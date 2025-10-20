Skip to content
It’s always a good time to sit down with former Phillies slugger Greg Luzinski. But it’s particularly timely this week, as the team marks the 45th anniversary of its first World Series championship. The Bull discusses his starring role in the 1980 NL Championship Series, his career with the Phillies, the current team’s struggle to get over the postseason hump, the power of Kyle Schwarber, and more. Watch here.
You can also subscribe to the podcast version of
Phillies Extra on Spotify or Apple Podcasts.
{"ENV":"fwVJWnQ+fE9VBWMCWAsFA39jcEB2MnAEf3NaCg==","CONTENT_BASE_PROD":"f3BZW10iUUBTXWcGYz5kA39gdEBjInQGf2B0QHQcdEJ8YHgHdzJ3XnxwZEBjImQHf3NrW3QydAZoXWRPYBxgAX9wdEBjMmNZf3B3XnQxYEJ8YGgHdjJWTXxNYE5jMXBNa2NnWnQxb1g=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"UlpnBVo+XU1+YEYEWxxaQn9zc110InBCf2NVXXchZAZ8c3QEdzJeQnxdc110MlYEfHNjW3QiXkx/XVVcdFRwBGhaa1x0HHBPa3N3XnQicE18XX9cYAx0TH5jVVt0VGxNa1pkAnQycE18YGdedCJwBnxaZ193IXtZa113WnQyeE1/BWhAdBxSTXxae110MX9cfGNwBXQhYEJ8Y39ddCF4QnxNdAJgDFFYfnB4TWMye1lrYGgEYzJjWGtzc1t0IXNcf2BnWncLZE1/BWtdYwxgCA==","GRAPHQL_KEY":"UFlrRGNVb1xVcHsCXVRkA3xdVkBjDH9dfE1WBXQxYAd8WnxPdyJ4BnwFZAZjDHgGf2NVW2Mie1hrXWhNdjJ3XmtjaEB2MngAfHBoQHQic1lrYGRAdyFgBnxjeAd0C2BPfGN4T2ABCAg=","GATEWAY_URL":"aFlVBXcLXgB8b39eWiFGA39wZE90InABf2BoT3ciZE9/Y1ZAdjJwQmtdUk93HHAFfAVgB3QiZAB8YHwHdFR/XnxzUgZjC29ffE1dW3Yxb1hrXV1fYzFjXw==","GATEWAY_SLS_URL":"UHN3QWM+WVhTb11BdAhwA39zYAZ3DHRNfHB8QHcic198c2BAdBxzXmhdZEBjInNZfwV4BnYyc118cHxPYFRgTXxwYAZ0C39ZfF1/W3RUfABrY3NaYyFvXw==","FEEDS_URL":"a3NdT1oyd0JVWl1fWzEBA39zWV52MnAAfGBoB2MidAF8Y1ZPYBxwAXxgeE9jDHNYfwVgQHYydEx8cGRAdCFsAGtgf1t3HHtefAVgT2ALfAR8cHxOdyF8BWtddE12Mn9ffF1oTXdUb1lrXVlfdCFgBHxjeAo=","RESIZER_KEY":"UGBJTWAcb118Y3NHYBxaBGtzeAR0IXxCfGN/W3cxfAdoY2hAdAxsQn9jcE50HGRCfF18T3QiWVl8c2dfYAtkTHxjdE93HH9ZaF18AnQyc1xrXXxNYDJzXXxdeAZjMXNZfHNzXw==","GOOGLEANALYTICS_ID":"fGBBQFguRUxUf0FFdCF8A3xzYAdjImQBfF1WT3QyZAR/c2AHdyJgTXxgaE5jMm9d","TWITTER_API_TOKEN":"VW9VWXQIWUZVTVUFWgsNA3xaaE13Intdf1p0T3QLY1h8Y3gGYzJ7WHxjYE1jC2wEfE1STnccb15rXVpPdzJ8AGhdYEB2IntffF1dWnYxbAF8c2QHYBx4BmtafAZ3DGAFa1pkT3YhY11rWnROYwtgQmhae1t0IWBNfGB/XncLZAZrY1pNdyJzXnxwa1t3C3ABa11ZW3Qyd1l/YGdcdCFjXGgFY1x0InQFa3NnXmBUbAV8Y2taYzJZXGtgZ110VHgAa2BnXHdUe1hoXVlbYFRsAXxwZ19jIWAAfHB8T3cLeAFrc39aYyFwQmtje1p2IWBCf2BjW3QxeARrXXtedAtgAWhNY19jIndcaAVrXHQLcAFrc2NcdjF7XGtzeEBjIXtffmBrXGMxeAdoTWACYAtkAGtdc1xgVHhCa3NWCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"VWBnTVw+d0J+b3tHWBxaTWhdcEB0MnAEf01kBHQxYAV8c3AEdCJwTWhjdAJ0IWBPfE1wTnQhY1h8XWNaYwt8TWtdZAZ0VHxNa2BoBXRUbE9+Y3hOdxx4T35gZE50HFJPaAVnW2MLb1hoBWRNYzJeBmtwaAZjMlZCfAVrXmMMZ1l/BWQEdAxzWGtdXV90DFlYfAV8BGMycE9rY3teYyJZXmhQDAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"aGNnT3YxAEFUWVVcdy50A39dVk90DGRNfGN4T3QiZEx8YGhNYBx4BXxzcE50IntefGNSTmMMbAV8cHxAYzJkB3xaZE1gMnBMf3BoTnQiVgd8TVJAdwxnXnwFZ1pgHHAFfGB7XnRUbAV8cHtfYyJ0AXxzZE13MnhCa2NwT2MydEJoXWNcdiJjWH9jd1tjC3ABfGNkT3QMdAZ8cHRNd1RzWHxaaE50HGNca3N0BnQLYEx8YGhAd1RvWWtzUgN0C3tda3NoAmMyfEJoXWtfYAtnWWgFZ1p0MWdZaGN8TWMLcEx/c3tdYBxZXGtdXVt0MWAFfGNzXHQyUkxrXWdaYAxST2tzVgJgC2RMa1p/X2MLf1loY2NaYFR8TGtgfAZ0IWdffnBnXnYxeAZrcGtddjF7X2hjVVxgC39Za3NjXXQxc19+cGdeYzFzWX5gY1xjC2QAa110AnciXk9+YGNbdzFkT35waANjMnxCfE1SQHQyeAR/Y3AHYzJ8Qn9jZEB0IWAAa1p0QGAMf15/BWgHdxx8BGhddE53HGdca2BoBncydABrXXBAdwt8THxaYE9jMXNefAVgB3cMcE9rYGRAdiFsBWtjWgZ0DGQAa11zXmAcd15/XWddYwxzWGtjVk1jInteaFp0QHcxe11/XWBAdwtwAGtad1p3IWdZa2B7Wnccd1l8cHtadBxSTWtdc153MWdca3NgQHRUeE18Y3gCdCFvWWgFe193VHhNfmNnWmALb198XVlcYDFsB2hgY1x0C3BPfmBnXmAMY19rcHtfdDF/WGhdd1xjMl1caE13X3QxbAFrc3NfdiFvX2twa192IXhCa11SA3RUcAZrWn9bdCJeTH5gf15jDHBMaF1ZXXQhf19rc3gCdjFnXH5zcAJ0HFJNfmB7XXccWV9oYH9bdxxdX2taY1xgVGNYfmNaBWAMYAV8Y1ZOYAxkB3xjcAdjImQEf2BgBncMdEx/XVYFdAxzWXxNaEB3MnAFf3NkQGMieEx/c3BAdBxkBXxNeE50IW9efHN4TmAyVgR8c3xPYyJsB3xzYAVgMnRMfE1kB2AMcE9rYHtfYzJ/WWtgYAd0Mnddf11SQHcye118XVVbdwxzXmhje1xjC29daFp8QGAcWVhrY3ddYyJ0BHwFY113MllYa3NrWncMUgVoTWQDdiF7XHxzVVt2IWAEa2N8B2BUbAFoTXdaYwx/Xn5jZ1tgVGBMa2NZXXRUeAR/c11dYAt7XX5wf11jDFlZa11zWnQLbARrYGNbdDFsTWtwd1p3C2wHa2NdXHYyc1hrWn9fdDFgAGhafAJgVGdZaF1aAnchf1h+c2dadxxSAWhdc150IXtcaFp7X2AyXV5+Y2NcYFRvXGhNZ1x0C3BPaF1nX3chb1x8Y2BOYAxRWHxdaE1gHHNZfE1WTXQie118XWQGdxx/XH8FdAd0IngEf01WQHcifEx8WmNaYyJkQn9weE5gMnRCf2NkQHcxc158YGgGdjJ8TWtafE1gHGRMa2N8QGMibE98BXgHdCJ4B3xjXVtjC29fa2NgAmAccExoTWdfdxx/X39jf1p3C2wAa3BjW3RUb1xoXWNddAtjXX9zfEBjIXNZfGNoTndUbAFrWnxPdCF8T2tja1p3MXwGa3NrWmBUYEJrcGdad1RnX3xgYAd2IWxPfGBnX3YxbAZoXXNadCFvXmtdVV5gVG9ZaGNjXncLe15oYGtcdxxgB2tzY113MWNYaGBnW3cyWV9rY1IDdDFsQmtwZ1p0IXhMa3N0AmMLY1xrYGtadjFwT2twZ1x3VHwBa3BrXmALbAd+YGtcYFRnXX5zWV50C3hPfmB3XGMxZEJrY2NeYDJnXnxjZAZ0MmNZf1p8T2AMZAZ8Wn9eYDJgTHwFd1p2ImQGfF1WBmMydAR8TVIFdiFvX2hdWk50C2Nfa11aT3Yye11oXWNadAx3X39afEB0ImNZa2BrWmMycE18c3hPdBxwTWtdY113ImdefHNZX3YxYEx8c3hPYyFjXWtaa193HHRCa2B3X3Qcd1x/XV1bdzF4AGtjc1p2MWNZfmNdWmAMfE1/YHdaYBxWT2taa11gC3tca11wTnQyXgdrcGNaYzFzXmtwYAN3VGRMfF17XncLeABrY3dedyJ0BGtdVVp0MXgFfmB/W3YxeExoWntbYyFkTWhaY1pjMXBCfmNVXXQLYExrXXdcdjF7XmhaaAN3DF5Pa2N3XHYxZExoXWADYwtgBWhae1x3Il5CaE1nW2MLZAZoTXAHYwt8Bmtgf1x2MlIBaGNwAncxfE9oYGdeYwtkTWtaeAR2ImRCfGN4QGAyVk18TXxNdyJRWXxjeE9gDGAHfFp4QHcyeAZ8cGRPdzJ/XHxjaAZjDHhNfFpgBHYycEJ/Y39bdjJwB3xwZE12Mntff2B8QHcxbAdoXWdaYzFwTHxNa1pjMWBPfF1gT3Qhc1xrWntaYDJjXXxjWV50C2BPa11jW3QydEJ8Y2gHd1RgAWtaeAJ0IW9eaFpkT3QLeARrcGRAdAtjX2hjWVxgDHdef01VW3chc198TVlcYAtsTGhNWV13DF5Ma2NZXGAxfARrWmdfdyFjXWtzVV1gMWNda3B4BnQLe11rY11fYzFkT2tjd19jIWRCa1p7XWAxcAVoWntbd1RwBH5za1x3MmBPaGB7XXdUe1xoYHtcdDFgTWhjd19jIWNeaAVrWmBUeARrc39fdzF8AWhNa1xjMXgBfnBnXHQMWV1rXWQDYFRsTGtzYAJgMXtef2NgTmMMb11/YHQFdiJnWHxgeE10InABfGNwQHcid11/XVpOYBxnXXxNWgd3InwGfFp4TXQie1x/Y1oFYBx3WGtdfAdgDHNeaGB4TXcxYE9rWmBNYzFjXX9jfEB0HHtZfGBjXHcxcARrXV1aYFRjXWtjVVtgC3AHa2NdWmMiZAV8cHQHdyFsAGtdWk9gHHdeaE1ZXnchZ15rXWQHdjJ3XX9zWVpjMWAFa2BnXXcxZ1l+YGROdAx7WH5ga1p3VHNea1p0T3cLe1l8cGRPdjJSBmhdc11jMl1fa1p3WmMhb11rYH9eYyF7WWhjWV53IWdda11zWmAxf11rY3tddAtwT2tzc1t2IXgGfmNzXHRUZAFrc1VcYyFnXWgFa110MXtYa11ZXXYiUgFoTVVfdBxeTWhaf1x0MWAFaGNdXmAcWV5+c3wDdCF7WWhgd15jMlIEfnNVX3cyZE18BWhNdBxgTH9jZAdgMnwHf2B0QGAccEJ8XWAGdyJsQnxzdEB2ImNcfE10TmAcb118WnhAdiJzXnxNZE9jIndcfHNoBncMc1h8XXQHdyFsAWhda1t2IWwHfHNSTnYhY19/XXRPYzFgT39ae1pgMl4Ba2B8QHcxZAB8Y3hAdDJvX2tzWkB0C3AGfE18AncycAVrcGNcdDJ3WGhNfAJ0HHNfa3N7XmMMcAF/cHdadAtvXmtadE90MngHfnNdXWAxZAB+YHhAYzJSAXxde1x2InQFfHBnW3ciXV5oBXdddCJSQmtjVV90IWNca113X3YxcAdoY1YFYAt4TWhgf1pgMWQAfmB/X3Qxb1loY2tcYzFsAX5gY112IX9daGBkAmALcAVrXXADYzF7Xn5jf1xjIWxPaAVkT2ALYE1rc11cdDJSBGtzc1xgVHAGa3NgA3QhfAB+Y3gGYyJwBn9jYE5jMlZCfHBkBXcycEJ/XWBAYBx4AH9zVVp2MlFdfGN4T2MyZEx8Y1VbdxxWBH9dVk1gMXxPfHNoBXcycABrWmNbYAx8THxzeAZjInBNfHB8BXYhYE1/c3QHYDFsB2tgeEBjDHAFaF17W3cxYAB/TXxOdyJsB2tdWVtjIWNZa11rW3cydExrYHdadwxZXmhNe190DHQBa1p/W3dUZ118Y1VeYAtsB2tjaAZgC2ddfmBrXGALeAB8XVldYzFgQmhaZ1p0C2dcaF1rXGAMWV5rYHtaYFRgBGgFYE93IW9YaF1/WnQyXV9rc3NadjF/WXxNe1p0VHAFa3N7X3cxe1hoY1laYwtsBmtgY15jC2wHa3NwAnQhcAR+cGdaYzFnWX5wf113MWRCaGB/X2MxeABrcHtcd1RnXmtzXV5jMWwFfmN7W3dUY19oWn9fYDFzXnxzYAR0MnhPfF1oQHQMd1x/XXBPdyJRX3wFZEB3DHQAfGN0T3QMeE9/c3ROdBxkT2tgeE90HGNefHNzWnQibABrXVpAYAxgTHxzcAV0IWwEfGB8T3QMfEx8Y3NfdxxwBHwFf192MWAFaF1aT3cMeAdrXXNadCJ0T39zVkBjMWAGf2NkQHYiYAR8cHRAdDFkB3xwdEB0MXwFa3NzW2MMZEx8XXACdyFgBGhNe11jMWAGfGN8A3QcdExrc39fdyFgBWhjfE53IWdYa3B7WnQLcAdoXV1edAtzXGhgf1t3Ml1ZfGNdX3dUYEJrYHtaYBxdWWhdc113IXNZa3NzX2BUc1xoTWNfYDF7XWhdZAd2IX9ea1pjXHcxY1x+YGdedwtwBGtaf19jIXABfnNVXWMheExrYGdfYBxnWWtzXVx0IXhNaGB4A3QyXVloBXtadFRsB2hdf1p0DHddfF1oTXccdEx/WmQFdDJ7WHxaYEBjMnQFfFp0BnccZAR8cGNaYAx4TX9zZE93IWAFf2N8TXcLfEJ8c3tbdFRsB3xaeE90ImNda1p0QHQhf1lrY3wGYyFsTGtae1p3DGBPfHBnXnYyc1x8Y3ACd1RgT39gZAZ3HHBCa2NVWncycE9/cGNadiJzXmhgY1t3HFlca117XWMxb1hrcGdddxxSQnxzd11gHGQGa1p0B3chbARoTXhAdAt7WWhNc19gVG9fa3B7X3ccf1x+c11bYDFkBmhNVV5jIXgHaGBjXXQcdAdoXWNddwt8Qmtja1pjC3AAaGNVWnQLb1xoTXNfYyJeBmtzXVtjMXBMaAV/W2ALcExrWntcdwxeT35zZAN2MW9Ya11VXndUe11+YHgCdzFwAWtae1p3DF1dfnNWAmMLbE9+c2gDdDFwQmhjXV93VGABfnNgT3QcUVh8BXQEYBx0AXwFeE50InwBfE14BmMifE98Y1oGYBx7X38FdE5jDHNefHBoTnRUY19/TXhPYDJ0TH9afE92ImNZa2N/W3ccf198WnRNYAt8AHxzY1p0DGAHfGBoQHQcdABrXWROdDFjXmtdZ19jMWQBa113X3QhbE9/Y1ZPdiJ0AHxgZE9jC3gGaGBnXXcxYAdoY2NaYDF8BmtdYE5gHHRNa2NjW2MhcAZ8cGNaYDJeBnxdUgd0VHgEa11ZXmALZ11oTWQCYzFnX3wFeANgC3xPaGBjWnchbARrY2NddCFzX2hga11jMXBPa11VXHQhfEJ8YGdddAt8TWtjf11jMWBCaFp3XndUZAR+Y3tadFR4TWhdf11gVHxMaFprXnYhe1hrcGQDYBxeBmtzVVx2IXxPfHBgAmALc1hoTWtddFR/X2tzYAJjIlJNaF1zXndUc1l8TWhPYDJRXH9zfAR2MmRCfGNWBWMieAd8BWQHdxxnXHxdcAR0Im9dfHN0B2Myc1l/TWRNdDJnX3xwZ1pgDHNef1p3WmAceE1oXXQHYyJnXGtaf1pjC29Ya110QGMMY1lrc3BAYDJjXnxdaAdgDHdYfE1VW3cyeExrWmQHYAtgBmtjdAJ2InddaFpoTXchbAZrWmtbYDFgTGhjZE9gMnNYfHB4QGMLcARrXV1bYwt/XWhNd112MmQAfHB0T2AyXV9oBWgCdDFkBWhNd1pjIWdea3NSBWMxYAFoY3tfYFRkAH9jY113IXgEa3B/XHcLe1loXWtaYAxzXn5jY113IXAHaAVrXWMxfAVrc3BPYzJeT2hdVV13C2BMaF1zWndUcE9rY3dfdFR7X2tzaAN3IXwAa3NkA3QLbAV+cGdfdFRnXWhNf110HF1dfnN/WmAcXV1rcGQCdjJnXHxwaEBgDHhCf1p0TmMMUV98TVJOdiJRWXxwaAd3HFZCfE1oTnccf19/BWBAdBx4Qn9gd15gDGdZf3B8TXcyd158BWRPdxx0AXxzaE9jMndff3NSQHQMVgR8c3RAdAxnWXxjcEBjMmwGfF1oTmMyb158XXgK","BLUECONIC_ENDPOINT":"fFpWB3YibEJoBUFCd1VsA39zZEB3HGNcfGNoQGMyZE98cGBPYwx0B39zc1p3DGQHfF1aQHQLf11/c2dedDJwQmtje1t2MlFda11kQGMif15/XWdfdjF/XGhafAZgVGAH","BLUECONIC_STORE_ID":"f1pSBlgIYAR+YFoCdzFSA39jUkB2ImAHf2BoT3QiVgd8cGhAdxx0T39zfAZ3MmAAa2N0BHcifAF8TWgHdyJ3WXxgeAdgMmRPfF1wBHccf11/BXRNYAx8Qn9NaAd3HHgEf01oBXcceAFoXV1bYwxsQg==","BLUECONIC_KEY":"fH9zBHYhc0NQYABdWAhRWn5dYE90MWxCf3NkBHciVk1/c3AEdCJ8CA==","BLUECONIC_SECRET":"VXBWTVsiXVhSBQUGWjJeA3xdcE12IlZNfGB4BmMicEx8c2gGdzJsT3xweAR3MWwEf3NgBXcye19/YHxPYyFvXXxdVgd3HHQAaF17W3cLYAR/WmhNYyF/X3xaeAZ0MndeaFpkT3cBCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"VQRzWl0xe1lQY39GWlReA3xgf1p0InNZfGN4T2MicAB8Y1YGdyJjWXxga1t2IndffE14BnQxbE18Y1ZPdxxjX2hdfE93HHtcf2NVWmMid1xrYGhAYzFsT2tgdE1gVHwBfFp/W3cLY15rXWNbdzFgTWtjWk5jMnQGa11zX3YheExrc3tadDcICA==","AUTH0_DOMAIN":"VVlVWFhVcwNQc3tDdAxaTX5zdE50IXAFf2NkA3QxZE18XWdcdDJ7XHxjcE90IndZa3N3XHQheEJrXXQHdyFwCA==","AUTH0_CLIENTID":"UmN4TVsxZwN8b1JOWwtgA3xjWgd2InQHfE1aQHQcf19/YGgHdiF8TXwFaEB3InBNfGNkQGAcYEx8BWdadBxgTXxjcAVjImAGfHNSTXcLfARoXXRPYDJ4BWtaYEBjDHQHf2NgT2ABCAg=","PIANO_ID":"Uk1gTncub0F8c2NaWBxaT3xjZE13HHAEf3N8BXQieAR/Y2QFdDJeTH9ADAo=","MIXED_CONTENT":"fGBrQmBUf0FoWX9OW1RkA39gaEB0HHdff3BgBncMdE98Y1JAdBx3XXxzYE9jImRPf3NZW2AycEJrY3BPYwxgBXxwfEB2MmAFf2B3XnchY1l8Y2AGYzJ8BXxNUk50C2AGa2N7WmALY1g=","VIAFOURA_SITE_UUID":"fF1aTnRUc0doBVoHdFRsA39jYEBjInQFfHB0QHcidEJ/YGgGdCJgAH8FeAZ2IlZMaFpoBHcMVgZ8XXROdCJgBXxafARgHGQBfFpkBHQcVk1/TVoFdxx/X3xdWVt0Intef11wBXQceAR/WmQFYBxvXQ==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VWN4TXQ+b0RQBWNPWBxSA3xgeAZ3HGBNfGBoBnQydAV8c3hPdiJ0BXxzaAZ0C2wGfHB/XnQLfEJ8c2RPdzJwB3xgdEBgHH9YfHNrWmMxf11oXVledAx4TWtgfE53C2NZfF1zW3QMb118WmgFd1RzXH9jf1p0VGBNa2NnW2AccAVrXXtfYzJwTX5ja15gHF5Ca2NdXXcyd19oTWROdxx0TH5gd1x3MmNZf3NwA3QycARoTXRPdxxwQnxzWk9gHGdcfHN4B2MiXgV/c2hAYAxwBg==","AUTH0_BASE_URL":"Un9nXlsIf01oYEFNXQxSA39gfE90DHdffHNSQGMMZ158Y2RPdwx3XnxzZEBjDHNffE13W3QhY11/c11aYAxwAGtgeEBgHHwEaF1gTXQye1h8YGRPdDJ4BXxNY1t2IW9ca2NVW3QLc1hrXWAK","CHARTBEAT_DOMAIN":"VG9zBHYhf0BoBGMHdyJaTX9NdAZ0MmBNf11jXnQiXk1+Y3dedCFzXH9Nc1t0IlYI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