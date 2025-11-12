The Day After: Phillips flashes, but the offense remains a mixed bag

Skip to content
Jeff McLane breaks down the Birds’ performance and what it all means heading into next week. Tune in for sharp analysis, expert insight, and what Eagles fans should keep an eye on moving forward.
It wasn’t flashy, but the Eagles certainly made a statement coming back from the bye with a gritty 10-7 win in Green Bay. They beat a good team, in a hostile environment, and played with valuable intangibles that could serve them well down the stretch of the season. Yes, the offense remains a mystery. But the defense, with new and familiar faces in the fold, showed why it could very well be capable of carrying the Eagles on another deep run. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and David Murphy analyze the good, bad, and curious from Monday night’s victory at Lambeau Field.
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
