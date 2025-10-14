unCovering the Birds: The Day After: Is this (already) the inflection point?

Skip to content
The Eagles’ early-season excuses are gone after an ugly 34–17 loss to the Giants — their second defeat in five days. Jeff McLane and Olivia Reiner break down what’s wrong and who’s to blame.
There’s clearly something wrong with the Eagles. All that “wait-and-see” couching about it being early in the season and the need to be patient, that stuff is out the window after the team’s ugly 34-17 loss to the New York Giants. The defeat was the second in five days for the defending Super Bowl champs, which now have a mini-bye to not only lick their wounds, but figure out how to get back on track. How much of the blame goes to the players? Could first-year offensive coordinator Kevin Patullo already be on the hot seat? The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Olivia Reiner sort through the messy storylines from a disappointing night at the Meadowlands.
00:00 What (and who) is wrong with the Eagles?
03:56 “This is a team that should have been able to handle the [Denver] loss better”
06:01 About the offensive coordinator’s job…
13:12 They Sirianni-Patullo-Lurie dynamic
17:57 What happened to the quarterback-run game?
19:50 Injuries and other defensive concerns
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
{"ENV":"f1paBHQxAEV8Y2RAW1VsA39jdEBgHGQFf3NaCg==","CONTENT_BASE_PROD":"UG9rR3Yxf158cF1aYwsBA3xzUk90HHdcfGNSBncMd11/c2RPdjJzWXxwYE93HHNcf2NZW2MiZ11rY3BPdwx0B3xjaE9jImNef2NzW2BUb1l8Y3xAdyJ8BXwFZAR0IW9ea11rWnQLYAQ=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"aG9/WVoLTQBSY3tAYFQBA3xjUk9gMnBCfHNoBXYiZAR8TVYHdjJzWXxwZE90InBPf2NkBnYidE98BXhNYyJ8Bn9gZ1t0DHxCfE1oQGAcdE98cGBNYzFgBHwFfE12ImxMfGBjW2MMdAB8c3dbdCJwBnxNXVtgMnRMa110BmMMdAd8c3tbYwx8TXxjc1t0DHQEa2B0T3Qid15/Y2hNYDJzWXxjZEB2MW9ea11/WncLYEJrY2dbdFRwTWtafE93MnAEa2BjWnQie158cHdbdAtgAA==","GRAPHQL_KEY":"a2AIXltVRQV8TXgHYxxWA3xdUk93DHwFfE1wBWMhbEJ/WngHdyJRXXxaZEBgHHgBf3BnW3QceAZrWnROYwxnXWhdaAd3InwAf2B8QGMMdAZrY3BAYFRjXHxzYEB3MXxPf2BoQGABCAg=","GATEWAY_URL":"fH93BHQuc1xVb2gHXS54AX5dd110MmxNfmNkAnQheE1+c3dddCF4BX9aaE10IWwFa2NVX3ciVkJ+c2AGdCF/WWtjcE93IX9cfnN4BWMMXVx8cHtaYzJZWHxQDAo=","GATEWAY_SLS_URL":"awVrTXYyXQBVf2tbdDJaBWhdcE90MWQEfHNgBnQieE1rc3NddDJRXH9dd150MnRPfmNzWnciVkJoTXNbYwtwTXxjc11jMXxPf3BoA2AMc1x/BWRPYwxwCA==","FEEDS_URL":"U2B7XndUY01VTXtFYzFaA39zd1t0DHddf2NaT3YidAB8Y1oHdxxwTHxjfE9gDHAHfF1oT2AyZAV/YHhAdDFsAWhdVVtjIngEfE1aT3QLY1l8YGgFdAtgTWtdcE12IlYGfFp8TWMLb11rXXdaYAtsB39jYAo=","RESIZER_KEY":"fGBVWHQhUgVQTX9DWzFZRH5dcAZ0C3hNfHNkTncMdEJrY3xAdwx4THxdc150InxPfF1gQHQcYAR/BXhPdCJ7XH5jeE13InAGf1pnX3QMeE1+cHgDdBxjWH5wdE50DGdca3BkTncyYAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"UlldB3cIcwFrYGADdjFeA39zUgZjMmdff01oT2AyZ1h/Y1oGYDJ0THxjaE53MnwA","TWITTER_API_TOKEN":"fwVJTVhVZE9+c1lNWiFgA39aYE5jDH9ZfE18T2MLfEJ/YGAGdDJ7XXxjaE13MXwGfFp8TXQceAVrXWAHYDJsB2haeEBjIntZfF1/XmALYE98Y3RPdzJ7XWhjfE92MmNca1p4T2AxYEJoXVZNdyFsBWtje1tjIX9Zf2N/XnYxZExrYHhNYzJjWHxjY1p0C2xNa11nXmMyZE1/Y3dcdzFgAGhNUgJ0DHNYaE13W3cxbAB/c11edDJeBWtge110MXhPaGB/XWBUZ1xrY3dbdDFwBn9zd190C2NffHBkT2AcXV1oTVlbdjFsAGtga193VHNYf2N7W3cheAZrXVladCFsT2tzc1p3InQHfmNwAmMhcAZrc3dcYAt4TX5jcE93C2QBaE1rXHQcXgB+cHgCdyFnX2tde1x3DFJMaE18Cg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"a1p7XlwxbE9UWncEY1VgA3xzVkB3HHRCf2NSB3QyY158c3xPdyJzWHxjaE92MndefF14T3YydAZrY2AHdzFsT3xjUgd2MnwAfHBnW3QcfAV8WnhOYAx/X39NWVp0MnhMfAVnW2BUbABrY39adDFvXHwFY1t0MX9efGN7W2MLYAdrXX9bYAx4BmtgY110MnxMa1p8AmMLY1l8BXROYwt4BmtwZAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"aG9zWXYic0Vrb10HW1RwA39dVgZ3HGAGfGN8B2MMZAd8c3BNdAx8BX9geE10Mntef2N4TXYybAR/Y3xAYDJgAHxdcE5gMmQAf2BkTnQieE98XXRAdxxwTHwFd1t0HHNdfHB7W3YhYAR8cHtbdiJzWXxzYAVgMngFa1poT3QicEJrYGtddjJjWHxjY1p2MXAAf3B0T3cMcAF8c2BOd1RsBXwFZE50HHNZaE1SBnRUf158YHhPdiFsQmhNVVx2MWdca3NrXGAMeAdoXVVadyFnXWtzd1pjC3tZa11WTmMxcEx8c1VcYDJZXWhja1t3MW9cfGBnXXQxZABrY2NaYAt4B2gFZAJgMl1ea11ZXnQhfEJoXWNfd1RwT2tgfE93MXtdfnBrW3cLeE9oTXNdd1RnX2taf11gMX9ZfmN3XHdUc15rc3deYDF8TX5jf11jDFJMa2NwAnchZAd+cHtbdyJdX35weAJ0Mn9ZfF1SBmAyfAV/Y3BAYAx4B39jYAZjC2Nea2NkQHcye158XWAGdwx8BGtdYE10MmddaF1wBnQycAdrWmRPdwtgAHwFfE9jMWABfFp4B3ccZ19rYHRPd1RvXWtdWkB2MmABa11zWnYyc1x/XWACdCJzXGtdUk10HH9ea2N0T3che118XXRPdCFwAWhjZ1p0IXhNa2NnW3ccYAR8YHdadFR4BWtja153IlIFa3NwT2BUe1h8c3tdYAtjWGgFe1t0C2QGfmNjX3chbAF8TVVcdyFgB2tda110VHBPa3B7X2MiY15+c2NfdzFwQmhaa11jMWRCa3NzX3Qxf15oTWtfdjFwT2twe153VHtZa2NVXHYhfAdrWn9fdzJSBX5gY1t0InAHaGNVXWMxc19+c1oDdiFnXGhNZAN3MlJCaE1jXXQcUk9oY3tad1RkBmtgf1xgVHNdfnBoBWAyd1x8YHxNdyJkAXxzcE93DGAFf2BgT3QccAV/XVpNYyJzXXxdWkBgDHQFfGBkT2AceEx8c2RPdzJkBH9aYE53IWBMfHB8TWAyf1l8Y3hPYyJ8T3xjeAVgDGNefE10Bncic15rWntadzJ7WGtgYEB3InNff11oBmAye1l8TVlbdiJ3XmtdXV1jMW9da11aT2AyWVloWmdddjJzXXxNf1x3MXgFaE1VWncLeE1rc3wDdjJeBXxzf1p3VGNca118T3dUYABoTXdeYDJ7XH5jY150VGAHa11VXWMhZAR8Y3tcYDF7XWhNXVx2MllYaGBrWncLY11rY39adDFzXWgFe1p3C3xPa1prXHYiZEJrXVleYzFgBmhgf113VHtYaF1dXHQxcAB+c2NfdiJdX2hga15jMWdca2NzXmAMXV5rc3ddYDFvXX5gd1x3C39faFp7XnchcEJ8c2ROYAx7XXxNcE1jImRNfAV8TmMMeAV8TWRAYBx7XX8FdEB3MnxPf01aBmAMfAd8TXtadBxgQnxjcE1gDHRCfGNwT3RUc19/c3AGYyJ7WWtdeE5gHHAAa114QGMifAd8WmAHdDJsAHxgY1p0IWxMa11jXXccdE9oTWdbdAx7XX9je192MW9eaE17W2MhY1xrYGtcdFRjXXxzaE9gC3NYf3NaTnRUYAZrXXhAdCFgAWtdVVp3MWxMaE1zWmMhf1hrcHdbdiFkTHxwYE90VGBMfGBnW2BUYE1oXXdfYwtsAGtjWV50C2NZa1prX3dUe15rYHdddDJgBn5we110MWxCaGNzWncxeAZrXWgDdDF8BGhNWVp0Mllea3NkA3QhYARrWmtfdAt8TGtwZAJ0C3NZa3BnW3chbEx+c3NcdAt7XWtzf190VHhPa3BrXXYhZE1oWnteYzJgTHxgeAd0MnQEfwVgT2AMdEx8BXdeYAx3XnwFZ1t3HGQAfE1WQHcycAV8TVJOYyFjXWhdVgRjIWABa2NoT3ccf11rYGtbdBx3X3xdWk93DGNYaF1zWmAyd1l8cHxAdBxnXWtjZ113InQBfGBnX3Yhf158c2hAdAtgBWtga1pgHHBNa2B3W3cMc15/XVleYDF7Xmtaa1p3VG9ZaE17W2AyfE18YGtbYDJWTGhjc11jC2QFa1pkTXQxe15oBX9aYzFgAWgFeAN3DF1efF1rX3YxeAZrXXdbYwxwBWtdVV53IWRMfmBjXncLeAdoY2NbdFR4TWtja1tjC3BCa3N7XHchYE9oYGdcYyFkTGhddAJ3C3gBa11zXHYyXgZoY3gDYzF/XGhaa11gDFlZa3NnXncheAdoTXBAYDFwTWtgYAN3DF1faFpoAmALcE9rXWdfYzFkTWhaZAVjMmRNf3BgQGMyb1l8BWBOdyJ8BHxzfE9gDHBPfAVgQHcibAF8cHRAYDJ8BHxzaEB3InxCfFpgTWAcdAd/Y3tedwxwTHxjdE13HH9ffHNST3chbAdrXXNbdiFwT39dXVpgMW9ffFp0QHQhbEJrYHdaYDJzWHxwZ150VH9fa11zWmMyd1l8c2hPYFRsAGtae1x3MWNcaFpoB2MheE1oTXRAYFRvX2tdf11gMndefE17WnQLc15/XVVcYwtjXmhNa1x3C3gAa11dXGAxbEJrY1lfdzF8BGtzf1x3MWAFaAV4QHYxZ1xrY11bYAt4BGtjc1p0C2QFa2NjXXchfAVrY3NadwtwBGhNf110HGBMa11jXXRUZAVoY2dddDF/XWhdc19jIXABa3NdWmMiWV1rc1VeYDF8B2tzaAN3MWQAfnBkAnccXV9rXWNcdFRsB2gFeAJ3IWdefHBoTWMyb118YGgEYzJnWX9zYE13InQGfGBkT3ciYE1/TVZOYBx3WHxaaAd3MlYBfFpoTmMMeAR/c1pNdxxzWWtdfEBjMndcaGB0BWAxYAZrY3hNdCFvXXxzVk90DHtZf2NZXXRUcAVoY2tadiFsBGtjXVpgC29ea11ZWmMidE18YHwHdzFwB2taYEB0HHRPa3NZW2MLe19rXWRAYBxzX39zXV90MWBCa113XWALe1loTWRNdBx7WGtwd1t0MXNfaGNkT3QLZE18c3BAdjFnX2hjd11jMXgAa2B/WmBUcARrY1lfdAt4QmhdWVtjC3tca11zXmMLc19rY3wCYyFwBmgFa1t3C2QGaAV7XXQLZAF+Y3tdYAtnXH5jc113MWRCa11rXHYhZE9rc2tfdFRkBWhgd1x0IX9caGBjX3QcXk9+Y39cYAtnWGhgd1pgDF5PfnNrWmAyZAR8XXBNYyJkTHxwZAZgDHwHfGBoT2AycE1/BXgGdCJRWHxwaE92InRCfF1wTmAcf1h8BWBAdjJkTHxNdEB0DHQEfGNoQGMid1l8XXRAdDFjWWhdVV53VGxMfGNWTncLb198BXRAYwtgT3xaZ1tgHF4AaF18QHQxeAd8YHxPdDJ4BmhNVkB0C2BMfF1kAnciZ1xrc11dYzJ0TWtzf112Indea3N7WmAyd1l/cHtfYyFsAGtjZE9jDHwHa3N7XGALZABrcGRPdiJSAH8FY1xgHHNcfHNzWnchZAdrcHtddCF4BGtdd190MXwFa11nXncLcAFoXVZNdCFkQmhgf15jC3tYfmBjWmMxb11oXV1cdCFgAWhNa1x2MX9da2B4A2MhcARoYGgDYDFkTH5gY11jIXABa3BoT2ALcAVoBWtcdCFnXWtzY110VHAAaE1jXGALcAF+Y3hPdiJ0TX9jZAR0MlYFfGN0BWAMdEJ8BWhPYyJ4AHxze1tjDFFcf3BgT2AyY158Y11adxx/WX9NWk1gMWwHfGNwBXciZAdrXV1adyJ/X3xjeEB3DHRCfHB8TmMhbAZ/c3BPdzFsTGtdYEB0MnQFa2NdWnchYAB8TWhNdAxsBmhjVVt2MWxNa11ZWncyYABrWntadwtkAWtzY190HGAGa11ZWnYhZAV8c1VbdCFgBmtjaE9jMXtffmBkA3che158TVVddCFsQmtjZ1t0VGdca11/XWMiWV9oXWNadiFvXWhNfEB3IXAFaGN7WnQxeABoTWtadiFgTXxNa1tgVHNdaE17WmMxZ1loY1leYDFgTWtgf1t0IWxMaAVoAmMxfARrc2dbYwtnWWhNXVx0VGRNa11/X2AxZAdrc2dddxxSB2hNWV5jMXxNfnNjW3cLfE9oXVledzFwT3xjYE5gMnxMfF1oB3ccc15/XXQHYAxWAXxddEB2InAAf3B0QHQceE98c2BNdzJkTGhdYE