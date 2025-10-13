Skip to content
The Phillies’ season is over. Larry Andersen is the perfect guest to help us make sense of what happened in the divisional round against the Dodgers because he has seen it all in 17 years as a major-league pitcher and 28 as a Phillies broadcaster. Andersen sits down with The Inquirer’s Scott Lauber on the latest episode of “Phillies Extra” to discuss how the Phillies lost and what comes next. Watch here:
