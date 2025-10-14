Skip to content

unCovering the Birds: The Day After: Is this (already) the inflection point?

The Eagles’ early-season excuses are gone after an ugly 34–17 loss to the Giants — their second defeat in five days. Jeff McLane and Olivia Reiner break down what’s wrong and who’s to blame.

There’s clearly something wrong with the Eagles. All that “wait-and-see” couching about it being early in the season and the need to be patient, that stuff is out the window after the team’s ugly 34-17 loss to the New York Giants. The defeat was the second in five days for the defending Super Bowl champs, which now have a mini-bye to not only lick their wounds, but figure out how to get back on track. How much of the blame goes to the players? Could first-year offensive coordinator Kevin Patullo already be on the hot seat? The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Olivia Reiner sort through the messy storylines from a disappointing night at the Meadowlands.

00:00 What (and who) is wrong with the Eagles?

03:56 “This is a team that should have been able to handle the [Denver] loss better”

06:01 About the offensive coordinator’s job…

13:12 They Sirianni-Patullo-Lurie dynamic

17:57 What happened to the quarterback-run game?

19:50 Injuries and other defensive concerns

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.