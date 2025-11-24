Skip to content
Luke Murton just completed his first season as the Phillies’ minor league director. He joins Phillies Extra to discuss the state of the farm system, including the 2026 expectations for Justin Crawford, Andrew Painter, and Aidan Miller, as well as less heralded players to monitor. Watch and listen.
{"ENV":"fG9BWHcxBQRVcElNYzJ8A39jaE9jDHNcf3BgCg==","CONTENT_BASE_PROD":"aFlZX1wxf0dTWklBXAxaQmhNd1x0IngEf01kBXQiYE1oXXdddDJWTXxjd150IXAFa1prXHQyc1l+Y3dddzFwTXxzcE93Ml4Ff1pkB2MMcE1+c2QFdAxST39de1pjMWNYfFpnXWMxcAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"UGB3XVohcwZ8cHxPdzJaTWtdcAN0MmRCf3NoBnchfAZ+Y3QDdzFsBH5zdAR0MngFf2NjWnQydEx8c1IHdBxgBGtwdAR0C3BPfmNzW3QidEJoXX9eYAxeTH9dUgN3DGBCf3BnXHQiZE18cGhOdCJWBmhaZAZ3IXNcf2NwB3QyVkJ8WmhPdAxwTX9weAZ0Mmdcf01nXXQyYEJ/Y3gCdCFkTWhjd1pgC2NYfwV4BmAMWVh/YGhNYwx3WGhNdAR0IXtcaAVkQHcLfAVrcGQEYwxwCA==","GRAPHQL_KEY":"UARdX3YxYwVrWmQDWjFeA3xdWkB0InwGf11oBHQLbEJ8BWRPdBxWB3xNVgZ0DHgHf2NZW3QibE1rY2ROYwxzWGtjdAd2IntYfHN4QHQycE1rY3wGYDFsBXxzYAZ0IWAFf2N8T2MnCAg=","GATEWAY_URL":"aE1oTVtUBAFQBQRdYwxaBWtdZE93MWRCf110QHQifEJ8XXQHdDJzWXxjd1p3InQGfmNkAnQyfEJrc3RPYzJ8TX9NZ15jMWwHf3B4A2MyUVl8WmRAYzFgCA==","GATEWAY_SLS_URL":"f3NzTVoMcE9rTXsDdiFWA3xjVgZ3HHNefGB4B2AcZAB8cGQHdiJ3XWhaaE9gDGRMfwV0B3cyd15/c2AHdjFjXH9zaAd3MXwFfE1nXmMLfAFrWn9bYDF8BQ==","FEEDS_URL":"UF1jTncIXV1TTWNGWFQFA39za153InNdf2NWQHcycAB8c3QHdDJwT3xgYE9gHHBNf01wQGAyZAR/c2hPdDFgQmhdd1tgHHtcfAVkT3cxfAF8cGgFdFRvX2tjcE50IlZNfFpgTXQxb15rXWtfYyFgB39jZAo=","RESIZER_KEY":"U2BFBFpUXQR+cF1YWj50A39jWk50IndYfGN0BXQiZ1h/XXxNdjJ8BnxjUk9gDHgEfGB0TncyZ19rY1pPYzF8BHxddE9gMm9da11STncccABrWmROdDFsAWtjUgR3IWBCa2N0T3cRCAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"a01gB10LDQRQWmtcWjJaBHxddE10IXhPf11wB3QifAR