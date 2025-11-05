Skip to content
As the offseason begins and the Phillies sort through their roster, they will focus on trying to improve an offense that went cold again in the postseason. Hitting coach
Kevin Long sat down with Phillies Extra to assess Bryce Harper’s season and discuss his future, handicap Kyle Schwarber’s chances of re-signing, the progress made by Bryson Stott and Brandon Marsh, and more. Watch here.
You can also subscribe to the podcast version of
Phillies Extra on Spotify or Apple Podcasts.
