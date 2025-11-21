Skip to content

Inquirer Podcasts

unCovering the Birds: Troubles at Tight End

While the Eagles’ offense has taken plenty of heat this season, a smaller overlooked issue may be holding them back. In this episode of unCovering the Birds, Jeff McLane digs into the backup tight ends — and why they aren’t giving the team what it needs.

Between the scheme, the quarterback, the coaches calling plays, and the rest of the players responsible for executing them, the Eagles’ offense has been a well-documented, inconsistent mess this season. But what if there were a smaller area, one that isn’t getting much attention, that could hold the key to getting the much-maligned unit on track. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane zooms in on the Eagles’ back-up tight ends, and explains why they aren’t giving the team what it needs. Plus, Jeff shares what he’s learned about the increasing noise surrounding Jalen Hurts, and the reported frustration members of the organization are feeling towards the quarterback.

00:00 Why the tight end position (especially the back-ups) is so crucial to fixing the offense

16:55 What to make of recent reports surrounding growing internal frustration with Jalen Hurts

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.