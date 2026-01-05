Skip to content

The Day After: An early look at Eagles vs. 49ers

The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Mike Sielski start to forecast this weekend’s showdown at Lincoln Financial Field.

Should the Eagles have rested most of their starters in Sunday’s regular season finale? After they blew a chance to jump up to the two-seed in the NFC, the question was certainly fair and ripe for debate. But the truth is, there’s nothing the Eagles can do about it now. They lost to Washington, and are subsequently locked into a Wild Card round matchup with San Francisco, an opponent with which the Eagles are very familiar. How do the teams - at first glance - matchup? What did the regular season reveal about the type of football we can expect from the Eagles in the postseason? The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Mike Sielski start to forecast this weekend’s showdown at Lincoln Financial Field.

00:00 Was the rest worth it?

03:54 Did the regular season finale reveal anything new about Kevin Patullo, Tanner McKee?

14:53 What should Tank Bigsby’s role be in the playoffs?

20:45 Sizing up the 49ers

31:21 Do the Eagles have enough for another Super Bowl run?

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.