The Day After: Are the Eagles really playing their best?

Eagles took a 29 - 18 win against the Commanders. On the latest episode of unCovering the Birds, Jeff McLane breaks down their performance, the key moments that defined the game, and what to expect next from the team.
Are the Eagles really playing their best football of the season? That was their head coach’s claim following the team’s solid performance against Washington last weekend. But despite the Eagles outscoring the opposition by a combined 60-18 margin in back-to-back wins, trends are emerging with both promising and cautionary implications. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Jeff Neiburg highlight these developments, and address whether they agree with Nick Sirianni’s current assessment of the defending Super Bowl champs.
00:00 Nick Sirianni says the Eagles are playing their best football. Is he right?
10:20 Shades of 2024 - Saquon Barkley and the run game are looking great
18:40 Handing out three defensive stars
27:17 Should the Eagles start looking for another kicker?
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
