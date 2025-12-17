Skip to content

The Eagles head into this week’s divisional showdown with the Commanders looking to build on their momentum and solidify their position in the NFC race. With the season intensifying, Philadelphia is aiming to deliver a complete performance and make a statement against a familiar rival.

Join Olivia Reiner & Jeff McLane on Gameday Central for expert analysis, insider insight, and live updates throughout Eagles–Commanders this week.

See more live interviews with top newsmakers
Published 