93HGRMfHBnW3QieExrY1ZAYAxwBnxjaAV0MXNdfGNWQGMif198c3NaYBx0BXwFf1tgVGxMaF1WB3YyeExrYGtaYzJwT3xjfE9jC2AGfGNwT2MyYAV/Y2RAdzF4AHxzYE90MWNYaE13W2MMdAZ8TWgCdzF/XWhNa1x0MWAAfHN/XHYicE9rc39bdDFsTGhjeARgC2dcaE1jWmBUfAdrY3tfdFRzXGtjXVp0HF1Yf3NrX3RUb1hrY2dbYFRkBGhjd113IWNcaE1rX2MhbAVoTXNedzF4BWhjZE90VHNfa1pgAnQhb15+YGtbdjFwTWtjf190VHwBa3B/XGBUeExoYHteYDJnWH5za1x3IWdZaGNkAnQxZARrcHdadFR8T2hjZ1p0HGAEfF14TnYid19/BWRNYDJ/WXxaYAdgDHBMfFp4QHYiZE18Y3tadzJ8TXxgZEB3MWAFfGNoTnQhfE1/YGNbd1RgAHxdZEB0InRNa2B4QHQhb1xrXWQGYFRzXmtaa1t2MmNefGBnW3QMd118Y3NcdAtsBH9gaEB2InAFa11ZWmAMdE98Y2tbdjJzXmtjWVp0MlldaGBjXWAxYEJrc3Ncd1RnXHxjc11gHHRMa2B8B3cxc11oTWhPYyF4Qmtzc1p3VGNea3B7W3QMe15+c1ledzFkT2tzWV50VGQHa11rXHQMdAdrXXdcdCF8TWhdXVpgC3wHaGNdW3QLcEJrc3dfYyFkTGgFa1tjC29eaE1ZWnchc19rYHgDYyJSTH5zZ11gVGAAa11rW3Yhe1l+c2ACYAt8AWhjc1t3HF1daAVgA3YxbExrc1oDdzF/WGhjVV53VHxPfmNkT3Qce118WnwEYyJgBnwFaE1jDHwHfF14QHcMeEx8Y1pPdjJ/XX8FeAR0InAAfGNwTmMhb198XVpAYAx0THxdWkBjMmNYaFp/W3QceE98XWBOYAtgTHxjZ1p0DHBPfHNaQHQMYAdrXXRNYzFgT2tjZ1p3MXgAa113W3cxYAR/Y1oHdxx3XnxzdE90MWQGa11nXHchYAdrY3dbYFR8B2hgeE52InNZa2B3WmMhb198YH9aYDFkTHxNdAd0DFlda1p/X3chZAVrc2dddzF7XnwFe11jMXAEaGB/X2ALbE1rWntdYzF/X2tdY1xjC3BPaF17XXcLfE1/c3dddwtzWWtgY1xjMX9caGB7XnccXkJ+c2NadAxZWWhdVVx0VH9faGBrW3RUZ1lrcGdddjJSTWtzaAN3VHwGfGN4Ancxf1h+YGNcdAt/X35jdANgDFJCa2BrXnRUfE18TVZAYDJ8Qn9jeAR2MnQEfHBkBWAcbAB8BXQGdiJkBHxNcE5gDFFcfHN0QGAMdAF/TWAFYzJkAXxjd1p3MndefE13W2MieE1rXWAGYAxnXWhjf1pgC2BCa1poT2MMdARoTXRAYDJwAXxNcAdgMmBCfE1/WmAye19rYGRPdCFsB2tjd1xjInNfaFpkBWALbE9rY3NbdyFsTGtaZEBgDHNYf3BkT3YxcAVoY2tbYAtwBGgFa1x2MnBMfGB4T2AxeABrc1oCdCJdXGhNZ1t0C2RPaE1STXcxbABoY3tbdjF7WH9jZAJgC3hNaE1/XHYhZ1lrYGNbYDJzXmtzd1x0C3AGfmNzXWAxc1xrcGRAYzF4AWhja113C3AGaGNrWncLb19rY2deYFR4TGhNa1xjC3ABa3NnXXdUYEx+cGtaYFRnWWtwf11jIllda3NZW2MiXV1+YHgDYwxnXX9jcEBjDH9Yf11gTWMMfAZ8XWhOdiJ7XHxjWgd3DH9YfE14TXYifEx/WmAGdiJ8TX9gd1pjMmABf3BgBWAydAB8XXRPdjJwAX9gYEBjDHdffHN4T3ciVgV/YGRAdwxgTXxgZE9jMntffE1STmMyfAF8TWAK","BLUECONIC_ENDPOINT":"f39BW2AccAFrb10GXDFSA