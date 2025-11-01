Skip to content
Dusty Wathan just completed his 20th season in the Phillies’ organization, the last seven as the third base coach and catching instructor on the major-league coaching staff. Wathan joined Phillies Extra to discuss the controversial bunt play in Game 2 of the series against the Dodgers, J.T. Realmuto’s remarkable longevity behind the plate and upcoming free agency, and more. Watch here.
You can also subscribe to the podcast version of
Phillies Extra on Spotify or Apple Podcasts.
{"ENV":"UwVdQmNVcE1VcFZOXVV4A3xzVkBgHHNefGBoCg==","CONTENT_BASE_PROD":"U01jX1oxTQdrb2daWgxaQnxjZE90IngEa11kA3QyUk18c3AGdDFgTX5jdAV3ImwFa1poBnQxb1h/c3QEdyJ4TX5jcAJ3MmRCaGBkB2MMXk1/XWNedAx4TGtdeAVjMm9Ya1p0QGMxcAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"VX9BQHQ+eABrc1IGYyJaQnxddE10IlYFf2NSBHQiYExrc2NddzF8Qn5jc190IlIEf11zW3QifAdrY3hAdwxwBH5gaAV0HFZMfF13XHcicE1+Y1IGYzFkBnxdVV10HGRNfmBoBXQyVgR8YGRAdyJeTGtaeE93IWNZf3N0AnQheE18YHhAdBx4BGhgZE93IndcfE1zXHQiUk1rY39fdyF4Qn5zZE9jMXNdfAV4T2MyXVl+cGQDYzJ7XGtzcAZ3In9ZfnB4B3cLbE1oBWtfYzFwCA==","GRAPHQL_KEY":"VVlBR3cId0ZQcEVbXVRsA3xNYEB0HH9Yf11aBXdUYAF8TXBPYyJ/XHwFZAZjIn9cf2B7W3Yib1lrXXBNdxxwTWtgaE93MngAfHBgT2AccExrYHgGdzFgTXxgfAZjMWNdfHBkT2ABCAg=","GATEWAY_URL":"a1laBXYxe1x+cGNDWiF4A39wdE9jMmABf2NwT2MycAF/Y3RPYzJzWGtdUk9jDHBCfE18QHQiZAd8Y2hPdiF8BXxjcAZ0IW9ffE13W2MhbE1oXV1fdDFgBw==","GATEWAY_SLS_URL":"UgUEBXYxZ01oWghBdjJaBGtdcAJ0MlIEfHN0AnQhfEJoXXQGdDFnXGtjc1p0MlJPaE1zWnQxfEJ/c3QDYzJ4TWhdcAdjC2xPaAVrXGAMc1loWmQCYzJWCA==","FEEDS_URL":"aG9/RFsLbAZ+YEVCdAteA39wY1p0HHQFfHNwT2AMZ1h/Y1JPYzJwBn9zYE92InNdfE1ST3cic15/Y1YHd1R8B2tgZ1t2ImxMfAV0T2Mxb1h8Y3RNYAtgTGhdaAR3DH9ZfF1aBXYhbABrWmNbYDFsAXxwYAo=","RESIZER_KEY":"fnBoBVsMZ19VY1VOXTJgA3xwfE5jImdZfHB8TWAcYAB8WmQFdxx7XnxjfAZjMmxCfGNSBXciYE1oXWRAdiFsAX8FaEB0Im9ZaF14BHQMcAVoWmhNYFRwBWtddE12MX9Za1p4T3QRCAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"a3BJBF0hRVx+b1lCYDENA39jdAdgDGdYfE1gQHQyYAR8c2QHdwxgBX9wZE50HHtY","TWITTER_API_TOKEN":"f1lgBFpVcEx/BEFOWy5SA39afE13HG9dfFp4T2AxfE1/Y3hPdBx7XHxwdE52IXwHfE1gBHccf19rXXQHYAxsAGtdWkBgHHxMfAVnXmAxb1x/Y2RAYyJ7WGhjeE93DHAAa1p0QHcLb15oXVpOYFR8Qmtad1t2IX9Yf2B/WmALZE9rXVJOdBxjWXxwf153C2AAa11zXmMMZ1l8Y39cdyFsBGtwdAJ0HHQGfnNnWmMhb19/c1leYzFkB2tgd1xjIWdZaGBjXHciWVhrXV1bdyFwB39wZ1t0IWNefGN4QHQyXVxrc3NfYyFgTWtgd193C3BCfGNzW3cxZ1xrY2dadDFjXH5jY1tgHHRPfmN0AnQLYARrc3Ndd1RnX35jdEBjMllfa3BnXHcMXgF+c2NcdwtnXmtgZ11gDFJPa3B4Cg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"fG9WBV0LBUJ+c2QHYFQBA39gaE9jImAFf2NWB2AyY1l/c3QHdCJjX3xjeEB0DGNdfE1WB2MidAFrYGgHdwt8TX9zfEBgMn9efGNnXncie1l/BWhOdyJ8Bn8Fe150HGwHfwVjW3YhYExoXWNbYAtzWHxNe1tgMX9Zf2NzXmALcARrXVVadCJsQmtdUgJ3Mn9ea11SAmBUc19/WmQFYFR4T2hNZAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"U1lZW1scfAFUXXRNWD54A39dUgZjDGAEf3NgB2AccAZ8YGgEYDJsT39gYE50HHhMf2B0TWAMeEx/Y3AGYAxkB39dVgVjImdYf3B8TmMMe1x8XXwGdCJwTX9ae1pgHGBMf3B/W2MxbAZ8c2NbdCJzX39jfAV2MmwEa2NwBnYiYAZrY11cYAxgQnxgf1pgC29Zf3NaB3ccdAZ/cHwFdCFsTHxafE5gHHAHaE1kQHchf1l/cHRAd1R8AX5zc1xjC3gAa3NdXHQceAVrY3NadxxdXGgFZ153HFIAa1pkTWBUc158cGtcdiF7XmhjZ153IWAFf2NoA3cLZ1hrXWtadyF7WWgFf11jIl1ZaGNdX2MLbAFrXX9fdDF8TWtjfE9jIXgBa3NZW3cyXkxrcGgDYwxZXGtad1x2IXxNfmNdXHcxb11rc3tbYAtzWWtweAN2IlIFa114AmALZ1l+c11edBxdWGtwdANjMmwHf11wBmAceAd/YGhAdBx4BXxzfAZgVH9fa1p0B2MiUV18XXgHdyJ/XWtafE10HHNeaF18QHQidABoXWgGdDFjWHxaZE90MWBCfF1aT3QiZ1hoWnhAdiF8TGhaZEBjDGdda1prWnQycAB8TXwCdBxnXWtjVgRgDG9da2NSQHcLeAR8XVpPdAtvWGhja190MWdZaGBjX3QiYE98c1laYFR7X2tjY1t0HFIGfnN0QHQcUgZ/c2ddYyFvXmhNY1tgMWQEaE1/X3dUcAB8XVYCYFRwTWtdc1x0MXNfa3N/X2MMd11+c1VadyF/WGtdUgN2MWQHaE17X2MxfARoTWNaYzFwQn5wd192IlIHaGNzXGMxcAVrXX9fYyJSB2gFd1t0HGQGaF1WA3cLY1x+cGgCYDFkBWgFYAN3VGQGaE1SAnQMWV9rYHdedCFkTWtaZ1x0VHBMfnBgTWMidAF/cGBOYAx0Qn9zUk90ImQHf2N4T2AMcAd8BWRNYzJnXHxNaAd0HGRPfGNWQGMye158cGBPdxxwTH9aZAR3MW9ef3NgBGMifAF8c3BPdAx/XHxjcE1gHGNZf11wB2AMYARoWn9adBx/XmtjeEBgHHNZfE10BnYyb1h8XVVfdCJnXWtaa1xgVGwEa110T3YheABoWmACdiJ0BH8FeAJ0C3hMa3NnWnYxeABrc3dcYzJeBn9je1t2IXBPaF1gT3Qxb1xoBWdedAx4AGhNf150IXwGa2NWA3cyXkx8Y2NddiF4BGhNd1xgC3gBaGB/X3dUbARoYHtedwtzX2tzXVp2MX9ca1pgA2MMZE9oY11fdDFzWGtge110MWdeaF1rXHYxc1xrc39fYAtnXmhdc1p3DFlfa2NrX3YyUkxrc11ddiFzXn5jWgN3VHBPa11/WnRUcAd8Y1JOdyJ4THxNeAVgMmRMf1pgTXQiUV9/TXhAYDJ8AX9NZEBjInxNfFpkBnYiVgZ8WmNeYAxwBnxjaE52MndYfGNWT3Qxb1x/c3xAYBx8TWhadAVgDHNYa2NwQHQMf1l8WmhPdwxvXX9wf1tjC39daF1/XXQycE1oBXdbYDJ4AXxzZ19gMXNfa3BjX3cxc19rY11ddDFgBHxwZE92MWwBf3B0BHQLbAFoWnQHd1RjWWtjZ1pgMW9daE17X2Axf19+cHtadxxZXX9wdE93MWxCfGN3W3chYE9rY2tfYFRwAWtdVVpgMXAAa11dXncxeExrY3tddBx0Qn5zVgJ0IWNYa2NZXnQLeE1rY2ADYzF/XmgFd193DFlZfnNgAmMLc15oXVlfdyFwQmtzdAJgMXNffnNdW3dUcE9+YGgCYDJdXmtzZ150MXtfa3NVXWAyUgdoXVlbYwxnXn9jfEB3DHRPf1poT3cid118TVlbYBx3WX9aa1p2InRNfwVoQHQcdAd8TVZOdzFgAWtgaARjMXwAa11aBmMMb15rY11adDJ0T3xddE93InQBaF1/X2AMcE1/c2AHdyJnX2tdVV1gDHRCfGB/WmMLf1l/Y1JPYyFzX2hjWVpgMnRPa2NnW2Myc1h8BWtedjJZX2tjc15jC3wAaE1jWnYif1l8Y1VbdiJ8BGhjfAJjMXtcaF1oBHcLe1xrcGdadDFgQmhNXVx0Ml1Zf01VXncMXVhoXWtbdjJ0B2tdWV5gVGRCaAV3XncyXgZoWntfYAxSB2tjc1pjIXNYa3B3XHcLfAVoYGADYFR7XmtdXVx0MXtZa2N7XHcMWVhoY3NcdjF8AWtgZ1x3IWQHfmN7XnQLZAVoBWhAdAtwT2hadAN3MWdeaGNzXHRUYAVrXX9eYFRnWWhdaAVgHHAHf3BkBmMMVk1/TWQFdBx8T3xjdE93InNcfAVoBnQcb1x/YHhPdzJvXn9zdEB0DHhMfF14TXcidAV8c2dedzJkT3xwZARjDG9cfHN0QHcLbABrXVlbYDFsBX9ad19gC2BPf114B3dUbAdrXVladzJwBnxwf1t3IX9YaGN3W3QyZAd/c3RPYDFjXGtdY1xjIWAAa2NWB2MyXkJrcGQHdyF/XGtdZ1x2InRMfAV3WnQhb11/XWADYzFsTH5wZAJ0MXtYa2B7XHcxbAFrYHdadAt8B35ze11gMXNffnB8QGMLeABrY2tbdFR4BmhdVVp0MlIEa1p4A2BUbE9rY2tbdyFzXWgFe110MnQEa11SAnQLe1xrYGADdwt/X2hje190C3BCa3B7X2AyXgB+c2tfdzFvWX5jdAN0VHtcfnN0AmMMXVloY39cdCFwBmtzY1xgHFldfHNaTmAcbAR8Y1IEYBxwAH9zUgV3MnABf2NoBnQcYAZ/WnROdBx0BnxaYE90DFFcfwVkTXQiUV58cGRNdDJ3X2tafEB3DHQAa1pgBXYxfAdrWmAEdiF/XnxwZEB0InhNf2NzXXQxbE9oY2dfdjFjXWhjd15gVG9ca2B3WnQMdAB8YGRPdAtwBGhgfE9gHGdcfmBrW3YxZ1lrWnRAdyJzWXxgZ190C3xNa2BkA3QcUgBoTXxOdDJ4Qmtze1t0VG9caGNoB3RUe1l/c1YHYzFnXWhdf110MXhNa2BnX2ALcAdoXV1eYyJSAWtaa1t2MWQAa1prXndUc1loXWACYzFsB2tzc19jMl5CaAVjXHQhZAZ+YHdddjJdX35jfAJ3IXtYaFpkAmMLZARoTWNfYFRnX2hjVgN3VHwBa1p/XmBUZ1xrc2NcYyF7XmhjZ1p0HF5Na3N3WnYycAV8BWgEdzJ0BHxzVgd2MnwAfGNST3YiZAd/TVZAdDJsQn9zUgZjDHQHfE14TnQcfAZ8BWgGYzJkTX9dcE9jImdef2N0QGAMc198WmRAdjFjX2tjc153IXBPfHNSBWMxf1x8BXxPYyFjX3xda1tjMXtZaF1wBnQhZAB/Y2AGdwx4TWtwdEBjIWNdfF1VXXQcZAF+c1lcdDJkAH5jY11jMnNYa3BjWnQMd198YH9fYzFwAWtadAZ3HGxNa3NjXXYxZAdrc2hPYDFnWX8FZANjInQFf3NZXnRUZEJoTV1dYwt7Xmtdf1p3C3wGaGNjX3YxYEJrWmhNdwt4TGhjf153VHteaAV3WmMhc1xoY2gCdiFzWGhNc11gC3wEa2N8A2MLbExoYH9cYAt7XmtzZANgMXNZaAVgT3chc19oBWADd1RkAH5zZ1xgVGBNfnN/XGMhf11+YGBPdCJ0T3xzeAR0DHwEfHBkTnQcZAZ8TVpAYwx4B3xwd1tjIn9ff3BkB2AMZEx/Y3dedCJ8AX9aeE13MW9ZfGN4TXQcZARoY1lbYAxsBX9jZEB0InBMfHN8TncxbAR8Y1JPdwtwT2tgeAd2MmRPa2BrW3cLYAd8BWRNdCJ4QmhjY152IWNZaF1zXnQMY1hrY11adjFkQmtza1p3ImAFaGNdW3ccWV9/c3NbdwtsBGtjWk93C3tZaE1aA3ccWV98XVYDdiF8Bmtjf1p0MWQFa1p7XWMLe1xoXVVfdjFgBH5weAd0VHBMaF1zWmMxeE1oTWNfYwtgTH9dVVp0VGBMfnNnWnYhe19oY1VedAtgT2hae1t0VHBPa3NzXHcLbExrc39aYyFkTWhNd1x0MlIHa11zWmALeAB+YGADdCJSQmtwd150MXwAfnNrXnQxfEJrY11fYDFjXH9jfE5gHHhCfF1aB2MMc1h8TWgHdiJ8AHwFZAd0ImNZf3B8T3Qye198cHxNdxxwBGhdUgd3DGNef3NrX3cceAVrWnRAdyJzWHxjYE13C3AAf3NaT3QMbAV/c1VaYDJwB3xNf1t3IWxCa2BoB2AybE9rXXNedwxgBXxjZEBjIWABfGNWT2AcdE9/Y2gGdyFkB39wfAZ3C2AAa3N/W3Qid1h8TWNddAt8AH5jVV1jMXBNf3NjXGMydE1rcH9bdjFsQmtdZAR2Il1da3B7XnchbE1rY2NedDFwBWtjd1p0MWQBf3NnWnQLYEJoYGNfYAtkT2hdf11gC2BPaE1jWmAxbAZ+Y3dfYDJdX2tjeE93MX9Za114AnYhb1hoTVlbYDFsQmtaf1tgC29Ya3B3XWMxe15oY39ediJwAX5zZAN3MXhNa2BjXHcLZE9oTVlaYFR/XGhjVV93ImAHf018TXccZAV8TVpNYBx7X3xdeAd0HHBCfwV8QGAMcEJ8cGNeYyJsB3xjVk93VGNcfGBkTnQLYAd/YGdedwtsB39aYAd3HHQGa11aQGMLbE9rXVJAYAtzWWhgZ1p3DHAEf2NdW3cicAF8YGtcYDFsBnxzVkBgDGQEa2NVXnQcZAV8Y3NaYAxwTGtjc1p0VHteaGBkAmALb1h+Y1YCdCFnXnxze110HHdda2BkT3QLcAB+Y1JAdAxSAX5jVVp0MW9Ya3NjW2Aye1hrcGtedwxSTGhNVVpgDF5Na11zXXQidABrXV1cdAtgB2had19gMXAAa2N3X3cxcAdoTX9fdAtnXWgFY152IW9ZfmNdW2ALYAVoYHwDYAxeQn5wd113IWNcaGN3W2AMWVh+YHtcdFRvWGhja1p3MlIEaE1kA2ALcARrcHdcdyFwQmtga1p0IXwEfnNST2AceEx8WmROYDJgBX9aZE50Im9Zf11kQHQifEJ8Y2hPdDJ8AXxafAR0HGQBfHBoBXcxf1x8WmhPdjJ3XnxddEBgHHQBaFprXnQMf19/WnwFYFRgBXxzVVpjInNcfHB4BncyYARoY3BOdDFzXGhje1p0VGdca1pnW2MhYAZ8cGQHdyJjX3xgZAZ2Ml5Ca11/XXcLYABrY11bYzFgTWhjVgR2MnRNaGN7XmAxb118cGdadzFnXXxNfE93Ml4AaGBjXmAMWV9+Y3tddFRnWHxNY113C3AGa1p7X3YhcEJrY2ADdwtvXGtde11jIXNfaFp3XXchYAd/c3gCd1R8TWhjZAJ2MX9eaF1dXnYiXgF+c2tfdzJZXmtja11gVGwFa2NZW3cxe19rc3dddDJST35zdAN3IWAHfHBjXGMhbAF+YHtddCF8T35jWgN2MWQGa2B/W3QLc1l/TXAHYyJ8B39zcAR3DHdefHB8TWAMb11/WngHdxx3Xn9NUk5jImwAfHBkQHQcd118XXwFYyJwAHxwZ15jImddfE1VWmMMe1lrWnwGdjJzXmhjc19gMW9YaF1SBnYidE9rc3xAdzJwQnxNeE9jImBPf117W3cyVgVoY1pPdwtgBWtgZ1x3MnNZa2NaBXYhcExrWmtfYFR8BGtdVk92MnBCf3NoT2ALbE9oY2deYDF/XX5zUgJjMnAFfHNaT3cxeE1rcHtddxxSAX5jY1pjIllcfnNwTXRUY1xoYGNbdDF7XnxzeAJ2Il5Ca3B8AnQiXgBrYHtadiJwTGtzXVx0IWxCfmN8AmALfAV+Y2gHdjF7WWhdY112MXNYaGNjX3Qxb1hoXWNfdBxdXX5zd1x2MX9da3B3XWMLYEJrc1laYwxdWGhNfAN3MWdea3BnWmMMUgR+Y3wDYyJzXn9jfAZjMnhCfFp8BHYifE18TWBOdxx4T3xgeE90Mn9ff118Tnccb118WnQGYzJ4T39jZ1p3DGNdfGB0BXYyYAF8BWQGdDJjWH9geE9jInRPfHB0T3cMfE9/YGAGdxxnWX9jaAZ2MntdfF1kTnQyfEJ8TWgK","BLUECONIC_ENDPOINT":"a1pVT1wxQUBSc1lOYzJaTXxjcAN0MWAEf01kTXQxZE1rY2NcdDFwTXxaZAV0MnhPfHNjWmMyXk1rcGhPdyF/WGhgZE50C39Zf3NjW3RUeE9oYGtaYwtnXH9zY1xjMl4I","BLUECONIC_STORE_ID":"aFpJWlwIUUBSWnxOWlV0A3xzfEB0HHQEf3BoT3QMf15/c2BAYyJ0AXxzZAdjIndea2B0TncceAF8TWBPYwxkBHxjdAd0MnQEfE1WTnQcfE18XVpOYAx8THxaYEBgHHtYfwVgTnQyfEJrYGNbdyJ4Tw==","BLUECONIC_KEY":"awRnTWMcd0NrBVVZYwtaA3xjaE9gMnRCfHNWT3cMcAV8c1pAdicICA==","BLUECONIC_SECRET":"UwV8TnQcf19VWgBDWj5wA3wFeE10HFZCf3NgBncccAZ8c3wGdwx7XHxweE1jIWNZf3BoBXcibE9/Y2hPdiFvWHxaeE9jDHQAa1p3WmMhY1l/WmQFdAt8B3xaZAZ3IndZa2NoT3cBCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UwRZAl0yWUNVY3sGYFReA3xzY1p2InRNfGN4B3cccE98c2AGdzJkTXxwa1t2InAFfAV0B2MxbE1/c3hPYyJkQmhdeEB2In9cf2NVW3cydE9rXXBAYzFwAGtjcE50IXwAfE1/WncLY15rYH9bYyFvWWtjWgR3Indea2B/X3YxZ15oTXtadDcICA==","AUTH0_DOMAIN":"UgV/QHdVfAR/c3NCdzFgA3xgYEB3DHBMfGNaBmAMYEx/cGQGYwxwQmhdaE90DHQFa2NoQHcMZ118c1IHdjJnXw==","AUTH0_CLIENTID":"fnBgT1ghc0RVWXsGdAhSA39jcE9jMnQFfAV8QHcMe198Y1YHYyFsB39dfE92MmABf3N8QGMyYAZ8BXtbdBxwB3xjZE5gMndcfGB0BGMLYE9oXXxPYwx4TWtgYAd2InRPfGN8B3cRCAg=","PIANO_ID":"U1l8BnYhWQd8WXdGYAtGA3xafE93IlYHf2NWTnYycAF/Y1JPdBxwBHxaZAo=","MIXED_CONTENT":"VGNzXVohe0dTWVlNdjFsA3xjUgZ3MnRNf2BkBnccdAR8YHhAdiJ3XH9jeE9jDHdcfGBnW3ccdE9rY3RPdjJgAXxzUkB2InRMf2NZWmBUfAF8Y1oHYyJ8BHxNdE5jMWNfa2N/X2MhY14=","VIAFOURA_SITE_UUID":"fmB4T3cxRUNSWVJNW1RWA39gaAZ3DHQGfHB8QGMMdAV/cGQHYzJjWXxdUgZ2MlYAa2NgBHcyVk18WnROdyJkBHxNeARgDHAFfFpoBHYif11/BXQFdDJ8Bnxaf1p0MnxPf11STWMMeAV/XWRNdxxsAA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"fwVdAVscUQFoXXcHWFVsA39jWkBgHHABf3N0T3QicAd8cHgHYyJ0TXxzaE9gVHwEf2NVWmALY1l/c2BAdxxzWH9waEB2Mn9Yf3NZXmBUYE1rXXdbYBxWQmtaZE5jC39cfF1nW3QMfAV/WmBNYFRgTHxwY150C2xPa2B/XnYycE1rXXtbdCJgT2gFY1p3MXtZaGNZXHccdAR+Y3BOdAx0TGtzYAJ3HHQEfHNdXGMMYAVrc3xPYzJkBHxwfE9gHHQEf3NwT3cLZ158Y1YHYDJ0BA==","AUTH0_BASE_URL":"fwV0A10+RVpUcF1HWAhSA3xgeEB3DGAHfGB8QHccYAV8cHxPdzJwBnxjWgdjDGNcfF1nXmAxbE1/c3dbdAx0QmtjVk93DHgAa11gBHcMf1x/c2BAYDJ7X3xaY1p0MWwBa1pjWmMxY1hoXXwK","CHARTBEAT_DOMAIN":"fAVdT1wye1tVWnwHWAtaA39gYEBgHHBPf2NST2AydEJ8cHxAYBxnXWtjWk9jImQF","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