2020 年如何投票
關於在賓夕法尼亞州通過郵寄或親自到場投票，您所需知道的一切事宜
此翻譯因美國新聞學會 (American Press Institute) 的資助而得以提供。
自上次總統大選以來，很多事情都已發生了變化，而且這期間也產生了大量訊息（有些訊息不太可靠）。
我們會在這裡提供幫助。
每一位賓夕法尼亞州的選民現在都可以透過郵寄來投票。想要親自到場投票？我們將幫助您了解這兩種形式的投票。
請注意：訊息變化得很快，因此請務必要回來查看更新內容。
以下是對一些常見問題簡單易懂的回答：
我為什麼要投票？選票上有哪些競選項目？我有資格投票嗎？我該如何註册？選民註冊截止日期是何時？我需要賓夕法尼亞州的駕照才能註冊嗎？如果我在坐牢怎麼辦？我已經註冊了，但是需要更改一些資料，我該怎麼做？如果我在註冊時遇到問題該怎麼辦？我已經註冊了，有什麼需要我檢查或要做的嗎？
我如何申請郵寄投票？要求郵寄投票後，我還可以親自到場投票嗎？我在初選中是透過郵寄來投票。如此我就自動註冊了嗎？透過郵寄投票好還是親自到場投票好？我需要郵票來郵寄投票嗎？如果我不能在線申請並且不能打印表格怎麼辦？我如何檢查我透過郵寄投票的現況？我將在何時收到我透過郵寄投票的選票？我可以親自領取郵寄選票嗎？什麼時候是我可以親手遞交我的選票的最早日期？什麼時候是我可以透過郵寄投票的最後一天？郵局的 問題能否阻止我的投票計票？我應如何在我的郵寄選票上簽名？什麼是裸票？為什麼會有這麼多信封？裸票重要嗎？我可以在哪裡投遞我的選票？我如何知道是否收到了我的選票？我能知道何時計入我的選票嗎？如果我丟失選票或從未收到選票怎麼辦？我的郵寄選票將包涵與親自到場選票相同的競選性質嗎？如何計入郵寄選票？如果我透過郵寄投票，我會得到貼紙嗎？
我該如何親自現場投票？我去哪裡投票？我可以提前在選舉辦公室親自現場投票嗎？我需要知道有關投票機的哪些信息？我需要身份證件才能投票嗎？投票站何時開放？會有個人防護裝備 (PPE) 嗎？
我應該投票嗎？我該如何註冊？
我為什麼要投票？
如果您有資格投票，那麼是否要投票由您決定。投票使您（和其他人）有機會決定誰上任，這可以影響政策的製定和政府的運作方式。例如，總統唐納·川普和前副總統喬·拜登針對美國應如何運作提出了截然不同的看法，第三方候選人也是如此。
您的參與既可以決定誰獲勝，又可以突顯出您對政治人物以及當選官員的重要性，從而有助於影響政策的製定。政治學家表示，政治人物特別關心選民，因為他們需要這些選民才能贏得選舉。因此，投票率不均衡會導致政策不均衡。
例如，越富裕且受教育程度越高的人，他們進行投票的可能性就越大；他們的偏好會反映在決策中。因此，即使您的候選人沒有獲勝，您的參與也會使您更容易受到決策者和政治人物的關注，這對他們而言更為重要。
當然，在這次選舉中投票有一個非常實際且直接的理由：您的投票在賓夕法尼亞州是非常寶貴的。我們的州在決定誰贏得總統職位方面尤其重要，因為可能少數的票選就可決定勝負。
選票上有哪些競選項目？
美國的總統和副總統（候選人名單），領導聯邦政府；
國會代表，代表您所在的地區，作為華盛頓特區美國眾議院的 18 名賓夕法尼亞州議員之一,負責制定和修改法律，對行政部門執行聯邦監督；
州總檢察長，是賓夕法尼亞州的最高執法官員，負責調查和起訴本州的犯罪事件，維護賓夕法尼亞州的法律並在訴訟中代表本州；
州審計長，是賓夕法尼亞州的金融監察人，負責調查公共資金的使用情況；
州財政部長，負責管理本州資金，包括運轉 529 大學儲蓄計劃 (529 College Savings Program) 和無主財產計劃，將其財產歸還其所有者；
州參議員，代表您所在的地區作為在州參議院的 50 名議員之一；
州代表，代表您所在的地區作為哈里斯堡在州眾議院的 203 名議員之一。
費城選民還有四個選民問題，在這些問題中會詢問他們是否要對市政府做出特定更改。
我該如何註册？
