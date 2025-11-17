Skip to content

unCovering the Birds: The Day After: The Eagles finally have an identity (sort of...)

Eagles took a 9 - 16 win against the Lions. On the latest episode of unCovering the Birds, Jeff McLane breaks down their performance, the key moments that defined the game, and what to expect next from the team.

A.J. Brown might have been wrong. The Eagles’ offense isn’t just a “s--- show;” it’s looking way worse. But enough about that side of the field, at least for now . The reason why the Eagles’ path to the playoffs remains promising is because their defense has been lights out, increasingly so since the team returned from the bye two games ago. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Jeff Neiburg take stock of the Eagles’ successes and failures at the 10-game mark, and also react to the breaking news about right tackle Lane Johnson’s foot injury. unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.