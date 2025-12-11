Skip to content

The Eagles head into this week’s showdown with the Raiders eager to keep their momentum rolling and strengthen their standing in the NFC race. After battling through a challenging stretch, they’re looking to put together a complete performance and make a statement as the season heats up.Join Olivia Reiner & Jeff McLane on Gameday Central for expert analysis, insider perspectives, and live updates throughout Eagles–Raiders this week.

See more live interviews with top newsmakers
Published 