描仪上完成的。
我该如何亲自到场投票？
我去哪里投票？
这还没有最终确定。县选举官员正在努力找出哪些位置愿意作为投票站（一些地方，例如老年中心，不愿意在冠状病毒大流行期间开放），并且适合于保持社交距离。
您的投票站可能不是您以前去过的同一个站，因此请在临近选举日时回来查看以确定地点。
我可以提前在选举办公室亲自到场投票吗？
可以，一旦可提供邮寄选票，您就可以前往您所在县的选举办公室，并一次完成请求、接收、填写和提交您的邮寄选票。一些县正尝试设立卫星选举办公室，以帮助使这种投票方式更便于选民使用。费城已开始开放其 17 个提前投票站中的第一个地点。
我需要知道有关投票机的哪些信息？
这些投票机可能与您以前使用过的有所不同。在过去的两年中，州内的每台投票机都已更换，留下了记录每一次投票的纸质记录，因此所有机器都与 2016 年的不同了。基于纸质的投票系统更加安全，因为可以对个人投票的那些记录进行审计，甚至可以手动重新计入个人投票。
如果您已在最近的选举中亲自到场投票，那么您可能已使用过新机器，但具体取决于投票机何时推出。例如，蒙哥马利县在 2019 年 5 月的初选中便使用了新系统。费城在同年 11 月首次启用了其系统。
一些县（例如费城）使用了触摸螢屏系统，这使选民可在机器上做出他们的投票选择、将这些投票选择打印出来，然后将打印出来的纸张送出以储存在票匣中。其他县（包括蒙哥马利县）则使用了手动标记的纸质选票，需由选民手动填写，例如填入泡状选框，然后拿到扫描仪处以投出他们的选票。一些县使用了混合模式，其中使用触摸螢屏投票机做出投票选择并将其打印到选票上，然后选民取回该选票并拿到单独的扫描仪处以投出他们的选票。
我需要身份证件才能投票吗？
仅在是您在该选区的第一次投票的情况下需要，例如如果您已搬到新社区或刚注册。否则，您将不需要带照片的身份证件，也不应要求您提供身份证件。
如果您的投票站已更改，但您仍在同一选区中，则您不需要身份证件。
当您第一次在选区中投票时，您将需要出示身份证明，例如宾夕法尼亚州的驾照、美国护照或学生证。也可出示无照片形式的身份证明，但证明上需包括您的姓名和地址，例如当前的水电费账单或银行对账单。
更多问题和疑难解答
邮寄投票将如何受到保护？
这因县和投递箱的不同而会略有不同，法律和诉讼可能会更改规则以要求某些事项。截至目前，各县正在考虑采用多种方法，例如 24 小时视频监视或将投递箱放置在配备人员的办公室内。邮寄选票投递箱还经设计可抵御篡改和灾祸：去年，一辆 SUV 在华盛顿撞上了一个投递箱，这辆车从上面碾过去并被投递箱顶部卡住，不过该投递箱没有受到真正的损坏，第二天就被重新安装好了。
我在哪里可以看到选票样本？
请查看您所在县的选举办公室的网站。例如，这是费城的亲自到场和邮寄投票的选票样本。
我如何在选举日做志愿者？
成为投票站点工作者——这是有偿的！ — 您可以填写此在线表格，州务院会告知您所在的县您有兴趣做志愿者。您也可直接联系您所在县的选举办公室，不过目前许多人会非常忙碌，可能不会立即回复您。