"awRrAVgyb1xrWV4DXQhgA3xNeE12ImQGf2N8TWAceEJ8TVIHdjJvWXxgZE1gAQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"fmBFWncLUgBUb2dDYAsBA39aYE50HHgGf11wBHcMbAR/c1ZOdwx4THxNUgo=","SF_CLIENT_SECRET":"VQRwBXQcWUFUYGtAdDJaT39jYAd3HGBCfmNnWncyVgV8c2dfdFRgBnxNfE53IWAEfnNzXHcLfExrc3gCdBxeT3xdUk53MWxMf11VXHdUcAZ/Y3NddDJeT3xjZ1p3DHxMf014TXcycAdrc2RAdBxeBWhNc1p0MmQHaF17X3QLeARoTWdcYAxkTWtjdAJ0InxNf2NnXHQxcEJ/WndbdyJ0BHxNdAd0ImxNfGNzX3cid15oTXdcYAx4BWhADAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"UnNnBXccY0dQYHtYWAtaA3xdcARjDHdYf2NkTXQcd198TXxNdCJ3XXxaeEBjDH9efGBgTWAMb1x/XXhAYzJ8QnxzeEBgMnBPfF1/WndUf1hrWmQHYwxgBXxNYAZgDHRNfHBgTXcyc198cGgFd1RkBXxje150DHNcfE1SCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"UmNWB1suYEJQf2sEXCJaT2hdZ113VGBCa2N8BHcifEJoTXgGdDJ4TWhdeAV3HGBMaGN8BHQLeAR8TXtfdFR8QmhjdAN0HHtcfE1nW3QifEJ/cHhPdCF8TH5jYAZ0MXxNf3NoBHcie1l/Y3RPdjJ0TGhgaE90IlZMf1AMCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"VGBWTnYie15/YFZOYDENA39zfE93IlFZf2BgQHcicAV/BWBPdCJsTHxjUgZ0DHRNf3NkBHcMdE1/cHRPdFR/Xw==","SOPHI_HOSTNAME":"aGN7T3YhBQB8WXcDWzFWA3xwaAZ3HHBPfGNoB3ciY1l/c1ZPYzJ0B2tgZE90InAHaF1SQGAcZAZrY1YK","HTL_SCRIPT":"aFpjX1ghVgdQYF1EYzFSA3xjeEB3DGdZfHB8TncyY198Y1pPdzJzWH9zVk90InAGfF1gBnccc118Y2NedAxjWWtgdE9jDGNfa2B7W2ALYE9rY2BPdBx8TX9dUgZ3In9fa2NnW3YhYAF8XWNbYyFjWXxNd1p3VHNZa11aTWMifE18c2tddjJ4TWhNY110MWxC","LIVEBLOG_WS_SERVER":"a1lVR1gyYE1rYF1CWjFwA3xzVk90DHdcf3NST2AcYAd8YGhAdwxwQmtdeE93DHBNa114QHcic1l/c1oHdCJzXWtgZE90MntZf2B8BnYyfARrY3dadiF/XA==","SOPHI_SCRIPT":"fFleBVoxf0V/YGNYdCJ4A39zeE92InAAf3NWQHcMf158c1oGdjJgBX9NZEB2MlZCfGNkQHQcdEJ8YGRPdiJnWWtgY1t0MX9ff01WQGMhbEJ/c1lbdjFgTGtgdARgC2AFfFprX3QxcAVoWmNbdiFzWHxaeE5jC2AHaFp0TXQxYE9oY2QCdBxgB2tweAV0IWNYa11nWnQib1x8TV1ddjJeAH5gaAJjMWQEaGB0Cg==","_id":"4bbe58ea8f40bc4600cc3e3148b0b9d307721f6061f89084cdad45f86fb496f7"}