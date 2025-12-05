unCovering the Birds: Other problems, beyond the obvious

Skip to content
You can’t talk about the Eagles’ recent struggles without talking about the offense — but that’s not the only issue. In this episode Jeff McLane digs into what’s been overlooked this season and what the Eagles must do to break out of their slump.
Turn on sports talk radio or read coverage of the Philadelphia Eagles, and it’s probably be impossible to find any analysis of the team’s recent woes that doesn’t reference the offense. The unit has been painfully disjointed and inconsistent to watch, unable to deploy a nucleus filled with all-pro talent. But to pin the Eagles’ issues on this factor alone would be misguided. Should head coach Nick Sirianni, offensive coordinator Kevin Patullo, and quarterback Jalen Hurts shoulder a chunk of the burden? Yes, but as The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane points out, there’s plenty of blame to go around, and we shouldn’t overlook the other areas where it can be found...
00:00 Yes, the offense stinks, but there’s a lot more going on
02:17 Addressing the Jalen Carter news, and the warning signs that preceded it
06:25 Where art thou, Jihaad Campbell?
13:38 Seeking solutions at safety
17:47 The one play that summed up the Eagles’ offensive plight
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
{"ENV":"VQRnT10hZExrWVkBXCFWA3xjcE90InRMfHB8Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"UHBkB10ie0FQY3tcXDJaQn9dcEB3MmwEaGNwBHQieE1oTWBOdDF4TXxddE90MlZNaGBoQHcid1lrXXdedCJkTWhdcE53MngEaFp4T2MLeAV+Y2RAdAtsB35zeAdjMWdYfnBoT2ALbAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"VG9jW1giUUBUY38EWyJaQmtdd1x0MnxNaE18TXcyfE98c2ADdDJeQnxjcAR0ImwFfE1kBHcibE9+Y39cdwxgTWhaa1t0VHBMaE1wA3QyUgRrc3hOYwx0Bn9df1t0VHhNf3BoA3QifEJ+cHQHdDFgT3xaeAZ0IXtZaE10B3QifEJ/cGQCdxxWQmtwa113ImdYfGNwBnQiYE18c3tadDJgBWhNcAVjDFFdfwVoTWMyd1l/YGQFYwxvWX9zYE90MmNYf2B4QHQLZE1/cGgEYzJkCA==","GRAPHQL_KEY":"fARjQ1oLc0xoBFoEdzENA39NdEBjIn9cfFpgBHcLbAd8BXhAYwxWAH8FfAZ3Im9Zf2NnW2Acf11rY3ROdjJzXWtaYAd3HFFcfHNgBnYyc19rYGhPdDFsQnxzeAZ3MWwBf2B8BnY3CAg=","GATEWAY_URL":"fnBjXnQhTVt8b3hNdFV4A3xjYEB0HHdff2NaT3Qyc15/Y1ZAdiJkTWhdYEBjDGdZfFpkBnciZ1h8Y1pPYyF/XnxzaEBjMX9YfF13XnRUY19rYGNfdiFgAA==","GATEWAY_SLS_URL":"fHNnRnYhWUdVf2BAXCF7AH5dd113MnxCf3NkT3QyZE18Y3dcdCFgBXxaa1p0MWxCa11VX3QieE1/Y2NcdDJ7WX9NcEB3IllcaE17X2MyXVh8YHtaYDFnWWtQDAo=","FEEDS_URL":"UHNnT2BVZE1VTVIFdDFwA39zY153MnAAfHBgQHYyZAB8Y1oHdAxnWH9zUk90InBPf010QHYycEJ/cHQHdDFsAWhde150ImxNfE14T3dUfAB8cHxNdwtsQmhdcE12IlZMf010BWALbE1rXWNfYFRgBHxzcAo=","RESIZER_KEY":"UAReBXYxAQFTb38HXCFaA39gaE10MmdZf2B4BXcMdEx8TWhOdBx7XHxgZEB0MnhPfHB4BXcidAdrYGgGdFRgQnwFeEB3DGxPa2BgTnQydAFoWmgFYAtvWWhgdE50MW9da1pgT2M3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"fnNzTnY+Y0NVf11YXQheA3xwYE93HGddf01aT2MyYAF/c1YHdxxgTH9jWk13MmxP","TWITTER_API_TOKEN":"aGBVWnYuZAVrc3gDYzFkA3wFeE53Intcf11wT2MLfAZ8c3QGYAxWTXxzfE13IWBNfF1STncMbAZrXWAHYyJ7XWhddAd3DH9cfF17W2MhYAF8c2AHdwx7XWhjYAd3MmBNaF1wQGMLYE1rYGRNYwtgTWhdd1tjIXwAfHBrXnQcXgBrWmRNYwx0AHxga1t3VHBMa11nXnYyc15/YHgCYzFvX2hNa113InAFa3NjXncLbAB/cGdbYyJZWWhjc1x3IXhMa1p3XXdUe1loXXtbdDFwQnxgY192IXAGfGB4T2MhZ19oTX9aYFRzXWtga190IWxPf2NZX2MLZExrXV1fdwtsAWhNZ193HHQHfmNVXXQxc15+YHddYzF4QmhNaE9jIXtefmNnXHQcWVlrc1ICYzJeBmtjVVx3VGQFaE1WCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"UG9VW1scYwRScGdZXVRkA3xzUk90DHQGf3N0T3QMc1x8c1pPdCJ3WHxzaEB2InRMfE1ST2MycE1oXVJAdFRsAHxjfAZ2MngAfGBrW2AceE18WnxNYyJRWHwFZ1pgDHgHfFpnWmBUYAFrYH9bdyFvX3xae150C29cfGNZW2ALbAdrY39aYDJ4AWtdWV13DHgFaGBrXHYxYAV8BWRNYwtkBmgFaAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"aFpFTXRURUdTYHgGWCJkA39aeAdgHGRPfGNWT3ciZAV8c1ZOdjJsBH9gfAV3IntZf3NaTmMib1l8c1ZAdiJgTXwFeAVgDGdZfHB4TnQcfAF8TWRAYBxkAHxNWVtgDHRNf3B3W2MLfEJ8c1ladBx3XXxwaE10MngHa11SQGAMYE1rY1YCYBxjX3xwa1tjIXBMfGN0T3cicEJ8YGgFdwtsT39aeE50InQEa3N8BnYhYAd8Y1pPdCFjXH5za1xjMl1Za3NnXXQifExoWn9fYwtkAWtzXVt3Il1Ya1poBGALcE18YH9dYzJeTWtaY1t3VGxPfHNkA3QhZ1loXXdadiFnXmtwdAJ0MWQHa1p3XnYhc1xrXWdfdCFsB2tgaEBjMWdZfnNjXmMheE1oTVlcYBxZXmtaeAJjC39efnB3XXRUcAd+cHdediF8AH5zVgNjMlIEaF1kAndUe15+YGtbYwtkBn5zWgJ2MngEf11oBmMiVk1/Y3xPdCJ8TH9gaEB3IWNYa2BgT2MyUV98XXxAdBx8B2tgaE53MmRNa2B4BnQcc1lrY2QGd1RjWX9dWk9jIWxPfAVoB2AccAZrY1ZPYwtgTWhdVkBjMndea11/W3QMd1h/WmtdYAxwAGtaaE52Im9fa2NoB3QxeAB8BXRAdyFwT2taZ1p0C3gAa1pnX3cMYEx/cGtadCFnWGtde15jC2dYa3N4T3chZAV/c39dYFR/XWhNWVp2MXhPfmBrWmMLb118BWtdYwtwBmtddAJ3C3BCaE1zXnYyYAdrcGtfd1RwAWhjYANjC2QGfnNnX3QLcAdrc3tfdAtsAWtzXV5jC2QEaGNrXGMLYE9rWmteYzJeQn5ja15gDHAFaGBrXHcxY15+cGdcYyFkAWtwZAJ0Ml1cfmBrXXQyXVxoXV1edwtkQmhdXVxjC3xNfmB4BXQyYEJ8YGRNYBxgT39zdE90MnRNf2BkQHYidEJ/XXgFdwxwAXxddE90ImQEfGNaB3YyeE18YGRAdDJnWXxNaE53C2NdfGNSBGAMfAB/c1JPYzJ4AXxzaAV0InQHfE18BmAcdAdoWndadAxvXWtgZE9jDHQBf1pgQHQye198TXNadBxnX2taZAJgC2wAa2N4QGMyXgRrY2ddYAxwTHxdVgJ3IXhPfmN7WncxZ11oTVIDdAt7WHxzd1pjC2xCaF14T3Qhf19oTXtfdDJ/WH5ga1t2IWAFa1prXHcMXgV8Y2QDYwt4AGtze11jIl4Fa11jWnchYExrXVledCFzXn5gZ1p3MXABa2B7XHQcc1xrWndedwtvX2tgY110IlldaFp3XWAxf15+cGtadBxdWWhjVV93Mllda2NVW2MyXVloBXdcYzFsTWhNd1x3IXwFaGNzWncxcAZ/Y3BOdiJ8TXxdYE13DHNdfAVkTnccf1h/TWBAYAxvWH9NWk9jMngGf014QHQifAV8BXdbdiJwTXxjUgVjMnRPfHB4QHdUcAZ8YHgGYwx4B2tjWgVjInNZaGNSQGMye158TVoHYDJ4THxga1p2IWAAaF1nXXQiYAdoTWtadjJ/WX9jXVp0C29YaAV3WncLc11rY1YDdwtgAHxgYEBjC3AFfGN4TnQxY1hrY1oHdDFjWGhje1p3C2AAa3NjWncLYAVrc1lbdCF4AH9wfE93IXwGfGBjWndUbARoWndadyFvXGtjc192MXNYa11ZWnQLe1lrXXdcdzJjX2tzc110VGwBaFp7XncheEJoY3wDdAtzWWtwf1pgMXgHa3NSA3Yhb1loWmdfdzFgBmtwYAN2MX9da3NnXmMLbEJ+c1lddjJdXGtzY1p3C3hCaE1jXGBUZ11rY3NeYBxjXXxzcEB0InRMfF1WT3YicAB8WmdedCJgB3wFf1tjDGBMf01aQHQMZE18TWBNdwtvWWhdfE53C2Nda2BkQGAcb1xrY1ledwx3WHxNeEB0DGAFa2B7WnYidAd8Y1IHdAxnXmhdc113HHBPfHB3X3RUYAd8c2BAYDFvWGhgZ1pgDGQFa2NdWmMidAB/XX9bdDF7WGtdVVtgVH9YaE1nXmMMfEx8c2NaYzJWAGtae11jIWdfa2NkBHQhe11+Y11aYyFsT2twaANjIWQHfF1jX3QxZ19oXXNbdiJkTWtdY19jC3gHfmNrW2MheAVoYH9adiJSQmtjd15gMXBPaE1dXXQhYAFrXWdcYwtnXWhgd1x3VHtYaGNnXGAyXV9oXWgDdzFgQmhaY110HFIEfmNjXnQcXk9oTXxPdDF8BGtja1xjIl1ZaF1SA3QhYExrXXtaYAtkTGhjZARgMmddfGNoQGAcbAd8XWgFdzJ8TH9jaE92InQBfF1aQGMMeE98c1ZAdAx7WX9zUkB0HFYEfFpkTncccEx/Y11bYyJwQnxjWk5gHG9efHNwB3QxbARrYHtaYFRwAXxNe1p2IWwFfE10B3QxbAZoWmtadjJ0BXxgd152IWAGa117WncMcAR/c1JPYAtzX2tdWV1jMW9YaF1gT3cLeE9oTVpPd1R/XmtdYAJjDHdZfF1dW3cLcAd8BX9cYyFgBGtwYAJ3VHtZaGB/XHYxY1xrWn9fYzFjWWtzd1xjIW9YfnB0QGMyXVlrYHdadCFkTWtge192MWQHa2B/XGMLbARrY1VfdFRwB2tzWVx3HGAAaGBrXXQxZ19oWmQDdCF/XmtjZ19jMXxPaAVjWncLeE1rc2dedAtzXn5jUgN0DF1ffnBgA2AcXgFrWmgDdiFsBWhNfANjDFlffHNWBWAMbAB8c2AFYDJkBHxgaE13DHdYfHNkBncyYAd8WmBOYwxwBXwFeAdjMnxPfFpgTnccf1l8c1ZNdCJnXGtdcE93MnNYaGN0TXQxYARrYHROYAt/XHxwaAd3HHtef3N/XHdUc1hrWmNaYDFvXmtde15gMW9daGBjWmMyc118c1YHYzFvXmtaaEBgDHABfmNdW3YiXgBrXWhPdxx0AX9ze1pgMWBMa11dXHQiXVhoTXgFdwx7X2hNd1p3MXAGa1pkT3QhZAB8YHgHdiFnXGtdY11jIWRMa11ZWndUb1lrYHdfYDFnXGtdXVt2IllZa11/X3chfAFrY1lddwtwBGhNVVpjIl4HaAV8AndUZ1x+c11cYwtkQmgFe113VGQBa2BgAnYxZAV+c39fdCF7WGhaZ1xgC2BCaGBrX2AMUgFrc3tcYBxdXWhjXVt0IlIGfnBjX3QyZAZ8XVZOdwx0T3xzWkBjMnwEfHNgQGMyc118XXAGdAxWBnxjYAZ2MnQGf01kTmMMeAV8XVpAdAxwAHxNfEBgMnNZf2NSQGAyY1x8XXhPYDFvXWhaf1tgVGxCfGNwTWMhf158BWAGYDFgQnxNZ1p2Il5Ma2NWQHRUe1l8c1IGdCJ4Qn5gYEB0MWwAfE10AmMMcEJrcHtddwxzXX5je11jDGABa3N3W3Qyc11/c3NadwtvXGtgYEB3ImwGa3NkA2MxZ11oTWRAYBxSTHxda1xjMnBPfGB7XncxZE1+cGdddFRnWWtjZ19gMWNYa11VXmMxfE9rXVpNdxxSBGhga193IWdcfmNrX3cxbAFoXXddYAtwAGhNdANgVHwAa11wAnYxc1lrXWADdiFnXX5zaANgVHNYfnB0T3Yhf1hrcHtcYAxSTWtza11gC3xMfnNnXGBUb15+Y3RAdBxwBH9gZE5gMlYHfGNaBHQiZE18TVYHdiJ7XXxjXVpgDFZCfGNoT3YiYAR8c3tedwx8AHxafE12MWNefHNgBWMMc15rWntaYBx4Bn9jfEB0MmAEfHBoTXcLYE9/cHgHYzFsQmtafE9gMmQEa2BnX3QxY118WmBOdwxvX2taf1tgC2wAa2N/XnciY1loYGdadzF4T2hNc192Indfa1p3WnQhe1h/c2tbd1R8TGtjZEB3MWQBfmNnXGMLe1h8BWtcYAt8TWtje153C2QBa2NZXHYyXgZrYGtaYDFsTGtzVgd3MXBPa11VWnQLZExrc3tadFR/XXxNY1t3IXxNfnN/WnYyXVxoYHtfdDFsBGtjVV5gC2xCaE1SA3cxbAVrc3teYDFnXmtze113VGddaGNZX3YhZ1loBWQDdwxSTX5gY15jIXNdfmNzW2MhYAFoWndeYyF8AX9jZE5jIlYGfF1kBmAcdAB/WnRPdCJRXXxdWk90HGABf3BgBncMeEJ8YGhOdDJkAGtgaE93MmddfGNnX3QyeARoWmBAdiJ3X3xzeAVgMWxNfGB0QHcyeAZ/c3daYAxgTXwFa