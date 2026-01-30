Skip to content

unCovering the Birds: The Athletic’s Michael Silver

The Athletic’s Michael Silver recently wrote an article about the Eagles’ offensive woes, and, in a conversation with The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane, framed these issues in the context of the franchise’s ongoing search for Patullo’s replacement.

Banged up offensive line? Underperforming star skill players? A quarterback who failed to lift his team? The 2025 edition of the Philadelphia Eagles checked all those boxes on offense. Sure, you could make a scapegoat out of the first-time offensive coordinator, but placing the blame squarely at the feet of Kevin Patullo would misrepresent the extent of the Eagles’ problems.

00:00 Why is the Eagles’ offensive coordinator search taking so long?

13:27 Factors that prompted Mike McDaniel and Brian Daboll to pass on Eagles

19:00 The Jalen Hurts effect

28:45 The national media perspective on Hurts

32:37 Could Jeff Stoutland’s responsibilities be changing?

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the offseason, including breaking news updates and reactions.

And here’s a link to Mike Silver’s article: https://www.nytimes.com/athletic/6976115/2026/01/16/eagles-offense-jalen-hurts-nick-sirianni-aj-brown/