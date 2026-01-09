A Super Bowl repeat? Reasons for hope, doubt

Skip to content
The Eagles may not look like last year’s championship juggernaut, but another postseason run isn’t off the table. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane weighs the reasons for both hope and doubt ahead of this weekend’s playoff matchup.
A common refrain from the NovaCare Complex during the Eagles’ up-and-down 2025 regular season has been that finding ways to win, regardless of style or circumstance, is the team’s greatest strength. Based on the group’s track record, especially the past two years, the claim would be hard to dismiss. The Eagles’ belief in themselves, however, will be put to the test this weekend, when the playoffs begin Sunday with a Wild Card matchup against the San Francisco 49ers at Lincoln Financial Field. The Eagles might not be entering the postseason looking like the world-beaters that romped in last year’s Super Bowl, but that doesn’t mean they aren’t capable of pulling off another title run. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane shares his reasons for hope and doubt for the possibility of a repeat.
00:00 Which version of the Eagles will show up Sunday? 02:22 Top reason for hope: Uncle Vic
09:06 Could Jalen Hurts run more?
13:05 The Lane Johnson effect
18:17 The biggest reason for concern...
27:43 About Kevin Patullo, and his future
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
