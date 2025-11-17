unCovering the Birds: The Day After: The Eagles finally have an identity (sort of...)

Skip to content
Eagles took a 9 - 16 win against the Lions. On the latest episode of unCovering the Birds, Jeff McLane breaks down their performance, the key moments that defined the game, and what to expect next from the team.
A.J. Brown might have been wrong. The Eagles’ offense isn’t just a “s--- show;” it’s looking way worse. But enough about that side of the field, at least for now . The reason why the Eagles’ path to the playoffs remains promising is because their defense has been lights out, increasingly so since the team returned from the bye two games ago. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Jeff Neiburg take stock of the Eagles’ successes and failures at the 10-game mark, and also react to the breaking news about right tackle Lane Johnson’s foot injury. unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
{"ENV":"f2BnWlgxUVhVYHtbdwtkA39jeEB0InAEfGN0Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"VHN/TVguVgZ/WnhOWBxaTX9dZAV0MnAFf11gTXcyXgV8TXROdyFwQnxzcE93InAEa3BnXXQiZ1x/Y2AHdzJkBWtzdEB3InhCa3BoBWMydEJrc3Nfdxx0T35zUk5jC29ZfnB0BGMMUgg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"U3BVQ3YyUk9rYAAGYzJaTWhjc1t0MXAFa3N/XXQhbExoTXQFdDF8Qn5zdE50MmAFaF1wBXciXgd/c3hPdFR8TX5gaAR0C2xPa11wQHciXgR8XVVaYzF4TH5zf110HGBCfGBnXnQhcAR+YHdedyJ4TGtgZ150IWNZf2NwT3QycEJoBXgDdxxSBHxwZEB0MXNYfE1zXXQydEJ8TXgEdyJkBXxNZ15jMX9YfmBoT2MyWVh8cGgGYwtjXH9jY1t3Il1ZfmBnW3QLbE1rcGROYwxWCA==","GRAPHQL_KEY":"VF1rTVwycAVoYH9FdAtwA3xNVgdjDHgEfF1oTncLfEJ8TVpPdzJ8BH8FeAZgMnwGfGNVWnQMfE1oXXQFYwxwAWtjUk9gDFFffHB0T3QiY1lrXXRPYDFwQn9zYAZ3VGBMfHNwBmM3CAg=","GATEWAY_URL":"f2BZR2MhRgZ/Y3cCWlQBA3xjWkBjDHQGfHBgT3cMZ15/YHwHYAx3XGtdYE90DGRPfF14BmMMc1x8YGQHYyF8AH9zZAd3IW9YfAV/XmMxYEJrY2taYFRjWQ==","GATEWAY_SLS_