For two decades, Scott Franzke’s voice has been the soundtrack of the summer for Phillies fans. And his radio calls of some of the best moments in franchise history are legendary — from Jimmy Rollins’ walkoff double in the 2009 NLCS to Bryce Harper’s “Bedlam at the Bank” homer in 2022. The longtime play-by-play announcer joined Phillies Extra to talk about the team’s offseason and much more. Watch here.

