In 2024, Whit Merrifield was the newcomer to a Phillies’ roster that was virtually unchanged from the previous season. Now, the retired former infielder joined Phillies Extra to discuss the team’s decision to keep the core of the roster intact, as well as his close friend Brad Keller’s path to the Phillies’ bullpen and why Rob Thomson was his favorite manager. Watch here.

