Skip to content

Inquirer Podcasts

The Day After: Can the Eagles sustain this formula for another deep playoff run?

With only one game to go in the regular season and the playoffs looming, there’s little reason to think the Eagles’ offense will or is capable of changing its stripes.

With only one game to go in the regular season and the playoffs looming, there’s little reason to think the Eagles’ offense will or is capable of changing its stripes. The defense, on the other hand, continues to prove its dominance (as it did again in Buffalo), regardless of which players it has available, or the opponent it faces. This combination, while imperfect, has still positioned the Eagles for a top-three postseason seed. But will the formula be enough for the franchise to duplicate last winter’s Super Bowl run this year? The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Olivia Reiner weigh in.

00:00 Acceptance; this is what the Eagles are

02:14 What the heck happened to the offense in the second half?

09:35 How should the Eagles approach their offense moving forward?

14:10 A defense capable of carrying a team

19:20 To rest or not; the tradeoffs

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.