39zfE93Mnddf3BgQHYyZ1x8cHhAYBxzXnxwZ1t2ImRCfAV4BnRUYE1/c3tedjJwB2tdd1p0DHgFa2B4QGAMe1h8TWNadAt/X2hdYAZgMWwE","BLUECONIC_STORE_ID":"VH9dRVgMbwVrBGdaWFRWA3xjWk93DHQBf2BoBnQceAZ/Y3RPYAxjX3xgYAZgMnAGa1poTmAyfAF/TWRAdzJgQnxzUk93MnNefFpoTXYyeAV8XWBNYAxsT3xNUk92MnwAfF1aTXYyeAZrXVVadDJ7WQ==","BLUECONIC_KEY":"VXBSTnQcZ11VBQRaWFR4A3xzZEB2ImRNf2B8T3QMc118Y1pAdDcICA==","BLUECONIC_SECRET":"fHNrRlsibwZQXX8Edj5kBn5daAd3DGxMfnN3XncyeEJ8TXdadCJSTHxjYE10HF1cf113XXcMdE9oY3ADdyFnWGtje113InBCa1p4TmMyb1xoY2tddwxRWWtjeE90MmRNf3BkT3cyZAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"VFpaB1wyZ1p+YFUHWiFaA3xjd1t2MmdffGBkB2AycAV/c1ZAdCJkQnxgf1tgDHRNfFp4QHRUb15/cGhPYDJ3X2tjUkB2MngBf2NjWnQicExoWmBAdAtwBWtjUgVgVGNffE17W3cxY1lrXV1aYFR8T2tjZAR2MnddaGNzWmBUZ19rc3dadAEICA==","AUTH0_DOMAIN":"f39WBFgidE9SBXtbWlRkA39gdE9jImAEf3NoT3YyYAV8c1pAYyJzXGtdcE90HGRPa1pgB3QycAR/c2QHYwx3XA==","AUTH0_CLIENTID":"aFleBV0ybwd/cEUFYzEFA3xwdEB0InRPfF10BnQyfEJ/YHQGdyFsBHxNYEBgHHRMf2BgQHYyZ11/Wn9aYwxgBXxwfE52MmNffHBoTncxb15oXWBAdAxsB2tddEBgMnNdfGNwT3QnCAg=","PIANO_ID":"fE1kB3YydwR/Y2NeWjJeA39NdAZ0DFYGf2NaBHQic1x/Y3AGdwxzXnwFYAo=","MIXED_CONTENT":"aFpBQ3c+c11VBQlOWiJaQmhNc1p0IWxNaF1gBnQhbEJ8XXdadyFwTWhdd150MlIFfAV4T3Qif1l8TXAGdzJeBWtzc153Ml4Ef3BkA2ALZEJoXWdddBxwT39jUk5jMmdYfFprW2MybAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"UG9rT1oLRQdob39DXT58A3xwaAd0DGQGf3B4QGMMc15/YGAHYDJ0QnwFYAdgHHwAa11wTXcyeAd8WnRNYyJgB3xNaE53MndZfAV0TnYie1l8BXROdwx8BnxNZ1t0DHwGfE1aTncyfE18TWROdBx8AA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"UGBGBncLQUV/b3dPWwsBA3xzUkB2MmAGfGNWB2AcdAZ/YHxAYyJ0BXxzfEB3IWNcf2N7XnchfAZ8Y1ZPdwxkAXxwaEBgHH9df2NzW3QLYAVoWmdedzJ/X2tgaAR2IW9cfF1zW3cce198TXxNdjFzXn9jY1tjMWBMaFp7WnYycAVrXVVadiJ3XmhNWV5gMl4Ga11jXXcMYExrc3BOdxx0BmgFf112MnRCf3NoA3cMdAFoTXgHdjJ0BHxzWk92MnNefGBkT3QcXkx/c3RPdwxwBQ==","AUTH0_BASE_URL":"fmNnWmMuRUV8BUVYdyJsA3xjZAZ0DHQBfHBgQHccYAR/c1JPdxxwB39zUkB0MmAEf013W3chYEJ/c3dbdBxnXGtgdE93HGwGaFp0BHYiUVh8YHRPYAx7X3xaf15gMW9da1p/X3QhcE1oWmAK