The Day After: How the Eagles reversed course heading into the bye

The Eagles bounced back big with a 38-20 win over the Giants. Jeff McLane & Mike Sielski break down the turnaround, trade buzz, and what’s next for the 6-2 Birds.
The turnaround the Eagles orchestrated in less than three weeks was no small feat. The defending Super Bowl champs went from looking listless to inspired, showcasing a dominant, balanced performance against an opponent that had blown them out just two games earlier. From Jalen Hurts’ poise and precision to Saquon Barkley’s first breakout day of the season, the Eagles, which also boasted a punishing pass rush in their 38-20 win over the Giants, are looking more and more like the group that reached the top of the NFL mountain last February. Now that the bye week is here, The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Mike Sielski take stock of the 6-2 Eagles, what moves general manager Howie Roseman might consider making at the trade deadline, and how well positioned the franchise is for the homestretch of the season.
00:00 Guess who’s back? Saquon’s back!
06:41 Why did it take the Eagles seven weeks to tweak running game?
15:43 Does Howie Roseman need to make a trade for more defense?
23:22 Did A.J. Brown finally cross a line?
31:38 Mike’s hot take about Nick Sirianni
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