最快的方法是使用州務院的在線表格。您也可以填寫紙本申請表，然後將其郵寄到或親手交給您所在縣的選舉辦公室。
選民註冊截止日期是何時？
您可以在 10 月 19 日當天結束之前註冊投票，也就是選舉日前 15 天。如果可以的話，我們鼓勵您儘早註冊，這會給您留出更多的時間來做諸如請求郵寄選票等事情，並解決可能出現的任何問題。
如果我在坐牢怎麼辦？
賓夕法尼亞州不允許因重罪並且被定罪而在監獄服刑的人投票。
但是，在釋放後，您可以投票，包括您處於緩刑、假釋或居家監禁的情況。基本上，只要您沒有因重罪定罪而入獄，您就應該有資格。該權利會在您出獄時自動恢復，並且不需要像在其他州的案件那樣，由州長簽字保證等。
如果您正處於審前程序階段（即使您被監禁）、已被判輕罪或將在選舉日之前出獄，您也可以投票。
我已經註冊了，但是需要更改一些資料，我該怎麼做？
使用相同的州務院表格，該表格可讓您表明自己不是新註冊人，只是要更新您的地址、姓名或政黨。
如果我在註冊時遇到問題該怎麼辦？
聯繫您所在縣的選舉辦公室。您還可以通過各種倡導團體來獲得幫助，包括無黨派選舉保護聯盟，電話：1-866-OUR-VOTE。
政黨、競選團隊和當選官員也可以提供幫助。
我已經註冊了，有什麼需要我檢查或要做的嗎？
您應在此處檢查您的註冊資料，以確保您仍然正確註冊，並且您的姓名和地址正確無誤。有時，人們會遇到些問題，因為他們在更改其姓名或搬家之後忘記更新其選民註冊。
我如何透過郵寄來投票？
我如何申請郵寄投票？
最快的方法是使用州務院的在線表格**，**該表格將需要駕照號碼、州 ID 號碼或社會安全號碼。您也可以填寫紙本申請表，然後將其郵寄到或親手交給您所在縣的選舉辦公室。
要求郵寄投票後，我還可以親自到場投票嗎？
可以。如果您已要求透過郵寄投票，則您可以隨身攜帶您的選票和信封，將其交給投票站的工作者將其作廢。屆時，您將可以在機器上進行投票，就好像您從來沒有要求過郵寄選票一樣。
如果您沒有隨身攜帶您的選票（包括如果未按時送達選票），您仍然可以到投票站現場並在臨時選票上投票，臨時選票是一種紙本選票，一旦確定您有資格投票，便會將其挑出併計入。
我在初選中是透過郵寄來投票。如此我就自動註冊了嗎？
可能會。當您註冊透過郵寄投票時，您可以註冊全年郵寄投票，也可以註冊未來幾年自動接收申請表來郵寄投票。因此，許多在初選中申請透過郵寄投票的選民也註冊了在 11 月接收申請表。但是，除非您要求，否則您不會被自動註冊透過郵寄來投票。
最佳建議：只需在線檢查您的郵寄選票狀況。
透過郵寄投票好還是親自到場投票好？
這取決於您。通過郵寄投出的選票與親自到場投出的選票同樣都是有效票。
不過，您可能還要考慮其他問題，尤其是今年。請參閱接下來的兩個問題。請記住，並非每個人都有平等的機會透過郵寄或親自到場投票，例如，如果殘障使您無法輕鬆地親自到場投票。
您也可能更喜歡郵寄投票的靈活性和便利性，包括能夠坐著拿著選票研究候選人，並在選舉日之前選擇您的最佳時間來填寫您的選票。
如果我不能在線申請並且不能打印表格怎麼辦？
聯繫您所在縣的選舉辦公室，以請求將紙本申請表郵寄給您。您也可以發送電子郵件至 ra-voterreg@pa.gov 或撥打 1-877-VOTESPA 聯繫州。但是他們最終會將您的請求轉給您所在縣的辦公室，因此只需聯繫縣辦公室會更容易。
我如何檢查我透過郵寄投票的現況？
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您可以在線檢查您的選票狀況，包括您的申請是否已獲批准、是否已郵寄選票以及在您寄回後是否已收到選票。如果您在申請透過郵寄投票時包括了您的電子郵件地址，則您還會收到通知您選票狀況變更的電子郵件。而且，您隨時可以致電您所在縣的辦公室以檢查您投票的狀況。
然而請注意，由於輸入數據的影響，選票追踪系統可能會關閉幾天。例如，當您請求選票時，直到已處理完申請後，選票才會顯示在追踪系統中。系統列出的請求您的選票的日期實際上是處理該請求的日期。該系統可能會關閉數日，具體取決於縣官員收到您的請求之前系統所需的時間。同樣，您的選票可能郵寄到縣辦公室，但要在幾天后才被掃描錄入。