1p3VGAHaF18T3QMeEJrY1VbdzJgTHxjYAdgMWAFfHB4QGAyY1h8cGRAd1R4TXxgaAZ0IWABfmNjW2Acc198XXgCYzFgTWhNY1x2MWxMf3N7XGMMZAdrc3NaYDFgB2hjWk50IWQAaAV/W3dUbAZrY2dadwtwAWtde1t3HFIFfGBjX3QxbAZrWmdfYyFkTGtdY113VGxCa3N7X3cLc1hoTXteYyFnWGtjYE93IWwAa1pkA2ALYAB+Y2NedAtwT2tge152IWwAa3B4A3YxeE1oXXNfYzJkBWtwY1x3C2QHaFpnXHQhZEx+cGtadCFwAWhdd1p2IndZfF1wTnQicAZ8BWhNYyJRXHxaZAZ0InQHfF1wBnQcZE98YHdbYzJsQnxjWgZ0IWAGfHBgTXchf118c2tbdzFgTXwFZAd0MnQHaFpkQHRUYEJrY3QGd1RsB2taY1t0MmQHf2BrW3cyY1h8Y39ddjFgTX9jYAZ0HHAHa11zW3QiZEx8Y3deYBxzWWtdf1t3Ml5Na11rXXYhYAFoBXgCdwtnX39zZ11jDHAAa11WB2MxbE1oTWBPdzFnXH5jd1p0IXwBa3NZWnYyfAB+c39bYzFkTWtzc192Il4Ga110A3ccdARrYHdddyF/XWtje1p2MX9ZaF17X3RUcAZ+c2NfYzF4AGtwe1t3IXAHaAV3WmBUfAZoYHQDYDFkBn5za1x3VG9ea1pjXnRUe19+cHwDdCFsAGhjVV50DFIAa3NoAmMhbAB+c3gDd1R8Bmhaf1p3C3wFaE1wT3QifE18TVYEdwx3X3wFYE13HHtef118QHQybAZ8YHRAdAx7WX9NcE5gDHNcfGNWTXcLf158WmQGYzJ0TXxNeE9gMmAFa2NVW3Qye1x8BWgFYDFgBH9zc1p0MnQBfGBgQHYyd15rXXxNdwtsAWhjY1p0DFlfa117WmMxbE1/Y3hPYBx3WHxzWkBgMl4Ha114A3QxYARrWndadiF/XmtdcE5gMnAHa113XmBUb1x/c11adjF4AHxdZAd2MXhNa1pnX2BUe1h+Y2NddAxeAXxNWVx3MXxNaGNVWnQhbE9rXX9cdzFvXmtdfANgMXBCaGNdXHQLf118YHdddyFwB2tdaAJjC39fa1pnXnciXVx+Y3NadjF4BGhdZ1xgC3AGa2BnW3ciXVxrcGNcdAxeBGtwY1xgVHwEfGB0A2Mxb1l+YHQDd1R/WH5wdAJjDF1caF1jXnQxfAB8XXwHYAx8BnxzUgRgMnNZfGB0BXcceEx8TVYGdCJjWX9NdE5gHH9ZfHN4T3Qic19/BWhNdzJnXXxjXVtjMmdffE1rXnYieExrYGgHYwxkTWtdWVp2MWABa2NgBmMydEx+Y2BAdjJ0T3xdYAd0MndcfE13WnQMfAZoYGhPd1RwT2tje113DHQBaF1kTXQhbE1rY1laYwt8T2tdWgZjMnNff2NkQGMhc1hrWmNbdjFzXmtzYAJ2InAEf3BkT3YxZExoBWACYAtkQmhNVVtgMXgBfnNoTXQLc19oY3dadAtnXH9gZ110IXhPaAV7XXQcWVhrYHdeYwxzWWgFd113C3NfaAV7XXYhcE9oTWQHYwt7WGtdf113MX9faF17WmMhcAZrY1VedyFkAH5zVVx2IW9ea3NrXGBUbAd+c2Nfd1RnX2tzY1x3C2dca3BrXnYiUgB+c3ACYAxkTXxweEBjInwGfwVoBGMyfEJ/TXxOYAx8QnxwYAdjIlYFfE1wTXQieAB8WnwGYwxWBX9jXVt3Mmdff3NoTXQyd1x8XVpAdAxgAH9gdAZgMndYfGNaQHQiUVh8c2RAdyJgAHxzZAZjDHtcf114TmMieE98XXAK","BLUECONIC_ENDPOINT":"aFljR2Mub01/c3tcWiFGA3xjZE9gDHQHf3B0B2MydEx/YHQHdxx3X3xzVVtgDHAHfE1kBmMLYAd8c2dadCJkBmhad1t0HHtea2NWBmMieE18TVladzFvXGtaYEBgC39Z","BLUECONIC_STORE_ID":"VWB7X1hURVl+b1UDWgsNA3xjYEBjInRMf2BkQGMMfAd8cGhPdjJkTHxzYAZ0DHNda2NgTnQifAB8XVpPdyJ3WXxzZEBgDHQFfF1STXcif1h8WmRNYDJ7WHxdaAd3HH9cfE1STnQie1hrWndbYDJ4BQ==","BLUECONIC_KEY":"aAUIQHccYE9/WgVPXD5wA3xjeEB0InRPf2NWT3QcZAF/Y1ZAdDcICA==","BLUECONIC_SECRET":"VX9VRFhVWUxQcFVdYwh4A3xdcE53HH9ZfGB8T2AcdAd8YGAGYBx4BHxgfE1jC2wEf2B4TWAye1x8YGBAdjFgTXxddE90MnNZa11ZW3cLb118TXBNYDFvXnwFaAdgMnQFa2NWQHQ3CAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UG98BVscUVpQYFVfdi50A3xze1p0HGdZfHNWB3YycAV8Y1ZAdCJgBH9jY1p0MnBMfE10QHQxY1x/cHxPYDJjX2tjUk9gHFZCf3BnW3QcdAFoWmhPdyFwBmtjUk1gVGNffF1VX2MhbAVrYHdbdwt8TWtdfARgMndda11zWmBUeAB+Y11bdicICA==","AUTH0_DOMAIN":"fE13XlscfEJoYFlFYxxeA39gYAZ3InRCf3N0T2AMYAZ8YHhAdxxwBGtjYAdjMmQFaF1gT3cicEx/c1IHYBxwAA==","AUTH0_CLIENTID":"VWAIQVsMUVt8f3hNdFR8A3xgYE93MmNdfAV0BnQieE1/YGQHYyF8Qn9deEB0HHAEf3NWBnQiYE1/WmNbYzJgQnxjZAVgHHddfHNwTXQLYAFrYGBPdjJsBmtjcEBjMnRPf2NkB3cBCAg=","PIANO_ID":"U3BnX1o+YExVXWdGdjFkA3xaZEB0DHxMfGN0TXcyY198Y3wGdxxwBH9NZAo=","MIXED_CONTENT":"f3BjAVouZ1xrWgBEdAtaA39gdEB0MnABf2BkB3Qid198Y3xPYyJwBX9jWk90HGQHf3B3WmMydE9rXWhPdCJgQnxjeE93HHQAf2NjXnQxY198c3AHYyJ4THxNVk53C2wAa1p/X3cLYE0=","VIAFOURA_SITE_UUID":"VFp3RGNVf0RrTXNNdyEFA3xgfAZ3MmNdf2BkT3ccdE1/YHhAdjJzWX8FfAZ0HHtda2NSTnYifE98TXhOdDJgQn9NZE1gDGdYfF1kTWAMfAB8XVJNdBx7WHxdXVt3ImwFfF1SBXcie1l8XWhNdyJ4BQ==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VVoIT3chb0BoWkFYWCJaTX5zc190MnhNaGNgT3QidEJoXXQFdDFkQn9jd11jMWQFa1p4BmMyVk1rc3dcdDJWTX9ddAZ0HHwEfGBrX2ALe1lrcGdcdAxjWWhNeAZjMnxMfwVkBXQMeAdrY3xNYwxsQnxwZ1pjMntZf1prW3Qhc1l+cHROdCJ/X2hgZ1xgVH9YfwV8BHQyc19rY3gEdzFnX39wf1t0IWBNfmBgA3Qhf15rc3RNdCJgBWhNdE90MWRNf2N0BmBUbE1rXXNedDJ8CA==","AUTH0_BASE_URL":"a11VAV0yZE9TWXdFdFRsA39wdAZ0InAFfGB8B3Yyd1h8YHRAYyJwBH9zcAZ0Mnddf01/WnYhbE18cGtedjJwB2tdcE93ImxCa2B0TnccUV58c2hAYDJWTH9Na1t3VGBCa1prX3dUbE1rY3gK","CHARTBEAT_DOMAIN":"Um9VT2AcWVhoWmQFXTJaTWtddE50MngFa3N0QHQicE1+c3NfdyJdWH9dcAV0InQI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"Ul