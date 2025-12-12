unCovering the Birds: Bad Bunny

Skip to content
The Positivity Bunny is gone. After the overtime loss to the Chargers, the Eagles know it’s time to get to work — and Sunday’s Raiders game may be their best chance to reset. Jeff McLane checks in with veteran players for their perspective on unCovering the Birds.
While cute and novel, the Positivity Bunny proved nothing short of an unceremonious bust. As soon as they could following a brutal overtime loss to the Chargers, the Eagles gave the preposterous 10-foot locker room inflatable the boot. It was not the good-luck charm they hoped for, and served as a reminder that, instead of wishing its woes away, this team will actually have to put in real work to turn the season around. With a potential soft spot in the schedule emerging this Sunday vs. the Raiders, there might not be any better time than the present for the Eagles to breathe some life back into themselves. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane touches base with a few trusted veterans, who share their perspective on the state of the club and the direction they think it’s headed.
00:00 The swift arrival and demise of the Eagles’ “Positivity Bunny”
03:48 What’s with the “awful” sideline vibes?
07:20 Different strokes for different folks
10:18 Jordan Davis and the importance of an optimistic mindset
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