我將在何時收到我透過郵寄投票的選票？
很快。各縣已經開始打印並郵寄這些選票。
賓夕法尼亞州最高法院於 9 月 17 日從選票中刪除了綠黨總統候選人名單，從而解決了最近的挑戰，並允許寄出選票。但是，要打印整個第一批將近 200 萬張選票並將這些選票郵寄給選民，這會需要一些時間。即使您很久以前就申請了，您的選票也可能要等到快到 10 月或 10 月初才能寄到。
一旦第一批大量的郵寄選票發出，各縣便會根據選民的請求寄出郵寄選票。處理您的申請、打印選票並將選票寄出可能需要幾天的時間。但通常會在您請求選票後幾天將其郵寄出去，並且您應會在一兩週內收到該選票。
我可以親自領取郵寄選票嗎？
可以，在您所在縣的選舉辦公室領取。
根據去年通過的選舉法，如果您到現場申請郵寄選票，則縣選舉工作人員必須當場為您提供您的郵寄選票。請提前聯繫您的選舉辦公室，以確保可提供選票，因為一些地方對他們的選票仍在做最後的定案以及正在獲取他們的所有材料。
在選舉辦公室，您可以填寫（或移交）郵寄選票申請表；選舉工作人員會處理該申請表，並為您提供您的郵寄選票；然後如果您願意，您可以在那裡填寫該選票並立即將其返回。基本上，您可以提前親自到場投票：要求、接收、填寫和提交您的郵寄選票，一次完成整個流程。
一些縣正嘗試通過設立衛星選舉辦公室,利用這種投票方式，以便選民可在多個地點來使用這種早期投票方式。費城於 9 月 29 日星期二開設了其第一個地點。
您也可以領取選票並將其帶回家，然後再進行投票。僅僅因為您在那裡要求並收到了您的選票並不意味著您必須立即在選票上投票。
什麼時候是我可以透過郵寄投票的最後一天？
根據賓夕法尼亞州最高法院的命令，您的選票必須在選舉日晚上 8 點之前親手遞交，**或在選舉日之前郵寄並在下週五之前收_到**_。 （通常，州法律規定，無論何時郵寄選票，選票都必須在選舉日晚上8 點前返回，但法院表示，郵遞時間和與大流行相關的選票處理延遲可能會導致選票被不公平地拖延處理，進而剝奪了選民的選舉權。)
法院下令，如果在選舉日晚上8 點之前親手遞交郵寄選票（例如放在投遞箱中），或者如果在11 月6 日星期五下午5 點之前通過美國郵政服務(USPS) 收到郵寄選票並且該選票的郵戳日期在選舉日之前或在選舉日之後寄出選票的證據不足，則需計票。因此，例如，沒有郵戳或郵戳模糊的選票將被假定為已在選舉日之前寄出。
儘管如此，郵遞時間可能是不確定的，尤其是對於最後一刻才郵寄的選民而言，而提前請求您的選票並儘快將其寄回仍然是個不錯的主意：如果郵遞速度慢或無法預測，並且您的選票在截止日期之後送達，則不會計票。即使您在選舉前幾天就將選票寄出了。
而且要知道，郵戳不一定是在您將您的選票放入外發郵箱的當天蓋上去的。
郵局的 問題能否阻止我的投票計票？
賓夕法尼亞州確實有嚴格的郵寄選票截止日期，這可能已經阻止了成千上萬的人在初選中投票。並且此後的郵遞問題已經引起了人們對是否會及時遞送選票以便計票的擔憂。
美國郵政管理局 警告賓夕法尼亞州，如果在臨近選舉日要求郵寄選票，則可能無法按時送達，這促使州務院對剝奪公民選舉權的風險發出警告，並要求州最高法院更改截止日期。法院同意，延長了截止日期。
因此，如果臨近選舉日，並且您擔心無法及時寄回您的選票，請考慮您的其他選擇（請參考下文）。為了安全地通過郵寄投票並確保您的選票被計入，選舉官員敦促您儘早寄出選票。
我應如何在我的郵寄選票上簽名？
您應該按您在註冊投票時所簽的相同方式簽名，因為選票上的簽名會與註冊時的簽名作比較。選舉工作者基本上會查看選票信封上的簽名和存檔的簽名（例如，當選民在獲得駕照後註冊時，賓夕法尼亞州交通部(PennDOT) 發送過來的任何文件），看起來是否足夠匹配，讓他們認為是同一個人。
如果您擔心您在存檔中的簽名不再準確，請聯繫您所在縣的選舉辦公室，他們將幫助您更新簽名。