1rRGBVY0BVY11cWyJSA3xdUgR2ImBNf2NaBGMMe198XWBAYDJ4THxzYAR3AQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UmBST2AIWQBTXV1OWFR4A3xdZE5jDGxCfE1gBXccfAR/YGgFYDJ/XnwFZAo=","SF_CLIENT_SECRET":"VQV7WHQuewVrXV1BYFRaA3xNZAZ3DH9cfHB0T3cyZ1l/YGhAdzJ8TXxddE5jDGQAfHB8BncMbEx8TXxOdyJ4AH8FeE5gHGdcfAV8TWAcf1x8XWAGdDJwT3xdfAd2Mm9dfAVoTXQid158XVpAYAx7X3xzZE9gMnBCfAV8BXcieE98c1pAdyFvXXxjdEB2ImAFfGNoT3Yid1x/cGtadxxwQnxzcEBjMnNefGBoB2AydExrcGhAYAt/X3xjcAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"aGAAWXQMXQdVc2dNdjFaA3xNdE53HHNZf2NwTWMycE18WmQFdxxwTX9NVkBjDHtff3NkTmAyb1l/WmhPdBx7Xn9jZE90MmRCfF1/W3cLYAZrYGgHYDJgAHxdWgd3DGAHfGNoBXcMc198YGRNYwt4BHxjVV5jDHQHfFp0Cg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"VU10BVohXgZQTVYHYAtSA3wFYAZ3MlFffGN4TmAMZAR8cGgFYAxgQnxzdE1jDHtdfFpoBWMifAB8cHQEdzJ8B39zZAZ3InxCa2N8T2MiY1h/c1VadDJ3XX9dVgZ2MmNcf2N0TWMic1hrWmQGdzJeB3xNe1tjMmQGfE1kCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"fAVrWnQLe1x8TWAEXSENA3xzWk9gMn9df2NSBncicEx/BXgHYBxsBnxzeAZ0DGdcf3B4TnQMd1x8YHRPdzF/XQ==","SOPHI_HOSTNAME":"UHN3TmAIY0B/YH9FYAxSA3xzaAZ3InBCf3B8BmAcdAB/cGhAYBxwBGtjdAdjDHNYaF1gQGMMc15rXXAK","HTL_SCRIPT":"VGNwBlw+UU9Qb39GdBxaQn5jZE50MXBNa3N8BnQyXk1+Y3NadDJeTWtjcE93ImAGf2NjWnQiYEJ8cGdcdyJnWX5jYEB3IndcfAV7XWMLY1h8XXADdAtsTHxdZAR3HG9YfHB7XGAMYE9rWmtbYwt4T3xwZE1jDH9dfE17XHdUZAR/WmADdAxnXnwFfAJjMXwI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"fFpBQloMe0J/XVlDXT50A39gfEBjDHdff2B8T2AycAZ/cHwGdxxwT2tdaEB3HGQEa2BoQHQcdAR/cGhAdDJkAGhaaE90DHtdf3BgQGMieAFrY2tbdFR/Xg==","SOPHI_SCRIPT":"UnB4BGAIe0ZUYEldWzEFA3xzcEB0InABf2B4T3ccfAF/c2QGdDJjWHxdVgZ3HHhMfHBgQHQMcE98cGhPYyJ0TGtjZ1tgMWBNfF1oB2MLYAF/c11aYDFsT2tgaE13VGNffF1jWmBUb11rWmtadCFzWXxNVk1jMWBPa11oTXYxYAFrXVldYyJwBWhNfAV0MW9fa2NjWncyfAZ8TXdddAt4BWhNd1xgVHteaGB4Cg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"f29oB2MLfAdVBXcBdDJaBX9zdAJ3IlZCfmNgB3chZE1+Y3NbdDFgBXxdYE90IWBCf013W3QyeAV8XXAGdDJeQn9aeE90IWAI","_id":"98220960af573a05322e087feef65f98aca1931a402a2d89127274c5113d738a"}