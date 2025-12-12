Skip to content
Arts & Culture

Read Sasha Suda’s brief against the Philadelphia Art Museum’s petition last month

The 42-page brief was filed at 11:23 p.m. on Thursday in Philadelphia Court of Common Please

A rolling video screen above the admissions counter at the West Entrance at the Philadelphia Museum of Art Monday, Oct. 6, 2025.
A rolling video screen above the admissions counter at the West Entrance at the Philadelphia Museum of Art Monday, Oct. 6, 2025.

Former Philadelphia Art Museum director and CEO Sasha Suda filed a brief Thursday opposing the museum’s petition last month arguing that their dispute be settled through arbitration.

Her contract, the brief states, contained “an explicit exception” to the arbitration called for.

Much of the brief repeats the narrative laid out in the initial lawsuit filing, like her struggle to modernize the museum and her friction with former board chair Leslie Anne Miller and current board chair Ellen T. Caplan.

Read the full brief here: