Dusty Wathan just completed his 20th season in the Phillies’ organization, the last seven as the third base coach and catching instructor on the major-league coaching staff. Wathan joined Phillies Extra to discuss the controversial bunt play in Game 2 of the series against the Dodgers, J.T. Realmuto’s remarkable longevity behind the plate and upcoming free agency, and more. Watch here.