/XWQDdzFgBGtje153C2wI","TWITTER_API_TOKEN":"VWAIAlwLZ0V8WWMCXDJaTGtde110DGRMfF1zWmMxcAR/TXdcdBx0TWtdeAZjMWxPfmN/X3RUf1l+Y2NedAtzWGhjcAR0VHxMfmBoBmMMYEJ/XXQEd1R7WX9zZAN0MXNYa3NwBmMLe1h/Y39dYzFjXGhaZ1xjDGRNfFpoB2BUY1l8XXhPdCF4TXxgeE1jMWNYfnBoB3QheEJ/WmNaYzJ7X39af113InNff1poBGMMZEJrWmQFYyJjWXxaYAZgVG9dfmBgB2Mic1h8BWRAYwt8QnxwZEBjC3xNf01jXmAcWV5rcGRNYzJRWH9wZ1xjMWRCa2BrW3YiY1l+YHtbYzJvXn9aaEB0IX9efmB8T2MMbAB8cGNaYyFnXmtjc1pgHGdef3BjXGBUY15oY11bYyF/WGhaf19gHHdffHYMCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"UG9jQFsLUQV8Y2dfXQxaQn9NdE90MnwFfHNgQHQxcAV+c2BAdCJeQn9NcAZ0MWxPfHN0BnQyWVh/XWAEYAt4TX9NYAN0DFZCa1poBnQMUkxrY3gFd1R8BmtgZ190DGBMfHBrWmMLe1loWmgHYzFkBn9geE5jMWxNa2BkBGMyY1l/cGhAdBxvWGhdWk53C2NYaFpjX2MLZExrXXgDYFRjX2hADAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"VQVnQGAcY15QBQkFXD5wA38FZAd0DGRCf3NWB2AMZ1x8cGROdyJsB39wYE50Mn9cf3NSTmMye1l/Y1JAdxxgBnxNaAV2ImNYf3BkTXcMfAd8TWgGYBxwB3xNVVtjIndff3NdWmMxbAR8YGNaYyJ0AH9gaAVjMngAa110QHcMYExrXV1cdjJkAHxzd1tjMWxMf3BkT2AMcAd8Y3gFdzFgTHxaZE13Mndca3NwQHYhfAB8Y2hPdwtgB35zZ11jC3tcaE1zXWMyfE1rYH9adCFkBmtwa1t2Ml1fa2BkTWMxfAV8Y3tdYyF4TWhje1t2IWwEfHNWA3RUe1hrXWNbYyFkT2tzXV10MlIAa11nXmMxcAdrXWtedDF8T2tadEB0IWdea3NjW3QLe1loBWdcdDJZWWtgd1xgMXABfnNjXXQhbAdrc2ded1R/WH5zZANjIl4Fa11wA3QLeE9+YH9eYwxSAX5zaAJjDHgBf11kB2AceAV/c2hPYzJ8TXxwaAZgC2BCa2B4T3QcUVh8TXgHdwx4T2tjdE53DHBNaF1gBmAccAFrY1YGdyFvWHxafEB2IW9efAV8T2AcZAFrY1JPdjFjX2haeE9jDGQBa2NrW2Acd198BWgCdyJwB2tdWk53Mm9Ya11SQHchZ198TWBAd1RsT2hjd1pjIXtYa11/X3cyZE98cHdbdzFkTWtdd1tjDFJCa3BgT3QLZAB/c3NcYyFvWGtwY1p3VHhCaAVrX3QhbAR8TV1ddAtwBWtjc1x0VHwEaAVnXmAydAd+c3NfdiFzWWhjWgNgVHgHaE1zXndUcAFrc3dadAtwBmtza152MWQBaGNnXWMxcAdrYHdedCJeT2hNa1t3InNcaGNdXHYhY1l+YGgCdiF7XmtzcAJ0C2dcaE1zXWMyXV5oXWNedzF4TWtaf11gMX9YfmNWTXQyd1h8Y3RNYDJjWX9zeEB0ImQFf3B4QHcMdE98TXhNdjJwBnxdUk9jImQHfHNWQGAcfAV8Y3BAdAxzWX9dWk52MWNffGB