unCovering the Birds: “Solutions” for Jalen Hurts

As the Eagles search for answers, Jeff McLane breaks down Jalen Hurts’ struggles — and how the team can help him bounce back.

“Solutions.” This has been the buzzword of choice for Nick Sirianni this week, as he and the Eagles try to turn things around after back-to-back losses. The Eagles’ head coach says he’s not in the business of assigning blame; instead, he wants answers. So, in the spirit of Sirianni’s spin, The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane examines one of the biggest issues holding the Eagles back - Jalen Hurts’ recent inconsistencies - and offers up ways the team can help the quarterback recapture the dynamic form he’s displayed during his career in Philadelphia.

00:00 The “solutions” business

04:22 Solution 1: Designed runs

08:06 Solution 2: “Autonomy,” and Hurts’ pre-snap protections

13:26 Solution 3: The drop-back passing game

16:50 Solution 4: Speeding up the pre-snap operation

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes dropping each week throughout the season.