unCovering the Birds: Byron Young’s emotional season

From Super Bowl triumph to personal tragedy, Byron Young keeps father’s memory close.
Just weeks after a triumphant moment, Byron Young found himself dealing with the greatest tragedy of his life. Back in March, the defensive tackle returned home to Mississippi for a festive weekend with family. Not only did they celebrate him being part of the Eagles’ 2024 Super Bowl championship team, but his aunt’s birthday as well. A day later, Young’s father, Kenny, died suddenly. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane profiled Young’s emotional journey in a recent feature.
You can read the article in full on inquirer.com and via the following link: https://www.inquirer.com/eagles/byron-young-late-father-memory-key-chain-nfl-week-13-20251126.html
Listen to an excerpt of Jeff’s conversation with Young on this bonus episode of unCovering the Birds.
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