","CHARTBEAT_DOMAIN":"fn9/WWNVWQN+Y3dBWjFWA39jaE93DHQEf3NaBnQic15/c3wGYzJwTWtdeE90ImdY","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"a2BdQV0LAFtTcGdYdD5sA3xNcE53HGBMf3B8BXcieAR8BWAGdwx7WX9jWk12JwgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"aE1nRFwub0FTc2NdW1QBA3xNUgRjIntefFpkBXYieE1/YGAFdxx7X3wFdAo=","SF_CLIENT_SECRET":"Ul1oTnchVkJ8YGdZdwh8A3xNcEB0DFZNfHBkQHQyd118c1YGdjJ8AH9NYE13HGdff2NWQGAcbAd8XVIFdCJvWXxdUk53InNZfF1gTXYyUVh/BWQGdzJ0Bn9dUk9jMngHfE1SBXcycAR8WnwGYwxsB3xzdEBjMmAFf1p4TXYie1x/YHxPYFRvWH9zZAZ0DGBCfHN4BmAcY198Y39aYwxkBHxjVkBgDGQAf3NkB2MycAd+YHgGYFRgQnxjVgo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"a2BJQlhURQdUYHdOdxxaT39jeAV0MlZCfmNrXXQycEx8TXxNdDJ0Bn9dcEB0HHAFf114BXQcbEx8Y3dddAxSTXxdZAZ0MXhMf2BkAmMyc1l8XXNbdDJST2tjYEB3MmRCfHN8TXQyUk1/c3wDYyJkBGgFZAV0InwHfmYMCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"fGN7Rl0xUgZ8WmtddyEBA38FeAZ3DHxCfGNSTmAyZAR/Y2hNdzJ0Bn9jUk12MlFffFp8TXQyf198cHgEdzJRWHxgeEB0HFYHa2NkBmAMY198YHtadyJ3XH9dVkB0InQEfHNoBWAMcABoXVYGdwt7XXxNVVtjDGQGf1p8Cg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"fG9VBHQifwd8TWtBdjEAWn5dc150IXxPaF1kBnQiYEJ/XVVedyFgT2tdY1p3MnhNfHN3XXQceAVrY2ACdyJjWGtQDAo=","SOPHI_HOSTNAME":"fHNjWnRVfwdSTWACYyFFT35dZ1t3MnBCf3N3XHcxfE18Y3ACdzF8BX8FZAR0MWRCf3B4BnciXk1+YHgF","HTL_SCRIPT":"VQRjAlghUgBSBGNCWC54A3xzUk93DGAHfHB8TmAyYE98c3xAdiJzXn9zZEBgDHRMfE1gB2MMc118YHteYyJkBWtdUk9jImBNa11zWmMxbE9rWnxPdBx/WX9dVgdjMnhNa2NVW3cxbE98TXdaYyFsB3xNd1p2IXBNa2N8TnQifE98cHtcdAx8BWtzY1x2MWxC","LIVEBLOG_WS_SERVER":"awRgT1tURV9TY38FdFRGA3xzWk90MmBPf3N0B3QcdAV8Y1IGYBx0AWhdcE9gHHBCa110BmAccAF8Y2hPdAxwTGhdYEB2MlFff2NoBnYifAdoXV1aYzFgBQ==","SOPHI_SCRIPT":"UG9WBGMiY0Z/YGRNWAtWA3xjWk9gMnABf2BgBnQyfAF8c1oGdiJ3WHxaaAZjIn9cfGNSQHQMcAR/c1pPYyJnWWtgf15gMWAHfFp8BncLbEx/c11aYFR8BGtgaARgC2AEf01jWmALbEJrY2tbYDFzWXwFZAR2IWBPaFp0TXQhfAFrWmtddxx3XmtzWgV0MW9daGN7Wncyb1x8TVYCdAt4T2gFe113MWQGaGB4Cg==","_id":"daed434fbd8ade8f959491ba28473ea19a4725a56eb867cfca1656d7af7d50ae"}