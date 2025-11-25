Skip to content

The Day After: An indictment of Sirianni’s scheme

Eagles took a 21 - 24 loss against the Cowboys. On the latest episode of unCovering the Birds, Jeff McLane breaks down their performance, the key moments that defined the game, and what to expect next from the team.

It looked like Sunday’s game in Dallas was going to be everything the Eagles needed. In the end, they wound up getting exactly what they deserved. Lack of focus, poor execution, conservative play calling. The Eagles picked each of these poisons, and died a miserable 24-21, walk-off death. In the aftermath of a defeat that knocked the defending Super Bowl champs out of the top spot in the NFC, The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Mike Sielski scrutinize head coach Nick Sirianni’s scheme and approach, and explain how these factors have contributed to the Eagles’ issues. They also forecast what the Eagles - specifically a potentially short-handed defense - can expect with the surging Bears coming to town on Black Friday.

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.