"UgRZXl0yc09oYAQFWFQFA3xdaE13DGNYf3BoTWAMfE18TXAGYyJ8QnxzfE50EQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UmNgBHRUYwFVXV1ZWFRCA3xdZARgHGwHf11kBGAMfAV/c1IFYDJ4AXwFZAo=","SF_CLIENT_SECRET":"UGAEAVgLVgFoBUFHWAxaTGhdZ190HF4EfHNwT3QifARoY2QFdAxWTH5ze113MnRNf3NkB3QcYAZ+c3xNdBxgTGhdeAJ3InBPfnN8T3QMeExoXWQCdCJ4T2tzYAV0HF5PfmN/XHQxZE9/c3Nbdwt4BH9dcE10IWRPfHN8B3QcfE18c3AHYzFwBWhdcE10IWBCaE1wBXQiZE1+cGROdDJeQmtzYE90MXhNa3N0TXQxf198XXBNYwtsTX9mDAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"f3NwQFwLe0xUb39Fdz50A39dYARgMmQAfGNWBXcycAR8XXxOdDJ0AH9NYE93MmwAfGNWBGMifAd8TWBPdxx4QnxjfEB2MmdffE1dXnRUf11oXVZAdAx0THxaYAdgDHBCfHBkBWAydAd/cHgFdAxeTH9ga1t3InRMfF1SCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"UH9/TXQidwVVBWdHXCENA3xdeE93HHgAf2N4BHQMdAd8Y3xNdwx3XnxgeE12InwEf1pgTnYibAB/Y3xNdwx7XXxjVkB2Mntda2NgQHQMc158c3tedDJgT3xaeAd3MnQHfHB8TncccAFrY3RPd1RkT39Ne153HHQFfF1aCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"U1l4A2MMf09rYGdZXAxaBH9zc1t3HGRCfE1wBnQieExrc3dcdBxWQmhNZE10IXBNf2N4TnQhfEJoY3ROYzF4CA==","SOPHI_HOSTNAME":"aARVTWMhcwBSYElaXS58A3xwYE90DHBNf3B0B3Yic1l8cHhAdBxwAWtdUkB3MnAFa114QGMyc1xrY2AK","HTL_SCRIPT":"a398BWNVe0d8Y3gGdyFWA3xjYE90MnAAfHN8TXQydE1/c3QHYzJkB3xjWk9jDHBNfE18QHQicAR8c3NbYwx0B2hddAd3DHdea2NjW2MhbAVoXXxPYBx4BHwFdEBgHFYGaFp/XnYxYAZ8XXtaYDF8AHwFZ1t0VGxPaGN0BXcMVgF/Y1Vddwx4BmtzfAJ3C29Y","LIVEBLOG_WS_SERVER":"UmNWBnQMb1p+f3NYYwh8A3xgaAZjImAGfGB8T2MMd1h/c3hPYwxwB2tjZEB3MnQHaFpgBnYiZAR/cHRPdjJkBmtdUk93HHwAf3BoB2Myb11oWmNfdFR8AQ==","SOPHI_SCRIPT":"Uk1dBV0hXVlrWkVGXSF8A3xzfAZgDGAAf3BgQGAcfE1/YHQGdwxgB3xNdAZ2InhNf2NoB3QcdAR8Y2BPdyJzXmtje1t0VGwBfF1aB2BUfE98c1lbYFRgAWtjaE52IWNcfFpjW3cxbARrWn9fYAtjWHxaZE53MWNda2NaTWMxYE1rY3dddAxwBn5jVk50IWNda1prWmAceAF8TWtdYAtnXmgFZ1xjDF4Ha2B0Cg==","_id":"43df0c67e8d55a7fe8350236b2e585117b10153d12637ea30d189e1c44111c02"}