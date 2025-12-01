The Day After: A loss of belief

Skip to content
Eagles took a 24 - 15 loss against the Bears. On the latest episode of unCovering the Birds, Jeff McLane breaks down their performance, the key moments that defined the game, and what to expect next from the team.
Things aren’t getting better; they’re getting worse. The theme doesn’t just apply to the Eagles’ Black Friday loss to the Chicago Bears. It fits the narrative of the entire 2025 season. With five games to go, there’s little reason to hope or expect significant change to take place, particularly on the offensive side of the ball - unless...
The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Olivia Reiner take a look at what the Eagles’ seemingly inherent flaws mean for the homestretch of the season, and how they could affect the fate of offensive coordinator Kevin Patullo.
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