URL":"VH9rAmNUcAVVWV5OXRxaBH9zdE90MlZCa2N3XXchYE1rXXBAdyJ3WHxzcAd0InRPfE1kT3QxYAV8Y3NdYwxsBX9dY19jDGRMf3BoTmMxb1lrYHddYwx4CA==","FEEDS_URL":"awR3TVoyXk9Qb14EYDJaBWhaaE90MXxNa11gB3chfEJ/TXNadyFgTX9NdAV0IXBPf01wAnchcEJrc3QCYwxjXHxaZAR0HFZMfF1zXWMLZAV/c2gFYzFnWGhdUgN0DGRMfHN7XmMye1lrcHRAYDJWQmhmDAo=","RESIZER_KEY":"UnAATVwxWkJQWlUHXDEBA39zYE53DHdcfGB4BXQMd118TXRNdxx7XHxgaEB3MnwBfGB8TnQyZAdrYHgGYAtgBnxaaEB3DGxMa2NaTWAyc1hrWnROYAtvXWhjeE53C2NZa1pgT2MBCAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"Un9/T1ocWVpUY1oFYAh4A39zZAZ3ImQAfE18BnQMY1h/c2RAdxx3X39wYE1jDH9c","TWITTER_API_TOKEN":"aGNoA11UYwV8Wn9ed1V0A3wFeAR3MmwEfFpoQGMxbAZ/Y1JAYDJ/XH9jdE50IWBNf01oBHYifAFrY2RAYyJvX2tjcE9gHFYAfE1rW2MhfAB/YHRAdjJ/XGtjYE90HHRCa2B0BmMhbARrYGQFYzF/WGtaZ1pgVGwAf2NdW3QLeE9oYHxOYAx0AH9wZ152MWNea2NjWnYyZ1x8cHdddyFzWWtze113ImQEfnB3WnYxYAF8cGdeYAt7WGtadAN3C2QHa1p0AncMXkJrWmNadCFgQn9we1p2MW9ef3NaQHYxZ19+Y3tfdAtgBGtaZ1t0IXAEfHNdWncyUkJrYGNfdwtwAH5ge1t2InAGa3NSAndUb19oTXACYFRkBWhNaAdgHF5Pa3B3XXQLZ1l+c3ddYwt7XmhdZ110VGQFfmNaCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"fHBVQV0hTV9/YGBNWi5sAX5dZ1t0InxCa3NnX3chfEJrc2NddDJwBGhdcE90MXAEfE1SQHQxeE18YGgFdDFzWWhjYE13MXAGa3NzXmMMeAZrY1ICdBxgTH9jf1pjMlZPfHNVXWMxb1xrWmgGYzJjXXxjUgdjMndZfGN3XWMyf1h8WnRPYwtwB3xaa1pjImAHfAV3X2BUf1hoXXtadBxnX3xNXVs=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"f1lZQ1ohQgd/WkkCWxxaT2tdZ1p3MWQEaF10TnQyXgR8TXgEdAxeBGhdaAV0DGQFa117W3QccAR/c2QGdzJ0THxzfE90MnQFf017XXQceExoY3ACdDJgT2taa1p0IXgFfmBrWmMyXk1oYGgHdyFsQmhjfAR0DGdYf2NnWnQxe1lrcGADdzJ8BHxadANjC2RCfF10QHchfEJ/Y39bYzF8T3xNUgd3Ml1faE10TmMyeAV/c3AGYzJnX3wFY192IXgBfGB8BHQMXVl8cGhNYFR/Xn5gaAVjIm9dfGNSAmAxbEJrYGBOdjJnWWtaZE9jMWBCaF1WTXYid1l+YGRNYyJeAGtaY19jInNZfGB4AmMLb1h/WnQHYAt/WXxdZE1jImNeaGB0BGAcbAB8TVYDYBxnWWhgfAdjMl4AfmBjXGMyYAFoBWQGYzJ8AX9afE52In9cf01ZXGBUfABoBXhAdiF/Xn9zWgN0C2BPaE1wTXRUZARoTXNedFRkBGhjZANjMl1YfmN0TXdUbE98TWdfdBxnWX5zaEB3ImdZa3NgT3Qxe1x8Y3dfYzF8TGtzdE1gMWAGaGN0TXQiZ1loTWAHYwt/WXxzdAV3MmNdfwV7WnQydEx/YH9bdyJnWWhjeAR0DFlZfF1gTXYxZE9rc3NbYwtvXXxaZE9gHFlZaAVrWnQheAVrcGtbYFRnWWtge19gVGdef3NwAmMhcAV8c1pOYzJ/XnwFa1x2Im9ef3BoA2MycE9rY11eYDJnWH9gY15gMWQAa3B4TnQiXV9/YHRAYwx7WHxwYAVgHG9ea2BoBWAMY19oBWRPYwtgAX9wZAdjIX9ZaGBgA2Myc1l/YHgDdjJ7X35gZAR3Illda2B/W2AMUV58c1pPYyJRX39jWVt2IWNffAV8BXYxb1x/cHgGYBx3WXxwf1xgDG9ea2NoB3cybEJoTX9bdCJWQmhNdAd3ImAEfHNkBnciYE9rc1IGdDF4Bmhjc190MWRCfGN0T3cMYAV8TXdbdCJkT3xNVV5jC2xNfnN/W3QLZAV/Y2NfdFRsQmhNf113MXBMfHNnXXQyZ1l8BXdddwxdWXxzc1x0MmQHfnN0TXRUcExrcGtcdyFvXXxwfE1jMn9Zf11jXmMhY1l8WmBAdDJ4BmhNWgRgHFFea1poA3YiUV9oBWNdYyJgQn9adAdgMmdZaF1wT2MyVgB/WnhOdBxzXmgFZ1tgDFldf3BgA2MiUk18XVlcYyJ7Xn9wf1tgVH9dfnB0AmMye1l8BWdfYwx7Xnxaa19gDHtYf3BgBXciUVhrcHROYwxzWWtgYEBgHHtdfnB/XGMMUgFoYGgGdjF7XX9gaE9jIlFZfFp3X3YidAB/TV1eYDFjXnxaYEBjMW9caGB3XGALbEJ+c1Vdd1R4T2hdVV10MWwHfE18TnQMdE98Y3NadwtkTGtzdAJ0VGRMa2NnXXQcVk9oYGtfdyJSBX5ja110IWRNfmN3XmAyfEJ+Y2QCdAt/WX9Na1t3IndYa110BnQcXgZoTXBPdBxgQn9waAJgC2dcf1p8B3Qxf19oWnQHdAxgQn8FZANjDFIAfGB0TmMMe1h+YGNcYAtkQmtjdE9jMlZNf3NVXWAMZ1l/TXNcYzJdXXxwZ11jMW9efwV0AmAMUgF/YGRPYyJ8TX9dY19jC3xNfFpnXWMxc1xrWnQDYwt7WH9wdAdgMXtZfnB3XmMhe1h/XVpAdzJZXn9aYE9jC3NZa1poAmAcY1l/TVldYwx4AH5gdAZjImNefAVgTWMyZ1l/WntcYAtsAX5gYAdgMmAAa1p7X2AxZABrcHwFYFRjXnxwaAd2MmdffAVgBXYib1xoBXdadzFwTXxdZAJ3MXhMaGN0BXQhfE98WngGdyJkT2hgaE53MXgGaGNnXXQyXkxrXXxOYAt/WH5zeE9jDHNZa11kA3cMXVloBWtedCJ8B2tdcAJ0IXNYfGBrWncxZAV8TXdedzF7WWhdWk10InRNf3BkQGMydAR+Y2RPYwxzWXxaa113Im9YfAVrXnQhcE9oBXtcdjJ/WH9aaARjMmAAaFpoTXQLZE1rWmRPd1R7XX8Ff19gHF1ZfnNSTWMhc198cGdaYwxkAGhjVgNjInRPf1p0TXYiXVhrcGdcdCJjWGhgaE52IntffmBrW2Acd1h/BWROYyJdWH5gZE5jDFYAf3BjWmAyf1h8c1ZOYFRvXX9jWk5gVH9df01ZW3Yhf1xoBWACYAt7XWtgfE12MlFfa3BnXHYyc19rc3BNYDJZWXwFf1p2Il1daGNZW2Myc11oBXRNYBxZXXxjf1p0InBNfGN0BHcMVgZ8XWgFdAxsTWhddAZ3MmBMfF1kT3QMXkJrXWQCdwtwTWtjdE50C2AGaGN8B3QheE1oYGdedyFkBXxdeE50DHBCf01gTWMxb1lrcGtaYwxWB2tgdAZjDGBMaGN3XmAyWVh8BWgFdDFsQn9ge1xgC39Yf2BkTnQyUgV/c3NeYwxjWWhgfAJgC3NcfGN0QGMic19oXWBNYwx3WHxgY150InQGf3B0TWMMXkxrWmACYAtjX38Ff1pjIm9Yf3NZXGAMb1l8BWQHYzF8AWgFfANjDHdfa11zX3Yhe1xrYGgEYyF/XH8FaAZgHGNZaAV/XGAxe1x+YHRPYDJdX2hgf153MXtca3B8BGAcc1x8c1ZNYzJ7XGtweAZgDFYBfnB7XGAcb19rYHhNYwxeAH9zVgVgHHABfHBgT3Yye118Y1pOYwx4AH5wY15gHGBNfmN8QHRUZE1/TVIHdCJsTX5ja153MmRCaF10AncycExrXXwGdDJ8T35zdE93VGwGfHN4BXQcYAR8XWtbdCJRWGtdc1t0Inddf3NrXGMyf1hrY3gFYAxSTWtdd1t0C2wFf3NaTmAxc1hoWmQDYwtvXX9aaARjC29ZfmBoQHciVgVrc3RPYzFjWGhdZEB0In9ffGBoQGAcc118XWNfdDJWQn5wa1pgC29ZaAVjWmBUc19/XWgHdwxdX39aa1pjC39dfF1wTWMiXkJ+Y3RPdiJjWH9afE1gHHdZf3BoTmMxe1loBXgEYyJjWGhgeAVgHG9ZfnB0QGMLZ118BXxPYAtjX39adAJ2MmNffnBjX2Mib15/cGAHdiFjXnxgfEB2IntcfmB8QGAcY15+cGgHYyF7XXxzWgNjMm9YfFpoQHYibABrYGNediJdXHwFZAV2ImdefFprXHQxcEx+Y39cdzJeBH9NYE50C3BNa110T3QxbAZoTWQGdwx4TX5jZ190MlZMaE1/XHQceAdoTXAEdDFsTHxjcAN3IXBNaGNzWnQxbExoTWAEYAtvWXwFa1pjDGQFaF14BGMyYEx/Y3BOYAxkB35wZARjIl1Za3NnW2MhfEJ+c3QGdBxkAGtdZAZjC2BPaFp8TXche19+cHwFdCJdX2hdWk93MXNea1poTXQibAV/YGQHYwtnWHxzc193DGQBaFpgBWAcc198Y2ACYBxeTHxgfAZ0MnwFa1p4BWMiY198BX9bdiJ7WWtgaAdjDGNYfHBkBmMyUV18c3gFYyFjWGhaeARgHGNef2B0TWAyY1loYHwGYzJjX39dWVtgMntYf11dX2MMc11+cGAGYyF8AGtwYAVjDHNff110BGAyZ19/cGNbYyFnXnxgY1pgC2wBf1p/XWAyZAF8TXAHdzJ0BGhde113DGRNaF14B3QheE9rc3NddBxkBX9we1t0C2xCf2N3XXQhYE1+cGdbdBxwBn9za1xgDHRNaF14BnQyXV1/WmQCdBxSTX9dcAZ3MlYEaF18T2MyXk1/TXROYzJ7WGhNcAN0MXtcfHB0TWMyZE9rXX9fdwxZWWtgZ1xjMmdZa3B4BHQid1h/WmdbYBxWAX9gZE10IX9ZfGBoT3YxfAV/YGRNYwtvWX5zZANjIntfaFp8BmAcUgd/c1laYzJdWHwFZ1x2IXtYaFp8BGMiZ1l+YHQEYDJZXn9dcAJgMmdYf2BkA2MiZ158YHddYzJsB35gZAZgMXNefmB0BGAcUV1/cHtfYzFzWXxaZARjDFFefE1WA2MMUV98WmRNYFRvXn9jVk5jIW9da2B7X2MheABoYH9ediJnXn5geE1jDFFef2B4TmMLf1xrYGQFYDJ8QmtzfAZ0C2wGfGNwT3QybEx8c3QGdAxWT2hNd110MWQFfmNkB3cMZE1+c3tedDJjXHxNcAV3IXBCfwVoA3cLf1xrXXAFdDFgTWtja1pjMnhNaE10A3QcXgV8WnQGdCJeTH9waE1gMntYfnN0BnQLf1l/WnhPdzJwTXxzcARjMl4Ef11wT3QicE1/c3BAdjFwBWhdcAJjDFlfa1p4A3QhbE9oBWNcYzJWAH5jVk5jC3hCa2BgA3ciZ19oYGtdYzJjWH9dVV12Imdfa3BrXWAxZ1xoWntfYDJRWX5gaAN2InAFfGB0BWMye1h8BXdbYBx/XWtwYAZjDFYAfwV0TWAyWV58cHtadiF/XX5jdE9gC2dYfHBgBWAxe19oWnRPYDJRXHxwdE5gMnNffAVgT3YyY1lrcHhPdCFjXn5zWV5gHHtcfGNaBmMibAFrcHQHYDFvXGhadAd3MnxPfE14QHQiYAd/XWhNdxxeTHxzYE50MXBMf2NgT3ciYEJ/BWRAdwx4BX9NcANjC3hCfmNST2MMcEJ8YGtbYzJ0B2hjYE50In9YfE1zW2ALZ1loY3ACYzF7WGhge190MnxCf1poB3QiZAV/BWNfYwtsTX9NZAZ3IX9daFpnW3QhYE1/WntbdCJnWH9gZAVgVGNdaGNaBmMyWV58cH9ddiJ8Qn5gfEB0In9Zf01jXmAxZ198TXBPYyJsAHxaZEBjMnNfaGBrW3cLeAF/WmQDYBx7Xnxaa11jIXNYf3B8TXQhf1x/TVZPYzJjWHxga1xjMmNdfnBrXmALb15oBWtfdjJnX39wd1tgMngAfwVkAmAMXVlrXVlbYyJjXnxaYEBjDFFdfGBnWmMhbAFoTVpOYDJ3WH5geEB2IlFff3NWT2MLeAB8c1ZPYDFzXHxaaAZjMXAAfnNzXnQMYAZrc39cdCF8TH9dfAV3DF4HfHNwBnQLcE1/TWdadBxgTGtjfE90MXgFfE1oTmMyZE9rXXAGdzJgTHxjcAd0MlFZfGB7XXcMdE98Y3gFYzJ8BXxaZ150IWBNa2NkBXcyc11rY3wEYzJ7WGtgd11jIndYa3BkBmMxYAR/TWBAdCJSTWtzcAR2MmNZfFpgA2MMUVhrcHtcYAxdWH9dfAN0Mmddf2BoT2MLYEJrcGgEdjJkB3xzdAVjIn9YaGBoBGMiY19oBWNfYBx0B2hNVgNgMWNZa3BoBmAxY1l/WmNfYAxdWH9NVgNjDGdda2BgA2MybAV/WmAEYDJvWX9wfAVjMn9YaAV7X3YyXgFoBWtdYyJRXHwFfAVgMllZa3B7X2Mie19/WmAFYyJ0AH9aY15gMWBNaFpjX2MLZABrYH9fYAx/Xn9NWgdjImNda2B4BWMyfAZ/TXROdBxsBGhNe1t0IWRCf3N4B3QcZAd/Y3NedzJ0T2tze150C3hNfnN0BXQxbEx8c2gCdDJWTX5waAZ0MmwHfnBoB3RUZ1h/c2RAdyJnXX9wa1tjC3tZfmNnXHQyf19rc3dedCJkB3xjYAd0IWRMfAVoQHcce1l8XXROYzJRWWhNXV53IWdZaGN4TWMMY1x8BWQGYzF/WXxjcAV3IlJCfnN0TmMyY1h+cHgHYAxdXmhaY1x0MnAFaE1jXGMiY19/BXwEdiF7Xn9wZ19jIXNea11rXWAxY11rWmRAYBxWBGhaYE5gHGNef1p/XHYxe1x/cGQEdCJjX2tjVk1jMlFfaAVgTWAyfAB8Y2NdYFR/XGtgfANjMnNcfmB0TWALZ1l8cGdadiFnXmtgfAJgMmwBfFp/WmMyXV9/BXRPdiJwAWtaYAN2MlFefnB7X3YyeAF/XVoDdDFgBH9NZEB0DGwHf3N4B3dUYE9rXXgHdFR8TXxdYAN0DFJPf014B3QcZExrXWNadAtkBWhaZE50Il4FfE18BHQyXkxoXWQFdDJkBGtdd1t0InAFf3NgBnQMdE1/XXBAdCJ8TWtdcAR0DHhPaGNSAncLYE9rUAwK","BLUECONIC_ENDPOINT":"U3BrT1pUYwdVBVVPYDEBA3xgeEB2MnNZf2BgBmMidAR8Y1pPdAxwAHxja1tjMnABfF1SB3dUbE18Y2tadxx0BWtga1p3DH9fa2BgBnQcfE98XXNbdAtgAWtadAd2IWNc","BLUECONIC_STORE_ID":"f3BrQlg+d0BrBQhHWjEFA39jZEB2Mndef2B8T3cyf15/Y3RAdDJgT3xzUgZ0ImNca2NwTmMMf1x8TXxPYwxgQnxgYE9gMnQGfF1kBHcyf1x8XXRNdiJ8BHxaYE92MnhPfF1oTnQce15oWntbYzJ7XA==","BLUECONIC_KEY":"VHN/BnQLBFp+f3NGdjJaQn5jZ110ImwEa3NjXnQyeAR/XXda","BLUECONIC_SECRET":"VG9WQHQidE9+f3tGWiJaTGtzeAN3HHwFf01kBnciVgVrc2ACdFR4QmhjfAZjDF5NaE1oBXcMdAR/TWBNYwt8TGhNcE50InNYfAV0TmALZAdoTWhOYAt4T2tdYAN0MntYfF13Wg==","AMP_AUTH_BASE_URL":"UlpZXlpUXUN/WX9NYBxeA3xjXVt2InNdfGNgT3cMcE9/c1JPdyJkBnxwa152InQAfFp0BncxbAZ8Y3xPYyJ0T2tdfEBjMn9cfHNVWnYicE9rYHhAdiFsAWtjcAV0VGwBfE1nWncLf15rXXdaYyFgBGtgaE53MndeaGBrW3YhZ1xoTXtfdDcICA==","AUTH0_DOMAIN":"UG94TXYhRUNVY3NeY1V4A3xzUk93HGBNfGNoB3QcdAF8cGgGYwxzX2tjYEB3InNZa11SB3cyZAR8YGhPdBx3Xg==","AUTH0_CLIENTID":"UE1oA3YiewVrb0ECWFQBA3xzfAdgHHdef1p8BncifEx8cHgHdzFvXXwFdEBjDHdcfGN0QHccdAZ/XV1aYyJ0BHxgYE53DGBMfHB8TmBUfE1oWnQHYwxsT2tdfAZgDHdcfGBoT2M3CAg=","PIANO_ID":"VVpJQndUWV5UWXwCY1RkA3xNYEBgDH9ef2NSTnYyd118YGhPdDJkB3xaeAo=","MIXED_CONTENT":"fGB3RnQie11TYF1BYwxaBGtdcAd0IlJNa2NwBHQhbE1+c3QCdDJWQmtzYAN0MngFf3B4B3cid1l8TXdadzFsTXxzd1x0IXAEa1pnWmAMUgV+Y2dddAt8T3xNe1pjDH9dfGBoBmMycAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"UHNVRV0hQURVf14EWCF4A3xwZEB0HGNef3BgQGMydE1/c1YHdBxjXXxdcAZjInwBaF10TmMMeEJ8WnhOdDJkT3wFaARjDHBPfFp4TnYyUVh8XXBOdCJ8B3xdXVp3HH9Zf118TXYieEJ8TWAFdAx4Tw==","GOOGLE_CLIENT_ID":"aG9kBVoLTUVob10FWiJaQmtddEB3MmQEaE1jXnQiVkJ+c3AGdCJ4TWtzc15jDFZCfnBoTWMxZE1oY3dbdCJkQn5zc1x0DGAFaFp7XGMLc1l/BWdfdAxvWGtdf15jC3BPfHBrXXcMZEx+c3wCYwxwQnwFa11jC2dYa2BkAnQyd11rWmQHdCJdX2twZ1tjIl1ZfmBjWnQib15/c2hAdDF/X2tgfAJ0IWRCaGB8BXQye19oY3ACdyJ8Qmhjd150MXBNf11wBWMicEJ/TXdddCJSCA==","AUTH0_BASE_URL":"VU1kA3cyZAd/BX8BXQxaBGhdZE53MmwEaE1gAnQhcAV8TXdadCJkQn9jYEB3Ml4GaAV4BGAMdEJrcHtcdDF/WGhdcAJ0DGdcfmNSAndUbAV+c2ACdxxwTH9aaE1jMlFZfAV0T2Axb1x8ZgwK","CHARTBEAT_DOMAIN":"UHNwBloxQUNrb3AFYFR4A3xzaAZ3MmAGf2BoB3QMdAF8YGhPYwxkAWtjcE93InNY","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"fHB0TncccEx/WUFYdjFjTX5daAZ0C2xCa11zXHRUfAd8c2gEdyJeT2tjZE90C3wI