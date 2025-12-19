Skip to content

Inquirer Podcasts

unCovering the Birds: Can the Eagles keep Nakobe Dean?

The final stretch of the 2025 season is here, and for several impending free agents, time in an Eagles uniform may be running short. Jeff McLane examines how the next month could determine who stays and who goes.

Nakobe Dean’s value to the Eagles is as clear as the team’s improved defense performance since his return to play. Coming off his best game of the season in last week’s shutout win over the Raiders, the linebacker has made a remarkable turnaround from a serious knee injury that knocked him out of the Eagles’ Super Bowl LIX championship run. But what’s Dean’s future in Philadelphia beyond this season? The 25-year old is an unrestricted free agent, and for the first time in what feels like forever, the Eagles have depth in the linebacker rotation. With only three games left before the playoffs, The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane looks at the likelihood of the Eagles keeping Dean, as well as several other players whose contracts expire whenever this season ends.

00:00 Can the Eagles keep Nakobe Dean? Should they?

14:30 Tiering other key unrestricted free agents on the roster, like Dallas Goedert, Jaelan Phillips, and Reed Blankenship.

unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.