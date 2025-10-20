Skip to content

It’s always a good time to sit down with former Phillies slugger Greg Luzinski. But it’s particularly timely this week, as the team marks the 45th anniversary of its first World Series championship. The Bull discusses his starring role in the 1980 NL Championship Series, his career with the Phillies, the current team’s struggle to get over the postseason hump, the power of Kyle Schwarber, and more. Watch here.

You can also subscribe to the podcast version of Phillies Extra on Spotify or Apple Podcasts.

See more live interviews with top newsmakers
Published 