什麼是裸票？
裸票是選民在沒有內部“加密信封”的情況下提交的郵寄選票。
賓夕法尼亞州採用雙信封制：已填妥的選票先放入一個空白的、匿名的加密信封內，然後再放入回郵信封，該回郵信封上的收件人是縣選舉辦公室，並且信封上有選民的簽名和訊息。如果選民將選票直接放入回郵信封，那就是“裸票”。
為什麼會有這麼多信封？
雙信封制旨在保護選民的隱私。當選舉工作人員在計票之前檢查投票時（而政黨和競選團隊可能會質疑這些投票的合法性），他們查看的是外層回郵信封，例如查看選民是否在信封上簽名並確保選民沒有同時親自到場投票同時又透過郵寄投票。
如果外層信封沒有出現任何問題，便會將其打開並取出裡面的加密信封和選票。然後將保加密信封放在一起，因此從理論上講，兩步處理旨在防止辨認出個別選民的選票。
一些縣選舉官員表示，由於他們擁有的設備，該雙信封制此時可能已過時。他們表示，大批量的接收信封，又要非常迅速地打開，這樣的話幾乎不可能識別出各張選票。
裸票重要嗎？
很難預測這次選舉將會有多少張裸票，部分原因是這是賓夕法尼亞州所有選民可以透過郵寄投票的第一次總統選舉。大多數的裸票是在過去被計算出來的，因此我們沒有良好的數據。
費城選舉主席 Lisa Deeley 表示，即便如此，但仍有一些建議認為，裸票的數量可能會很高，達到成千上萬張或者甚至超過 100,000 張。 （唐納·川普在2016 年以44,000 票贏得了賓夕法尼亞州的總統選舉。）在少數幾個縣中，基於我們所擁有的一些過去的可用數據，大約有5% 的選票似乎在沒有放入加密信封的情況下就寄回了。
我可以在哪裡投遞我的選票？
您可以郵寄您的選票，也可以在縣選舉辦公室投遞選票處來親手遞交選票。一些縣甚至還設立了新的辦公室來使選民更容易投遞選票。
各縣也可以像在初選中一樣設置投遞箱，但尚不清楚哪個縣將會設置投遞箱以及設置投遞箱的位置。川普競選團隊已經起訴該州，要求禁止使用投遞箱，但賓夕法尼亞州最高法院於 9 月 17 日在另一起案件中裁定允許使用投遞箱，因此期望各縣盡快宣布投遞箱的位置。
目前，我們確切地知道您可以在您所在縣的選舉辦公室（例如，費城市政廳 142 室或費城的其中一處衛星選舉辦公室）親手遞交您的郵寄選票。
共和黨議員還提議在選舉日允許在投票站投遞選票。因此，目前，您可以向縣選舉官員投遞您的選票，並繼續關注更多選擇。
我如何知道是否收到了我的選票？
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_您可以在線檢查您的選票狀況_，如果您在申請通過郵寄投票時包括了您的電子郵件地址，則您還應收到自動電子郵件，通知您的選票狀況的變更。
您也可以致電您所在縣的辦公室以核實您的狀況。
只需記住，縣選舉工作人員一直在努力同時對許多不同的事情作出回應。您的選票可能已送達縣辦公室，但實際上不會在接收後的幾天裡便進行掃描。
我能知道何時計入我的選票嗎？
能，賓夕法尼亞州州務院的選票追踪網站使您可以查看您的選票是否被計入。如果您在申請選票時包括了您的電子郵件地址，則您應在每個步驟都收到一封電子郵件，包括計入您的選票。 （請注意，該網站不會實時地確切顯示計票時間，但會大致接近該時間。）
如果我丟失選票或從未收到選票怎麼辦？
您可以請求您所在縣的選舉辦公室寄給您一張新的選票，並將舊的選票作廢。 （但是，如果您找到或收到了您的原始選票，請確保不要使用該選票。一旦該選票已在系統中作廢，便不會被計入。）
您仍然可到投票站現場並在臨時選票上投票，臨時選票是一種紙本選票，一旦明確您有資格投票，便會將其挑出併計入。
我的郵寄選票將包涵與親自到場選票相同的競選性質嗎？
應該是。無論是透過郵寄還是親自到場，投票計數都是相同的，並且適用於參與同一競選的所有相同候選人。
即便如此，在寄出郵寄選票後，也可能會發生某些情況，例如，如果有人從選票中刪除。在這種情況下，您的選票早就已經寄給您，而上面會包含在親自到場選票上不再包括的候選人。 （此後寄出的郵寄選票上將沒有該人員，或者可能包含一些有關該人員已被刪除的通知。）
