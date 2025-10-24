Skip to content

Inquirer Podcasts

Explaining Saquon Barkley’s struggles

Can the Eagles finally unleash Saquon Barkley? Jeff McLane breaks down what’s held back the run game — and why a rematch with the Giants could be the key to unlocking Philly’s offense.

Can the Eagles finally get Saquon Barkley going? The question feels like it’s the last big one left for the Eagles’ offense to answer this season, which has seen the group go through ups and downs during the first half of the year. But on the heels of the Eagles deploying a more under-center, play-action flavored attack in Minnesota to tap into an explosive passing performance, there’s growing optimism inside the NovaCare Complex that the team is getting closer to unlocking its record-setting running back. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane examines key reasons why Barkley and the Eagles’ run game have struggled, and whether a rematch with the archrival Giants could prove the right antidote.

00:00 The next big issue to address on offense...

01:42 Are the run game issues all on Saquon Barkley?

06:30 Jordan Mailata breaks down the Eagles’ different run schemes

10:02 The impact of under-center runs

15:42 How Barkley is dealing with his drop in production

20:13 Where health is hurting the Eagles the most

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes dropping each week throughout the season.