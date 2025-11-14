unCovering the Birds: What’s A.J. Brown’s problem?

Skip to content
After A.J. Brown’s latest social-media controversy, Jeff McLane breaks down what he knows about Brown, his role this year, and how the Eagles can get him back on track for the second half of the season.
A.J. Brown is back in the spotlight — and once again, it’s his online comments, not his on-field play, driving the conversation. Teammates and coaches may insist everything is fine, but calling it “business as usual” would be a stretch. In this episode of unCovering the Birds, The Inquirer’s Jeff McLane breaks down what’s really going on with Brown, his role this season, and what it might take to get him back on track.
