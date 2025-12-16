The Day After: Stock report after blowing out a bad team

Skip to content
Eagles took a 31 - 0 win against the Raiders. On the latest episode of unCovering the Birds, Jeff McLane breaks down their performance, the key moments that defined the game, and what to expect next from the team.
For a game, at least, the Eagles looked like world-beaters, not the hardest thing to do these days when facing the lowly Las Vegas Raiders. The real question, however, isn’t if the 31-0 shutout win is going to be a cure all for the issues that ailed the Eagles during their three-game losing streak; it’s whether the progress the team showed Sunday can ultimately translate to the postseason, which arrives next month. Possible? Perhaps, but with two of their final three games coming against a weakened opponent, the Eagles might not know exactly what they’re capable of until the playoffs get here. The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane and Marcus Hayes scrutinize changes that surfaced in the Eagles’ victory over Vegas, starting with the performance of none other than quarterback Jalen Hurts.
00:00 The Eagles did what they were supposed to do
01:23 Assessing schematic changes and their impact on Jalen Hurts
10:45 Getting the run game going
20:14 Can this defense get the Eagles back to the Super Bowl?
25:49 The truth about “outside noise” and human nature
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the season, including day-after-game reactions.
