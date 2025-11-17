Skip to content

Joe Maddon is a three-time former Manager of the Year, manager of the hex-breaking 2016 Chicago Cubs, and one of the sharpest minds in baseball. He’s also a native Pennsylvanian. And he joined “Phillies Extra” to discuss the state of the Phillies, Kyle Schwarber’s evolution into a complete hitter, how to pitch Bryce Harper, and much more. Watch and listen here:

See more live interviews with top newsmakers
Published 