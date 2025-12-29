The Day After: Can the Eagles sustain this formula for another deep playoff run?

Skip to content
With only one game to go in the regular season and the playoffs looming, there’s little reason to think the Eagles’ offense will or is capable of changing its stripes.
00:00 Acceptance; this is what the Eagles are
02:14 What the heck happened to the offense in the second half?
09:35 How should the Eagles approach their offense moving forward?
14:10 A defense capable of carrying a team
19:20 To rest or not; the tradeoffs
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
