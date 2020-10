Todo lo que debes saber para ejercer el voto por correo y en persona en Pensilvania

Depende del condado, pero probablemente no. Hay condados que jamás han tenido las calcomanías. Hemos preguntado a algunos trabajadores electorales y no tienen planeado mandar pegatinas a la gente, aunque hay estados que sí envían pegatinas junto con la boleta electoral. En algunos casos están diseñadas para decir que has votado por correo. Por supuesto, siempre puedes preguntar a la oficina electoral del condado si te dejarían recoger una calcomanía o si podrían enviarte una. Probablemente dirán que sí. (Pero, por favor, no les satures con llamadas cuando están ocupados).