The Day After: A reckoning for Jalen Hurts

Eagles took a 19 - 22 loss against the Chargers. On the latest episode of unCovering the Birds, Jeff McLane breaks down their performance, the key moments that defined the game, and what to expect next from the team.

The blame game on offense this season has been a constant back and forth. One week it’s the coordinator. The next, it’s the head coach and his scheme. But after Monday’s game in LA, the pendulum took a major swing, and it was impossible to ignore the direction: right at the quarterback. Jalen Hurts isn’t the only problem, but five turnovers is unacceptable. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and David Murphy look at the implications of a historically bad performance by Hurts, and examine how the Super Bowl MVP has sunk to this level 10 months after reaching the pinnacle of his career.

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.