0BHYieAF8c3hAYAx4B3xzZE10ImAAfAV8BmAyd1xoXV1bdBx/WGtaeE90MndcfAVgBmMyeE98TWtaYzJnWGtga1xjMWNfa2B8QGMheARoWndddyJwBXxdZAJ3VGRMa3NVW3QhZAVoTWNcdAxeQnxwZ1p2MW9eaF10QHQxbABrc1VfYwx/X2gFa153VGNca11dXGAMXgZ8c2NdYDFnX2twf11jMXgFaGB7WmALYAVrXWdedFR/X2twe1t0IXAHa2NWA3QcZAVrXWdedCFsTWtgZ1x0MWdYaGBrXXchf1lrcGtfYBxSTWhjd192Il4Aa11rX2AMWVxoTWNcYyFwTX5gZ1xgC3xMaGBjWncLfAd8Y2RNYyJ/WHxdUgV3DGQEfE10TnQyfEx/TVJPYDJ/XX9afE90IngFfF14BmMMf1x8BX9bdzJwTHxzaE5gDHAHfHNkQHchbAZ/c2AGdCJ4QmtjYAVjMndYa2N4T2AMeE98BXRPYDJvXnxjc1pjMWAFaF1rXHQycE9rc39adxx/XnxzXV9jIWxCaAV/WmALcABrXV1ddFRvX3xjfEBgVGwFf3BgTmMxYABrY2AHdAtvWWtjVVt0VGAGa3NVX3cLf1xrc1Vbdwt4BX9waEB3MWxMfHNZWnYxbAdrYHdfYAtsBWtja193IXNfa2NdXndUZ1xrWmtcdwx3X35wa11gVG9ZaF1rXndUZE1rY2gCd1RwQmtwa19gMl4Aa3NWA2MxbE9oWmNedyFwTGhNVgN3VHwAfnNnW3Qhb1h+cGdddyJSAWhNZ150VGQEaAV3XGMMXV1oWmtedBxjX3xwYEB0HHBPf1pgQGMicAZ8WmNbdCJ0AHxNf1t2MmNYfwV0T3QcdAV8XXRNdiFvXmtjfAR2MWAEa2NWQHQybAFrXV1adBxzXXwFfEB0MnQFaF1jWnccdEJ8YHQHdDJjX2tdZ1x0DHNefHNdWnRUfAB8cHhAYFRsTGhgY1tgMnRNa1p/WnQcd118TX9eYzF4Qmtdd1t0MX9fa3NjWmAyeAZ8cHdaYyJ8AGhjY110C2dda2NWBHRUZ1xrcH9bdiFvXmtwf1xjIlIAfFp7X3dUZE1oXX9adjJ0BWtjd190MXgEaE1rXnQLe1xoYHdadzJST2tdc1pjC3wHaE1VXXRUfAFoYHdcdCFnX2hjVVx3IWdZa2NzXWMMUkxoXWdcdzF/WGhde113MlIBfmNVX3QLZAdrc2hPYwt8B2hdaAN0DFJNaF10A2MhYE1rY39eYzF4BmhgeAR2MnNdf3NaQHQcbEJ8WngFdwx4T3xjfEBjInQHfFp0BmMMb198c1JAdyJ4T39zYE90DHhCfAV4TnYycE18c11edAxzWHxgaE50Mm9ZfGN0QHchYEJrY2daYwtsAX9aY1p3VGxMfAV8B3QLYAdrWndbYBx3XXxjXVt2IXwBa1pjWnQicAF/c2BAYDFgAGtgY110IW9fa2NgB3Yxe19oBWhPYDF/WWtjZ1xgMnNcfF1VW3cxbAd/XX9cdAtgT2tzcAJ3IWdYa2NdXWBUYARrWmtaYzF8TWtwZ1xgC2xMfnNaT2MLe1xrWmtaYzFkTGhae1p3C2QAa2B3XHQLbAdrXWtbdwt8T2tza1x3InQAa11zXWMxZ11oXXwDdFRzX2hjc15gC39eaAVnX3cMWVlrcHdedyFwQn5jYAJ0VHgAfmNWA3QMWVxoYGtcd1RvXGhNZAN0DFlYfGNaTmMyUV98cHQFdjJwBH9zcE12MnQAfHNWBncMZAZ/XVZNYDJzXXxNVk9jMlFffF14TnQyfE98cHhOdDJ3WWtjZE9gDHNfa110BWMxY11rYHxOdwt8AXxgZEB0DHwBf3BjXHchb1hoY3tadzFvXGtaa152MWNca2NZW2AMcAV8cHhPYzFwTGtdcEBjInAEfmB3WnYxZ19rY3xPdjJ3XHxje193MWNea1prXGMiXV9rc3xOdBx8AGgFa1p3C2wGaGN0T2MLZ1h8Y2gHYAt7XWhdd1x2IWdfa1p7X3dUcE1rY2dfYFRkB2tad1p2MWdca2NrX2Axf1xoXVYCdjFzXWhNd1p0Il4Ea3BjXHQLe1l+c1VcYBxSQn5jY112IWdZa2NwAmAxeARoTWtedzF4TWhaYANgC39YaGNzX2MiUgRrc3ddYyF7WGhaf1tjMlIFa3BjWmMyZAF8WmROYAx0QnxjVgdgDHhCfHB0QGMiZ11/BWgGYyJWTXxjWgZgMnAHfE1wTWAye118WnQGdAxkB3wFfEBgHHBPf2NgT2AMc1l8TVJPdyFsAGtgf150VG9YfGNoTXQhf1l8WnxPYwtsBHwFe1pgC3hMaF1SQGBUeAF8cHQGdBx8TWtzVk93IWwGfE17XWMMZ1hrc2NddCJwBn5jd1xjMnNeaE1jW2MMcAB8Y3NfdjFsBWtgeEB2MmwFaE1jXWALe1hoBXhAYwtkTH9NXVx0MnAEfGNrXncLeEJoBXtcdwtkQmtja1pgMXxCa11ZXnYhf1lrWnROdwt4Qmhad19gMWQBaE1rWmAxbAZoXVVddwtzXWtzc112MXNfa1pkAmAxb1loYHgDd1RnX35weANjC39ZaAVoQGMhfE1rc1YDYAtnWWtzXV1jIX9YfnNrXWMhfAF+c2BAYyJwB3xwZAR3MlYAfGBoBGMiZEx8XVpAYyJ/WHxjVVp2InxCf3NaT3ccYE98cGtedzJ4AX9dWk5gVGBPfHNSTWMMZExrXWNaYDJ7XX9jcE90InBCfGB0TXYhYEJ8YHhPdDFvWGtadE93HGQHa1prW3chb1h8XXxOdzJ7X2hjf1t3IW9Ya2BnXnccZ1hrYHtbdCF7XmhNf1p2ImBPa11nWncLeEx/c2dadwtsBmtdcEBgC2dcaE1kA3QheEJ8TV1cdwt8TGtdf1p0VHtea2NrXGAxeAZoXXNadzFsBWtzZAd3C3xMaF17W3dUZ19rc3dfdFRgBHwFe1t0C39ffnNzW3Yhe1loWmdfYwtsB2hdVVt3IW9YaE10A3YhbAZoTX9aYwt4AWtwf113Il1da11VX3dUZAFoTXwDdzJeQmtzWV92IXAFfmN/XmMhfAZoXWdeYAt8BH9jaE1gHHhMfE1wBnQMd118BXQHYwxWBHxaaE9jMmNcf2B8T3QcfAR8Y3ROdAxwAGhdcE9gMmdffGNZX3QMfAVrXVZPYyJ0THxzdE1gMXNZfGNkQHQce11/c3tbYDJwBXxad1p2MWAEa2N8B2Mie1hrY3dbdiJgTXxzZEBjC2xNfHNkQHYyd1h/Y3RAdiF4BnxjeAZ0VGwAa3N3WnYycEx8XXddYzF/WWgFe1xjC29Yf3N3XWMydE9oTWdadyFgBGtdWgRjC2QHaAV3W2AxbAVrXWNedFR/Xmtaf1t3IWQFf3N7X2MxbE1rXX9fYzF4T2hdd1x0C29Za3N3WncLbEJoBWNeYAtkTGtjUkB3MX9fa2B4A3cxY11oTWNbYyFzX2tgY153MW9daAV3XWBUZAVoWmdfYyJwBX5ze1x2MWRCaF1/XHRUeE9oBXdbdzFwB2hde192ImBNfFpoTncMc118BXxOYBx7WXwFeAZjMnQEf01wQGAcZ198YH9bdBxsT3xzVk93MWxMfHN8TXdUY11/Y11bYDFgBnxNfAd0DHAGa1p4T3cLY1lrY3hAd1RwAGtde1t3HGdcf2B/Wncic118c2tdd1RgTHxzYEBgHHAAa11rW2MiZE18c3NadjJ3XGtaY1t3C3hNaGNdXXdUY1loTWgCdzF7Xnxzc1xgMnAGa1p4T2Mxc1loBXhPdFRkB35je1t0MW9eaAVjWnccf11rc39edDFnWWtza193Ml4Fa2NzXXQMcEJrY2Ndd1RjXWhaY1p3C3wBaFprX3QhfAdoTXdeYAt4BmtzWV53IWwAaE1nWmAxf11oY1oCYAxeTH5jf1x2MW9ZaGBjW2BUeE9+cHQDYyFvXWhda1p3HFlfa3NWAmMxcABrcGADdiF8TWhdd1p3MXAEfnNkQHcyf1h8BXhOdwxgT3xNeE10MnhCf11wT3QifEx8cGhAYBx7XnxdcAR3InAFfGBkTWALf1l8BWhPYAxwBXwFfE92MnQFaF1ZW2Mye158TXgFdjFsBXxzZ1t3InQHfGBkBnYyYExrWnxNdCFsBGhjVVt0VGQAa2NVWnQhbEx8c3gHdBx0QnxwaEB3HF4Ea2N/XXchbEJrXWNaYAtjXmhgaE53MnBCa1p/XmMLY118cH9bYFR4BnxdaE92MllZa113X2AxeEx+Y1VcdFRnXnxaY1xgC3xMa11VX2MLb19rXWdcdiFvWWtje11jC3wEaGNVXHQxY11/c2ddYAtwQmtaeAJgVHNeaFp7X3QyUgR+Y39fdjJZXWhad1xjIXNda2BjWncxe1loTVlcYBxeB35wYAN0VH9dfGB8A3RUb15+cHtddAtzXX5zYAJgVGdca2B7XmMxf1h8WmQHdiJ4B39zeAVjDHBCfGNaTXccb158TVIGdwxgT39NeE1jIm9cfGNST2Myc1h8WmgFYDJkBHxga1t0HGdYfF1VWmMifAZrY3QHYBxwTWhjVVp3C2NZa2NaBmMicE9rc3RPYBx3XnxdUk90MmAFfAVnWncif11oYHxAdwtgB2tdVV12Indca2NkBWMLb1lrYGdadAt8QmtjVk9gDHQAf2B4QGMxb1hoY3tbdwtzXGtzWgJgDHQFfHB4QGBUZ19oBWddYAxdWGhNWVtgVHgEfnNkTnRUYABoXWNaYFRkAXxwZAJjC3tfaAVjXWMyWV9rWntaYDJ3XGhNY113MW9ffmNjXXdUcARoTVYHYFRnWWhda1x0IXxMaF13X2MhbAFrY1ledAtkBX5zY112MXwBaE1/XHQLbARrc2NadiFkT2tze1xgC2QBaAVnWmMiWV9+cGQCdiJwTX9jYEB0DHxNf014BGMieE18TWhNYzJ/WXxwZE9jIn9cfAVoTXcMeAV8WmgHYzJ4TX9wf1tgDGdYfGNoBWMydAV8WmhAYwxjXX9weE9jDHNdfGNSQHQcf1h/YHRAYAxjWHxzVgZgHH9dfF1STXYie158XXwK","BLUECONIC_ENDPOINT":"UwR7QncuUUdrBGdcWi54A3xjVk9jInRNfGB0B2MMcAF8c1pAdCJ3X3xzVVp0HHNcfE18BnYhfAd8c2NbYDJwBWtaY1t0HHtea11wBnQieAZ8BWtfdzFvXWtjUgZ2IWwA","BLUECONIC_STORE_ID":"VVprR3QiXgVSf0FcWgh4A3xjUkB2MnddfHNkBmAcVgZ/c2hPdyJjWXxzYAdjMnAAa2NwTnYiVkx/BXQHdzJkBnxzVk93HHQFfAV4TXccf1x8XWgFdDJvX39NUkBjMnwHfFp4TnQifE9rXV1bYzJ7Xw==","BLUECONIC_KEY":"fFpjXVwyf0ZQWUEEXTFWA39zfEBgDHBCfGNoT3cicAZ8c2BPdzcICA==","BLUECONIC_SECRET":"VVl7XVtVUUBSWV4HYBxaTHxdeE50DHBNfnN0TnQxcEJ/TWBPdwx8TX5jf19jDHgFa118AnQMVkJoY3ACYwx4BnxddE90IWNYfmBoT2MyfExoXX9aYwxsT39NdAV0IndYa3N0Bg==","AMP_AUTH_BASE_URL":"f3N7XFwhQV1Vb2NFYwx4A39ga150DHNffGBoT3cyc158c2BPdBxjWHxwd150DGdYf01wBnRUb198Y3BPdBxkQmtdYE93DH9ZfHBjXmMyZABrYGBAdFRvXGtgZE50IW9YfFpjWnRUfAZoXVVfd1RgT2tjYE53DHRPa2B/W2MLeE9oTVVfYAEICA==","AUTH0_DOMAIN":"f01/Q2MMUUN/BGNCYBxWA39jWgZ3DHdYf3NWT2MydAF/cGBPYAxwQmtjcAd0ImRCaF1oT2AMc1x/c3hPdBxnWA==","AUTH0_CLIENTID":"UFlZQ2BVVgZQYH8FdBxaQnxdcE53MlJPf010QHcMcEJ/TWddYwxgB3xdc150MlIFaGNnXXciUgdrcGRAdCJ4TXxja113MnhNaGN7X2MyZ1h/Y2BAdBxZWX9zYAN3InxCaE1zXA==","PIANO_ID":"Un9rA10ccwRoTWsCXQxaT3xddE90VHxNf01ST3QxfEJ/XWQHdCJsT2hmDAo=","MIXED_CONTENT":"VGABQGBUXVx8XXcFXDJaTX9NcAN3MnwFa3NnXXQheAV/TWBPdCFgTXxdcEB0MWxNa2BkBHQxf1l8c2BAdCJWQn5jcE53InwEfAV4BmMxfE18XWdadxxkB2hdfAVjMWdZfmBoAmALfAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"f01zBnYhDEZQWn9PWBx8A39jdEB3ImRPfHN0QGAydAZ/Y2gGYDJzX3xdfEBgHFYGaF1oTXQyUV98WmhOdxxjXnxdaE12MnBCfwV0BHcMVgF8BWQFYBx8THxaa1t2MngGfF1kTWAMbE1/WngFdzJ/Xg==","GOOGLE_CLIENT_ID":"aE1VWXcLDU9rWVoGdiJaQmtzZE50ImBNfnNgA3cxZEJrXXAGdyJ0BH9jcAJgDGAEfmB4BGMxYAV8c3QCdCJkBWhdYAZ0DFZCfmBnXWALY1l/cHhAdAxzWGtdUgNgDHxPfFp7W3QcYAdoTX9fYDF8Qn9wa11gC2Ncf1pnXncyf1hrYHRAdCF8AH8FZAJjIl1daGNaBHQiZAB/XXxPdzFvX2tzWk10IXBCaGNWBncxf19+c2NedDJ4BWtjdAN3InRNfGNwBXYyfAVrXXdbdyFwCA==","AUTH0_BASE_URL":"VGB0BXcuc0dTBQkFXTEFA39jZEB3DGABf2BgQGAcYAZ8YHhPdBxkAXxzaAZgMnAEfF1nXnchfEJ/cHdbdDJwBmtgZAd2MnwHa2N0TXYif1x/cHQHYAx4BnxaZ1t3C29ZaGN7W3Qxb11rWmAK","CHARTBEAT_DOMAIN":"UHNVWnccdE1SY2QHWBxaQn9dZE50ImRNfmN0AncybEJoXWdfdyFzWX5zd1p3InQI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"a1lwB2NUb01SBV1GWCJaT3xNf1t0Il4Ea3NrXXQMeEx8XWdfdFR4QnxzeAM=","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UHNoBlsifAFSWVlCWjJaT2hNVVt3DGRPaGN7XXcMZAV8TXtedBxwTH92DAo=","SF_CLIENT_SECRET":"VQRWTndUBABQcGdAYDFeA3xNZAdgHFZNfHBgQGAMZE9/Y3QGdjJ7WXxdfE5gHGQAfGNoQGAcbAR8WmBOdjJ4BnxdUk10HGQAfAVoTWAceE1/BWQGdwx3XnxaZAd3HHgHfF1wTXQMd1l8XVpPdDJsB3xzeEB3InNefE14TXYif198cHhAd1RvXXxweAZ0DGBPfHNWT3cydAR8Y39bdiJwTHxzfEBjMnQGf3NkB2Mic19rc3hAdzFgQnxwaAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"UmN7R10ie0V8TX9ZYBxeA3xddAR2InBCfGNoTXcyd1l/XVoFdDJ0BHxdeAZgHH9ffGB0TncifAF/XWBAYBxRXX9jfEB3MnNdf01zWncLfAFrY3RAYBxgTHxNaEB0MmBCfHN4TWAcZ1h8cGQFdCF7XH9jd153InAAf1pgCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"fFl7BV1UUVtoBV1CW1RaA39NVk93DHtffGNkTncycAR8c1JNYDJ3XXxwfE1jIlFYf1p8TmMif1l8c2BOdzJ/WXxjYEBjMn9ea2N0BnYic198c1Vadwx0BXxNVgZ0MnddfHB4TXQic15oWnhPdwtkB3xNZ1t0InAGfAVgCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"awVdBlsceAV8cGNNWgxeA39gYE93MngAfHB0QHciZAV/TVZPYBx8T3xzYEB3InNYf3NgTXQyYAd/cHQHdFR8AA==","SOPHI_HOSTNAME":"fmN7XncMUVtoXXcHWAxeA39jUgZ3HHRCfGNWT2MydEJ8Y1YGYzJ3XWtjWgdjMmdZaF1ST2MMZABoXXgK","HTL_SCRIPT":"UgVnAVoxeAVUXXdBWwh0A3xzfEB3HGAEfGNkTnQyY1l8cHQHYyJzX39zfEB2InQHfF1kB2AcdE98Y3NedCJnXmhdeE9gHGAGa11/WmAxYExrWmhAYDJ8BH9dZAd3HFYFa2NrW3RUbEJ8TWdbYFRsBHxdWVp0VHNfa2B0BXcyfEx8cGNcdDJ8QmhNZ1xgMWAA","LIVEBLOG_WS_SERVER":"U39dRWMxBUJrY3tBXQxaQnxdd110Il4FaF1gB3cyVk1rXWdcdDJzWH9jd150IWNZa2NwA3QxcAVoTXQHdyFnWX5zcAJ0DHgFf3NkB3QcUVl/YHRPYzF8CA==","SOPHI_SCRIPT":"Uk1ZRnchBQZQf2dHYyF8A3xzfAZgMmQEfHBgQHYyVk9/Y2AHdiJgBHxddAZ2InhNf2NSBmMMZAR8Y3QHdwxwT2taf1t0IWABfF1aB2BUfEx8Y2NfYFRjXmhdYE53C2wEfFpnWncxbARrWn9fYDFsT39aZE50IXwBa2NSTnQhYExrXXdddAxwBn5jWk1gVHNda1p3X2MyeAd8XVlddiF7XmgFZ1xjDF4Ga11oCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"U1l/BHQcYEx8BHNBXCFkA3xgaE9gHHQFf2B8T3QcZAB/YGBPYwx3XHxweE90InAHf3NwQGMMZEx/c3QHdCJnXHxwf1tjDGRP","_id":"6eb6fd43ee44b075d5b429cfb0309f6e418692935ab1e169851ee6a507d649cd"}