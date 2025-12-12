Skip to content
Cole Hamels is among the greatest pitchers in Phillies history. He’s also on the Hall of Fame ballot for the first time this year. It’s the perfect time, then, for him to join us again on
Phillies Extra, The Inquirer’s baseball podcast, to discuss the honor of being on the ballot, the Phillies’ offseason so far, his work with Phillies pitchers, and much more. Watch here.
