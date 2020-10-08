關於在賓夕法尼亞州通過郵寄或親自到場投票，您所需知道的一切事宜

如果您有資格投票，那麼是否要投票由您決定。投票使您（和其他人）有機會決定誰上任，這可以影響政策的製定和政府的運作方式。例如，總統唐納·川普和前副總統喬·拜登針對美國應如何運作提出了截然不同的看法，第三方候選人也是如此。

您的參與既可以決定誰獲勝，又可以突顯出您對政治人物以及當選官員的重要性，從而有助於影響政策的製定。政治學家表示，政治人物特別關心選民，因為他們需要這些選民才能贏得選舉。因此，投票率不均衡會導致政策不均衡。

例如，越富裕且受教育程度越高的人，他們進行投票的可能性就越大；他們的偏好會反映在決策中。因此，即使您的候選人沒有獲勝，您的參與也會使您更容易受到決策者和政治人物的關注，這對他們而言更為重要。

當然，在這次選舉中投票有一個非常實際且直接的理由：您的投票在賓夕法尼亞州是非常寶貴的。我們的州在決定誰贏得總統職位方面尤其重要，因為可能少數的票選就可決定勝負。