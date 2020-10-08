关于在宾夕法尼亚州通过邮寄或亲自到场投票，您所需知道的一切事宜

如果您有资格投票，那么是否要投票由您决定。投票使您（和其他人）有机会决定谁上任，这可以影响政策的制定和政府的运作方式。例如，总统唐纳德·特朗普和前副总统乔·拜登针对美国应如何运作提出了截然不同的看法，第三方候选人也是如此。

您的参与既可以确定谁获胜，又可以因投票而使您对政治人物和当选官员更为重要，从而有助于影响政策的制定。政治学家表示，政治人物特别关心选民，因为他们需要这些选民才能赢得选举。因此，投票率不均衡会导致政策不均衡。

例如，越富裕且受教育程度越高的人，他们进行投票的可能性就越大；他们的偏好会反映在决策中。因此，即使您的候选人没有获胜，您的参与也会使您更容易受到决策者和政治人物的关注，并对他们而言更为重要。

当然，在这次选举中投票有一个非常实际且直接的理由：您的投票在宾夕法尼亚州非常有价值。我们的州在决定谁赢得总统职位方面尤其重要，因为只需少数投票就可确定获胜者。