unCovering the Birds: “Solutions” for Jalen Hurts

Skip to content
As the Eagles search for answers, Jeff McLane breaks down Jalen Hurts’ struggles — and how the team can help him bounce back.
“Solutions.” This has been the buzzword of choice for Nick Sirianni this week, as he and the Eagles try to turn things around after back-to-back losses. The Eagles’ head coach says he’s not in the business of assigning blame; instead, he wants answers. So, in the spirit of Sirianni’s spin, The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane examines one of the biggest issues holding the Eagles back - Jalen Hurts’ recent inconsistencies - and offers up ways the team can help the quarterback recapture the dynamic form he’s displayed during his career in Philadelphia.
00:00 The “solutions” business
04:22 Solution 1: Designed runs
08:06 Solution 2: “Autonomy,” and Hurts’ pre-snap protections
13:26 Solution 3: The drop-back passing game
16:50 Solution 4: Speeding up the pre-snap operation
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes dropping each week throughout the season.
{"ENV":"VHBoB1s+WgBVYHdAYBxSA3xgaEB0HGQGfGNkCg==","CONTENT_BASE_PROD":"UE1VB2AMfwNVTVoHdCFaA3xzZAZ0DHAHf3B8QHcMcAV8c3gHdjJnX39geE90HHAAfGNdWnQicE1oXXBAdiJkTX9zaAdjDHdcf2NjW2Mxf1h8cGQGYwxWBXxdcE13VHNeaGNjX3chYE0=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"aAUEBmBVf1tVY39YXTEFA3xjZEB3HHRMfGNSBHcMY1x8BXwHdiJ0B3xjVk90HHBNf3NWB2AycEx8XWROdBx8T39ga1pgMngHfE1kQGMyc1l8YGhOYwtvXHxdeE1gHGxPfHNnWnYyd118c39aYyJ0BHxdWVp3InNfa11kBmMyc1l8Y2NbYBx8T3xwY1p0InAFa11gQGMydAB/Y1JOdAx0AXxjaEBgC2BCa2N3W3dUb1lrWntbd1RwQmtjYEB0HHAHa2BrW2Mif1h8YHtaYFRsBg==","GRAPHQL_KEY":"VX93AXcxXV9/cElNdzJaT39dcAN0VHgHaGNVWmMyVgdoTXdfdFRkBmhNY1p0C3gEaFp4B3Qcd1l8TWtadDJjWH9NYAZ0VHBNaGN0QHcxZ1loY3BAYDJgTWhNYAZgDGRNa113XA==","GATEWAY_URL":"a3AAWlhVbEJUY3MEdCFaA39zVkBgMnQBfHN4QGAMZ118Y3AHYDJ0BGhdUk93DHBMfF1SBnQicAV8c3wHYDFsBH9zYAdgMX9ffE1ZW2MLYARrY11adFRsTw==","GATEWAY_SLS_URL":"fFp0BFoxXgVrTVZOWy5eA3xgZEB3DGAAfGNWT3ciZ1l8cGQHdAxkQmtgeEB3MmQFfFp4QHQyd1l8YHwHYzFjXH9wfEBjC2BCfFp7XnYxYABoXVlbdjFjXw==","FEEDS_URL":"fE1dRWMxfwFSTVlbdyJgA3xga152MnRPfHB4T2MMdEJ8YGAHYyJzX39zeAd3ImQBfwVgT3QccAd/YHxAdiFvX2haY1t0HGwFf11oB2BUfAR8Y2hNdCFgB2tdWk1gHFFefF14BWMxcARoYGtfdCFvWHxzaAo=","RESIZER_KEY":"VV1zBHchZAVTXXddXCEFA39zeARgDHdYf2NoBWAcd1l8TWQFdDJ/X3xgZEB3DH9Zf3N0Tncyd1xrY2QGYwtgT39NWk90MmxPa2B0TWAcZExrWmQFdwtsBWhjaE50C3wBa2B0T2M3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"U3BnB3QMb19QBUEDdyJaBH5jYE53IXgGfF1nXHcyZAR/TWQHdyJ8TWhdeEB0VGAI","TWITTER_API_TOKEN":"UAR/RnRUf15Tc3xAdzJaT3xjfEB0HFYHaF1wAmMyVkJ+Y2dfdxxeBHxNf15jDHhMaGNSTXRUZ1l/c3QGdwtnXHxNY150DGBPf2BkBWALeEJ8c3dfdAx/XXxNdE93Mm9ZfE10AmMxb1xoTX9fYzJ7WX9gd19gC2QEa2BnX2Mif1h8Y2gDdCFwTWgFZ1xgMllcfGB4A3QyfE1oYH9dYDFzX3xwfE90MWwBfGB7W2AMUk18YGtfYBxvXWhaYE1gHH9Yf01aTXYyXVxrWmtbYzJWTXwFdAJjC2RNaGN0BnYhYAB/cHdaYwxZWX5wa1tgMmRCfnBoTWMhf11rYGgEYDFzX35wZ110MlIAfHB8BGMLf19rY1oDdjJkAHxddE9jIl1ff01aB2AcXV5/BXxAdjF7XHxdVgVjIWNeaEAMCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"U3BdTVsMXgZ8cAhDYFRSA3xzeEBgHHBNf3NwT2MyYAB/c1pPYDJ0BHxjeEB3InQGfF1aQHYicEJoWngHdDF8AHxjWgZ0HH9efGN/W3Yyf1h8BXRNYBxWT38Ff15gDHtffF1jW3YhYAVrY11aYDFjXXxad15jMXwAf2NZW3Qxb19rXVVadwx7Xmtja1x0IngEaGN8AmALcAV8TWBNdzF4T2hNfAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"a118A10Le098b39eWwhsA39aaE93InQBf2BgT2MiY19/Y2BNdiJ4TH9gdE53DHtdfGN0BXcMf1x8c3RPdCJ3XnxadE1gHGQBf3NaTnccVkJ/BWQHdjJkQnxdc153HHBCfGBjW3YxbEx8cH9fYAxkTX9wdE12In9ZaGB4T2AydAdrYGdcYzJgAX9jVV93C2AGfGNWQGAcZ198cGRNdDFsBHxdWk53ImNefmNWT2MhY1h8c3QHYFRvXWtzd1x2IXtfa3N0AnYibABrXV1fdwt4Qn5zZ1p3MWQBa11aTXYxcAR/c2ADdzFkBWtdY1pjC3NYfGNjXHdUZAFrXX9aYBxSBH5jd1x3IWdYa2N7W3chf11oY3tfdwt8BWtgeAZ3DF4EaE13XnchZAB+Y2NdYyF7XWtaY1xjIXwAa3N4A3YhYE9+c39fdCFgBH5jXVx2MlJPa11SAnQcXgRrc2NfYDFnWX5jd113MnwFfE10BmAMeE9/Y1IHdiJsAHxgdEBjIWwGaF10QGMMf1x8XWQHdDJ8TGhdUgVjMnQFa2N4B2AMZExrXWBAdCFgAXxaeE92MXNcf01gQHYyc1lrXXAHdFRsQmtgaEB2ImdYa11VXmAyZAV8WndddAx0TWhjfE12Mntca2NwQHRUe15/XXgHYwtgB2tdVVtgMl4Ea2BrWnQyYAV8cGNadyJSBmhdXVpgMWQHaAV0B3YheAR8Y2NdYDFsAWgFf190MlIBa3B3WncLYEx/XX9cYzFsQmtdVVx3IXAFfmNZWnQMcE9rc2teYwtsBWhdZ1x2IWRNaE1VX3cLb1l+Y11bd1RsTWhNd1t0VHgFa113XHYxcE1rWntbdwtnXGtzf150DHdfa11/XXchf11+c1YCYwtnX35za1xgMXtZfmNrXHYxZAZoY1lbdDFkB2tae1xgC2AAa3NwTnciYAB8c2gFdCJkTHxjaE93HGRPf2B0BnQiZ1x8XVIFYwx0Qn8FYEB0MnBMfGBoQGAMeAR/c2gHYDJ3XHwFaE1jMXwHfHNoTmAcf1h8c2RPYDJsQn9wYE53MndYfFp4QHQicAZrYGNadyJ8AWtgdAd3HGRPfF1WQHYifAV/Wn9bdAxzXGtdWVx2MW9eaFp0B3cxZEJrYH9cdBxnWXxNXV10VHgEa3NzWnQyUkx+cH9dd1R4B3xjXV90VGBNa2NkT3cLb1loTWtadjJsBWtwd1t0MW9faGN/XXdUeE98Y39dYyF7Xn5wdAN3C2RNa1pjW2BUf1lrY11bd1RzXGtwf1p0MWxCaGNwAncMcExrY3tbYDFjXmhad113C2QBaFpkAnQLbAdoBXdaYDJeB2tae153IXtea2N3X2AcXV1+Y3gCdzF8BWhNWV1gVGABaF13X3QLcE18Y3hOYBxWAH9aaAR0HHBPfF1oBGAMe1l8XXxAYyJ/Xn8FYAd3DFFffE1SQHYye19/XWtadjJkB3xjdE5gHHQGf2N8B2BUYEx8Y3gHdxxvXWtdVk1gMnABa2NkQGAybAR/TXhAYwx7XHxzVV93IWwBa2N7XXcMcAVoTXtfdDJsBHxgf1pgC2AGfmNrW3dUb15rYGdddyFjXn9zZAd3IWBNfGB4TXYxfE9rXVZPdwtgAGtjc1p0C3xNfmBrXnRUY15oTXNeYFRkAXxgeE90C2wEfGNdX2MLf1lrWmtaYyFgT2haf152IWwBa1pnXnQhe11oY1oCYzJwAGtzXVxgC3AFaGB3W3RUeAdrY3QDdwtsB35jVV5jC3tYaAVrXHchY1hrY11fdFRwBGtzXVx0MWxNfmNzXncLYAFrc2NcdiFnX2tze153IXgFfmB8AnccWVhrY11fdyJ0B3xjdAZ3HHQFf1p0T2AcZE1/XWdadzJjWHxdY150HGRPfFpkQHcidE98TXAFYzF8BGtdaE5jC2xMaF14T2Mie19rYGdadyJ3XH9adAd2MnBNa2N7W3QiY118c2hPdzJnXGtde110HGdcf3N3W3cLY1h8YHwGdwtjWWtdXVpjInQHa2BjX3cyZEx8XWtbdiFkBmhge1pjIWABaE1/WmMifAd/YH9edzJ7X2tde1x3MlJCa11gTndUe19rcHtadjFzXH5jY112IWdYfAV/WmMhe15rY1VbYzJ0T2tdc1p3HF1ea3N/W3chZ19rXXNbdjFkBmtjVVp2IXAGfmN0A2ALc15rWn9ddxxSB2haeAN0IXgAa2NVXGMxZAVrWmNddCFgAGhjZAJjDF4FaE1/XncxZE1oTVIHdjFvWWhjf1x3Il4Ha2B4AnQxfARrXWNedjFkB2taYE10MndYfGBoT3cie118TVJNdAx8BXxjYE9gHGBCf114B2Aye118Y3AGYzJ/WHxjcEB3MngGfFp0BGMMYAB8YH9bdyJ0AX9zZE1jIntdfHNoQHRUbE1oXX9ed1RjXnwFe1t0IXABfF1wT3cLbE1rWmNaYyJjX39jd1pjIWNZa2B3X2AydAV8Y3BPYyFjWWtafAJ3C3wFa110T2MLZ1x+Y2RAdwtjXWtde1xjInddf013X2MhYE98TWdddzF8AGgFf110IXgBa2BnXGMhfE9oXVVbYAtgBmhNWgN0MWNZa3BgQHYhe19rYGdfdiJZXWhgZ190IXtZaF1zXWMxcExrY3dbdDFwTH5zcAJgHHNfaGNrXHYyUkJoYGtcd1R/XGhjVV9gMWNcfnNrXnRUeAFoBWNbYzF/X2hNcAN3IXtZfnNdXHchZE9oWnQDdDFjX35gaAJjMXtcfHBkTnYyb15/YHxOdDJ0QnxjaE5jMmBPfGNgQHQMYEJ/WmhOYAxnX39NcEBgDH9dfE1kBGAMe1h/YGhNdwx0AGtdYAdjImAFa2NgTXYhb15oXWhNYDFjX3xzWkB3MngAfGB4AmBUY11rXWNbdAtwTWtjf1tjIW9fa2BrWmAyZEx/c3xAYAtsBWtjUgZ3HHQAaAVnW2MxZ1xrXXgHYwxkT3xzVVp0VG9daGNnXXQxZAFoTWBOdyJ4AX5jXV5jMWBMa11SQHYiUgR8cHRPYwtnXmhda112Ml1daF1/XnQLbAZrXXtadwt7XWhgZ1tjMWdfa11VWmBUbE9oYGNdYwt/Xn5ge1tgVHhNaAV3XHcxZ1hrc3QCdyJeBGhNe1xjDFIFa1p/XWMxZExoTXdfdyJeBmtdZAJjMWAAaF1VWnccXgB+c2dcYDF4AWhgY152IXtfaE1ZX3YiY1h/TWBNdxxgBXxwaAdgHHxNf2B8B3cyY1h8XVoHYDJ/XHxzZEBjMnRNfE1STmAMb19/XXgHdxxwQnxaeAZ3DHdYfHNwQGAccAB8XWgHdAt8TWtdXVt3MWABf3B8TmBUY118BXhPdiFgBX9aY150VGQGa2N0T2AMXkx8Y2hAdxx4B2twaEB3MXBNfwV3XGAycABoTXwCYDJ3XGhNZ112MnNda3NnXnYyYE18c2daYwtgT2hddE93MnhCa3N/XWBUZ1l+YGAHd1R4Bnxaa113DGdYfHB3W3QLZAZoBX9ddxxSB2hgZ1tjC2AHa2BrW3QLcExoYGRNdDF4Bmhge1pgHF5Ca3N/X2BUYEJrYGNcYDFvWWhNVV1jMX9eaGNZXHQLY1xrWmACdCJSB35jVVxgC3AAaE1WT2BUYAZ+Y3ACYzJSAWgFZAJ3VHBPa3N7XGAxf1h+Y2QGYAxjWXxgeE50HG9Zf3NkBXQycAd8BWRAYDJ7WX9zd150IngEfGBoQHQidAB8Y39bdDJ/WH9aZE1jIXwEf3BoTmAycAVrY39fdCJ8B3xzYEB3HHAGfHB4BWMxcAF8cGQHd1RgAWhjcEBgDHBMa2NZW3RUY1l/TWQFYyJ8AGtdZ1p0VHAEa117W3QcYAFrYH9adDJZXH5we1tjInQEa2N7X2BUZ1l8Y3dbdDFsQmtjdAZjIl5Pa3NzXHcLZAZ/XX9dYDFgB2tjY1p3IWdfaF1wAnQLZExrY2tbdAtzWWhNWk90C3AEaF1nWncMXV1+Y11edwt8T3xaf152IXBCa3NjWmMLeABoYGtadjF/WWhje150C2ABfmB4AnchcE9rc2NadiFkAH5wdANgHFlYaGN3XnQiUkxrcGtcdDJSBmtwa152MWxMa3B7X3YhYE1oY3tbdDFwAHxzeE5gDHgEfF10QHciZEx8WmhPdjJsTH9NZEB0DHdYf3B4T3cieAV/c1IFYDJ3X2tjaEBjInAHfHNjWncMeE9rWmhAYBxgBX9zWk5jC2wBfHN4BnYyfAd8Y2taYyJwT3wFe19jC3Nea11oT2AMfAFoWntadyJ0BHxjeEB2IWBCf2N8B3Qyc118c1JPYwxZXnxwZEB3VGNZa3NrW3YiZAV/XV1cYAtgAWtwfAN3MWBPfGNnXHYydAVrc2NfdAtzXmtgfE52MXhNfmNzWncLcEJrY39edyFzX2hgd19gVHhNfGNjXnYxc1xrYGtaYDFkBWhda110VHABfmNdW3RUcAdrcHdbdDF7WWhdfE90C39ca1p3XHRUcExrc3deYAt/XGhdVV92MXNZa3BjXWALeARrY1lbdzJ0TWtzY11jMl1daGBoA3dUZAVoBWNadyFsQmtad15jInQGfE1WBGAcdAd/XVZNYAx4AHxadEB2Imdef11kBmAyY1x/c2taYwx4BnxgaE90C2BPf2NkBGMLb1h8cGtaYyF/XnxaaE93DHRCa1p8QHdUfAFoYHRPdAtvWGtjZ15jImAGfHNZW3Qcc158Y1ICdDFzXXxjdAZgMndZaGB/WnQycAR8Y1VaYzJzXWhge19jMWQFa1prXHQhfAVrcHdddDFnXXxzVV1gDGRNaF18QGALbAFrcHwHdjF7XWhNa1p3C29da3B/X3QybExoTWtbd1R4AH5wf152MXhCa11VXXcydE1oXXgDYwtvWGtge1t0MWBMaGN/WnchcE1oTWtfYDJeTX5jc190MXNYa3N7X3QhcAdrWmADYBxeBH5zeANjC3wHaF1ZXmAxZAVrc3ACdDFzWWhjd1p0Il1efnBnXHcLf19+cHgCYwtjXGhgY190MXxMfnN4T3ciVgB/TXxNdBx0BHxdZAVgDH9ffE1gQHccfAR8YGQGYDJWBHxNZE50DHRPf3NgTndUY118XVZPYBx0BH9adAZ0MnBNa2BnWnYybAZ8WmRNYyFgT3xze1p3MmBCf2NoB2AcdAVrYHgFYDFgAGtdf1p3IWdZa11rX3cLf118Y1JPdzJwBn9jZE9gC3hNa11jXXRUYE1oY3tedFRsAWtdWk10DGdda2NzW2ALb158cHtaYyJeTX9aZEBgVHgBa2NrWnQhZ1loTX9ddyFnXXwFfANjIW9da2N7WnYxY1xoYGtddyFzXWtdZ112IXAFa110AnYxb1h8Y39cYFRvXWtjVV12IX9daFp/XnQhZE9rcHteYFR7X2hgYAN3VHwHaF1dW3QLeABrc1oDYDFnWX5jWVx3MXNef3NoAmMLcAB+YH9ddzF/XGtze1x3IXtZaFpjX3YxYAR8TXhPYBx8TX9zZARjMmQHf2N0TnQMe1x8XXBAYBxnWHxdaE5gMm9ffHNoB3YiYAZ8BXRNYBxgTH9zZ1pjDHNcfE1zWmAyeAdoXVJAdyJ0BWtdd1t0MXwFa11kQHYydAVrc2hAYyJjXH9aaEB3InRMfF1dX2MyeAdrXVZPdDFgTWtjaAJjMmRPa11wTXYxYABoXWNbYzFgBWtaaE9gHHABfHBgB3cLY11rXWNadDFsTWhNZ11jDHBPfHB8T2MiXV1+c2tcYzFkAGtwa153C2QAa3N0TXchY1loY2dfYDJeQnxge112MWdcfmNVXHQLeAFrYH9aYyJzXX5jeANjIWAAaE17XHQhb1hrc2BPdiF4AGhdd110MWAFa11dXnYhc1lrWmtbdiF4AWtzc1xjMX9Ya3N4A3chf15oTXdfYzF4BX5zWV13HF1fa3NdWmAyXV5rc1lcdCJ0BXxzeE93MlFcf1pkTnYyfAd8TXROYwxWAX9zaEB2IlFefF1WBWAcfAF/BXgGdjJ4B39gY15jInQGfHN8TXYicE9/TWRPdBx3WX9gfE92Indcf3N0B2AMe118cHxPYBx0BHxjYEB2IntefF1wTnYyb1x/WngK","BLUECONIC_ENDPOINT":"UH9ST3Y+UQBoWV4EdDJeA3xgaE92ImNZfGNSB2MMd118cHxAYwxjWH9za152MnNffE1oQHdUf1x8c2NadiJwTWtde150IlFfaFp0BncceEx/XXNfdiFvXWtdZAZjIWwH","BLUECONIC_STORE_ID":"UE1/XXcIY1hTcAgDWyJSA3xwdAZgHHRCfHN8T3QifAR/YHRAdDJkTHxgdEB3MnQFaF1kTnQMVgV8TWhPdxxjXHxgYEBgDHNdf01wTmAyUVl8WnwFdxx8QnxdZE90DHhPfE1STWMybAFrY2NeYAx4Bw==","BLUECONIC_KEY":"U2NnRXYhXgVUWXtBWyJaTWhNZ190MlIEf01jWnchbE1/c3dc","BLUECONIC_SECRET":"fF1oBWA+VgVVBFYEXRx4A39daAV3DFYFfGNoT3QMZEJ8c3gHdBxsTXxwYARjC3xPfGB0BXQieE18Y3wHYwtvWXwFZAd3MndYaF1ZX3Qhf1x/WnRNdCFsT39NWgZ3MnNcaFp8T3QnCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UgRBXXccY1h/BWtBXCJaTX5wa190MXwEfHNjXnQxcAV/XXBPdzF8TX9waE50InBMfGNwQGAMcE1rc2AGdzJ7WWtdcAZ0VHwFf3BkAnche1xoTXdcYDJRWX5jf19jDHhPf2BnWmMyUVx/cHRAYzJzXWhde150IWdZfGBkA2Mif198Wnda","AUTH0_DOMAIN":"fFlrX3YhRVhUb0FeWghkA39gfE90HHRPfGNoB3QcdE18c3xPdzJzX2tddEB0HGQEa118T3ccZAR8YGhPYDJ0TQ==","AUTH0_CLIENTID":"UnBeB1wIZ1p8YEFGdFQBA3xjVk90InRNfFpkT3Qce1l/YGgGdzFgAH9deEBjDHBCf3BgQGAMZAR8WmdbdDJgTXxwYE13MnddfHB8TXdUY15oXWhAYyJ8BWtgaEBjDHNcfHB8B3cBCAg=","PIANO_ID":"VVlSB1oud1pTXWQFdyJaT39zdEB3HFZNfHN8QHQibEJoXWQEdyJeBn52DAo=","MIXED_CONTENT":"fE1dWV0IWVpVBFlZY1RGA39gYAZgHHQEf2NWB2MidAd8c3hAdiJzWHxwfE90DGRNfGNVW3QcdARrWnhPYDJkTXxzUk9gHGNff2NnXncLfE18YGAHYAx7WHxNeE13VGNfa11VWnRUYEI=","VIAFOURA_SITE_UUID":"U3NjBGAxXk9rYElbXTFGA3xwdEB0ImRNf2NWQGAcYAF/Y1oGdzJ0AXwFYAZ3Mn9faF14TXQcfAR8XVoEdiJgTHxdWk5jIndZfF18TmMiUV98BXxNdzJ8BX9Nc1t3DHgBfE10TncyeAF8TXAFdDJ/WA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VGBZBlhVXU1UcEFYW1V0A3xjUkBjInAGf3NkBmMMc1h8Y3RPdwxzXnxzeE9gMW9cf2NrWnchY118cHhAYzJ0BHxjYE93Mn9cf3BnWnQLYEJrWmdbdiJ7WGtdUk13MWBCfE1dW3cMfEx8XXxNYyFjXnxzXVpjIW9da11rW3QMd15rXWtbdwxzXmgFf1pgMXtda2NVXGMyc1hoBXhNYzJ0B2tze1x2MnQFfHNrXGAMc1xrcHRAdyJzWXxjcE92InRPfHBkT3dUZEx8YHxAdzJ3Xw==","AUTH0_BASE_URL":"UH90TnQLDAVSWXtbXSF8A39zYE93DGNff2B4T3QMZAF8c2hAYzJzXHxzUgZ3MnQFfE1nXnQhfAd/Y2NaYzJ3XWtdfE9gMnwGa2BkTnYye1x/cGQHYyJ8AHxNd1pgC2BPa113W3QhbARrYHwK","CHARTBEAT_DOMAIN":"UlpVTlshQVxTWV1aXTJaTWhNcE50MnQFfF1gTnQiYE1/c3QFdDJdWH9dcAZ0MnQI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"fFpBRXdVWgV8cHtcYyFgA39dUk53ImAHfHBgBHQibAd/XXQGdDJ4THxwfE5gAQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"U1pGBnQcewRrWndPdgx7XXxdYAV3ImwEfFpgTnYyYAZ8TXhOYzJ7XA==","SF_CLIENT_SECRET":"aGBVTV0ib1tTYF1EWgsBA3xdfAZ0HHhCf3BkBnQiY15/Y2AGdzJ8THxNcE5gDGNYfHNaB2MifAd/TWhNdxx4THxaeE5jDGNdfE1WTmAyf1l8BWhPdzJgB3xNcAd0DHtdfAV8TnQydAB8BWhAYzJ8Bn9zdAZjDHRPfE1STXcieEJ8Y1ZAdCFjX3xjYE90HHBCf2N8QGAMdEJ8YGtadyJ0TXxzYE92InABfHNgQGMyZAZoBXxAdCFjX3xjfAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"fG94T2NUf0N/YGACYz50A39ddE12ImQBfHNkBXcidAF/WmhNdwxjXHxdYE93Mm9ff2B0BGAce1x8TWRAYDJRX3xzYAZgDHNffE1dXncLbAFoXVpPYwx0T3xNcEB3HHQGf2B8TWAydAd/cGROdCJeT39ze1t3MnNYf1p4Cg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"U3N7Xl0hBAdVYGRPYwt4A3xdaAZ3DHwBfGNoTmMMdAV8Y3RNdwxgBHxzZE13InxNfFp8TXYyf158cGRNdyJ4AXxjVgZ0MnwFa2NWQHcMY198Y39adzJ3WXxdWgd3HHQHf2NgTXYycAVrY2QGdwt4THxNa1tgMnQHfFp4Cg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"fGNrXXYiUVx/WmQCd1R4A3xweAdgMn9Yf2BgQHQicEx/BWRPYyJsAH9zdAZjMmQAfGB4TnccdE1/cGRPdzF/WA==","SOPHI_HOSTNAME":"VG9zT10ub1l8WXNZWhxSA3xjUk93MnBPf2B0BmMMdEx/c1ZPYwxwAGtdcAdjDHdZa11kQGAcd1xrXXwK","HTL_SCRIPT":"Ul13Q3QcdABTBUZOdgx0TH9jfAd0DGAGf014BnQcc1h8Y3AHdDJjWH9zWk92IlZPfHNoB2AMc19rY1ZAdzFsTX9zeAZ3IXxCaF1dXmMxY118Y1IEdyJ8T3xwfE52IX9daFpjXnYyfABrY2deYyJ/XGhjd1p3MXBPf11gBHcid19oBWAFdDFkTH5jd1p3NwgI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"fnBjAmMxZwFVBQQFWwhWA39jaEB0MnNcf3B4B2Mic1h8cGBAdDJ0AWtgYEB0ImdYa2N0T3cicEx8Y1ZAdjJ0AWtjWkB2MnxNf3B0QHcceAdrXXdadyFjXQ==","SOPHI_SCRIPT":"VVlBXVgLZ0ZQY3NHW1QNA3xzaE92Imdff2N8QHQifAF/Y2RAYyJgBHxadAZ3MngFfGNkBncMc1x8Y1ZPYyJwTGhdXVt0IWBPfF1gB3YxbEJ8YGNadAtgBWtgaE53VHxCfFpnWmMxbAFrXV1bdiFvXXxNcE52MWBPa2NoBXcxYExrWnddYwxwTGtweE13MWwFa11/WncyeAZ/WmNddiF4B2hNf1xgMWQEa1poCg==","_id":"9eb94d6b82bcaec3aafcebc9a0e0ba1e3c2d7ad3710c5c7e7687423ca3a65e45"}