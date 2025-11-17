Skip to content
Crime & Justice

Person stabbed on SEPTA subway platform in Center City

The victim was hospitalized in stable condition after the stabbing shortly before 10 p.m. at the 5th Street/Independence Hall Station, an agency spokesperson said.

File photo of people at SEPTA's Market-Frankford Line stop at 15th Street in Philadelphia.
File photo of people at SEPTA's Market-Frankford Line stop at 15th Street in Philadelphia.Read moreSTEVEN M. FALK / MCT

A person was hospitalized in stable condition after being stabbed Monday night on a subway platform in Center City on SEPTA’s Market-Frankford Line, an agency spokesperson said.

The stabbing occurred shortly before 10 p.m. at the 5th Street/Independence Hall Station and the victim was taken to Thomas Jefferson University Hospital, said SEPTA spokesperson Andrew Busch.

No arrests were reported and no further information about the victim or what happened was immediately available.