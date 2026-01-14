Skip to content

Jesús Luzardo had the best season of his career last year with the Phillies. This is shaping up to be another important year for the 28-year-old pitcher, with free agency looming next winter. Luzardo sat down with Phillies Extra to discuss his interest in a contract extension, his relationship with catcher J.T. Realmuto, and what he can do for an encore after his breakout 2025. Watch here.