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"VXNZQHdVUUZ8BQhHXCENA3xdcAR0InxNf110BXYyeEJ8c3hNYBx4B3xaYAo=","SF_CLIENT_SECRET":"U3BjRlouXU1rBHsHYzJaTGtjZEB0DF4FaGN3W3chfARrY2NbdFRwTH9NeAJ3MXBCf3NjW3QLcE98Y3wEdAtkT39deAV3ImRPfF14T3QcXk9/c3RAdCJWTH9jZ150HGxPaE18BHQhZExrY3RPdAxgBHxdd150MnRPa118T3QcUkJ8c3dbYwxgQnxdcAR0MmxNfGNwAnQicE18WmhOdCJ4TXxdcAN0MlJCf2NzW3QyZ19/TXACYzFsQmtQDAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"UHNjW1gMcwVSY2ADWy5gA3xNVgRjMnNffHNWTXcccE98WngFdwxjXXxaYE90IngEfGB8TnYieAd/XWhPdDJ4AX9jYAZgMnAEfAV/W2MLf1lrYGBPdAxgQnxaeAd0HGAGf2BgTXQcdE98Y1IFdwt4Bn9wa153DHQFfFpoCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"f2BgT1whRU1rWV5NYwxWA38FaEB0IlFcfGB0TnYidE98c3hOdjJgBnxzZAV0IlYBfwV0BWAyfE18c1pNdBx/XHxzUgZ0HHwFaFp8BmMMd11/c3NadjJ0AHxaZAZ3InAAf2NoTXYyZEJoWnxAdCJeTXwFd1tjInRNfE1WCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"VGN3XGNUc098cFYDXCFeA39zfAdjInwBfHN4BncMdE9/TVZPdCJsAXxwZAZ3InRNfGB8TnQiY1l8Y1ZAdyF8AA==","SOPHI_HOSTNAME":"f3BjAncxBAFrTWtDYzJ4A39gdEB0MnNcfGB4B3cic1h8YGAGdjJwT2tjaAd3ImRPa2N0QHciZ11rY1YK","HTL_SCRIPT":"aGBBT1giVgZ+cEZPdjJaTXxjcAN3MWBCaE1SBncxZAV+c3RAdyJ8TX9zdAJ0MWxPfGNnW3ciYAV/cHtddzF/XHxdY193Ml1ZfmBoA2Mxb1x8XWNdd1RgT2tzc113VHtZfnBkBGMMcExrYHtbYAxSB3xga11gMlldfmN8BnQMVk18WnwCdwxkAH9NWgNjDGQI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"VWNrWlghZAFTYGQHdiJaTWhdZE10ImQFf11jXHcxbE1/TXNfdyFzXGhdcE53InNZfE1wBnQyeAV/c3dddDFzXHxNYAR0VHBCaF1kAnRUc1loBXQCYzJ4CA==","SOPHI_SCRIPT":"a2BBXFoxBABSYARZWFVgA3xjZEB2Imdcf3NWQHYye15/cGAGdBxjXHxaZAdjDHwGfHNkBnQydEJ8Y3RAdiJ3XWtjVVtjMWAGfAVkBmAxYEJ8YHdbdjFjXmtadE1jC2NZfF1zWmAxYExrYHdadiFvXnxaeE50IWwHa1pkTWALY19rWmdcdzJ0TWgFeE10C2NYa1p3W3Qif1h8TX9ddwt4TGtzXV12MXgEa11WCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"U1p7AXdUBAdTWV4EW1ReA3xgaEBjInQAf2NWB2AMd158c3BPdzJgT3xgfE9jInAHf2N0QHQMZAd8Y1pAdyJwB3xza153HGAF","_id":"481cffaf68d402a35e9eaf4be972c71bee8045795c306d6b6f09ae7ca35a480a"}