因此，郵寄和親自到場選票應具有同一競選的所有相同候選人，而這兩種選票上有不同之處的唯一原因是，如果在已經寄出郵寄選票後發生了某些變更。
如何計入郵寄選票？
允許各縣從選舉日開始（而非選舉日之前）計入郵寄選票。這是一個多步驟的流程，其中涉及掃描選票信封，以確保其是合法的並將選民標記為已投票；檢查選民簽名，以查看這些簽名是否與存檔的簽名相匹配；打開郵寄信封；打開裡面的空白加密信封取出選票；並掃描該選票。縣程序各不相同，但在許多縣，他們還根據投票選區將選票分為幾批，因此，一個選區的選票會同時全部被計入。
其中一些步驟會通過設備來加快處理速度，該設備可以對郵件進行分類、劃開信封並提取選票。最後一步，即實際讀取選票並統計投票選擇，通常是在一次同時處理大批選票的高速掃描儀上完成的。
我該如何親自現場投票？
我去哪裡投票？
這還沒有最終確定。縣選舉官員正在努力找出哪些位置願意作為投票站點開放（一些地方，例如老年中心，不願意在冠狀病毒大流行期間開放），並且適合於保持社交距離。
您的投票站可能不是您以前去過的同一個地點，因此請在臨近選舉日時回來查看以確定地點。
我可以提前在選舉辦公室親自現場投票嗎？
可以，一旦可提供郵寄選票，您就可以前往您所在縣的選舉辦公室，並一次完成要求、接收、填寫和提交您的郵寄選票。一些縣正嘗試設立衛星選舉辦公室，以幫助使這種投票方式更便於選民使用。費城已開始開放其 17 個提前投票站中的第一個站。
我需要知道有關投票機的哪些信息？
這些投票機可能與您以前使用過的有所不同。在過去的兩年中，州內的每台投票機都已更換，以留下每一次紙本投票的記錄，因此所有機器都與 2016 年的不同了。基於紙本的投票系統更加安全，因為可以對個人投票的那些記錄進行審計，甚至可以手動重新計入個人投票。
如果您已在最近的選舉中親自現場投票，那麼您可能已使用過新機器，但具體取決於投票機何時推出。例如，蒙哥馬利縣在 2019 年 5 月的初選中便使用了其新系統。費城在同年 11 月首次啟用了其係統。
一些縣（例如費城）使用了觸摸屏系統，這使選民可在機器上做出他們的投票選擇、將這些投票選擇打印出來，然後將打印出來的紙張送出以儲存在票匣中。其他縣（包括蒙哥馬利縣）則使用了手動標記的紙本選票，需由選民手動填寫，例如填入選框，然後拿到掃描儀處以投出他們的選票。一些縣使用了混合模式，其中使用觸摸屏投票機做出投票選擇並將其打印到選票上，然後選民取回該選票並拿到單獨的掃描儀處以投出他們的選票。
我需要身份證件才能投票嗎？
僅在您是該選區第一次投票的情況下需要，例如如果您已搬到新社區或剛註冊。否則，您將不需要帶照片的身份證件，也不應要求您提供身份證件。
如果您的投票站已更改，但您仍在同一選區中，則您不需要身份證件。
當您第一次在選區中投票時，您將需要出示身份證明，例如賓夕法尼亞州的駕照、美國護照或學生證。也可出示無照片形式的身份證明，但證明上需包括您的姓名和地址，例如當前的水電費賬單或銀行對賬單。
更多問題和疑難解答
郵寄投票將如何受到保護？
這因縣和投遞箱的不同而會略有不同，法律和訴訟可能會更改規則以要求某些事項。截至目前，各縣正在考慮採用多種方法，例如 24 小時錄影監視或將投遞箱放置在配備人員的辦公室內。郵寄選票投遞箱還經設計可抵禦篡改和災禍：去年，一輛SUV 在華盛頓撞上了一個投遞箱，這輛車從上面碾過去並被投遞箱頂部卡住，不過該投遞箱沒有受到真正的損壞，第二天就被重新安裝好了。
我在哪裡可以看到選票樣本？
請查看您所在縣的選舉辦公室的網站。例如，這是費城的親自到場和郵寄投票的選票樣本。
我如何在選舉日做志願工作者？
成為投票站工作者——這是有給付的！ — 您可以填寫此在線表格，州務院會告知您所在的縣您有興趣做志願者。您也可直接聯繫您所在縣的選舉辦公室，不過目前許多人都非常忙碌，可能不會立即回复您。