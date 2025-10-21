Skip to content

The Day After: Hurts, receivers lead major step forward

Jalen Hurts silenced the critics in Minnesota, throwing for 326 yards and 3 TDs as the Eagles snapped their skid with a 28–22 win. Jeff McLane and Marcus Hayes break down how Philly got back on track.

Not only was Jalen Hurts called upon to step up, he got a phone call in the middle of his post-game press conference in Minnesota. “When you win, everyone wants to call you,” he joked. In the Eagles’ 28-22 victory over the Vikings, the star quarterback was certainly a winner, delivering one of the most statistically-impressive performances of his career. The 326 passing yards and three touchdowns were much needed, as Hurts, along with the dynamic receiving duo of A.J. Brown and DeVonta Smith, led the way in getting the Eagles back on track after a two-game slide. What changed on offense, where plenty of criticism has been directed this year? How did a couple of welcomed faces help the defense clamp down? The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Marcus Hayes give their takes on the Eagles’ success in Week 7.

00:00 Jalen Hurts: perfection marks major progress

05:29 Offensive adjustments pay explosive dividends

16:51 Welcome back, Nakobe Dean and Jalen Carter!

21:25 Concerns about the edge and…Brandon Graham?!?!

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.