unCovering the Birds: What do Jeffrey Lurie and Howie Roseman really think of Nick Sirianni?

McLane and Inquirer columnist Marcus Hayes read between the lines in this recap of Roseman and Sirianni’s Q&A with reporters.
There was a lot said during the Eagles’ end-of-season news conference, but nothing stood out more to The Philadelphia Inquirer’s Jeff McLane than a comment general manager Howie Roseman made about his head coach, Nick Sirianni. What did Roseman say, and why was it so noteworthy? McLane and Inquirer columnist Marcus Hayes read between the lines in this recap of Roseman and Sirianni’s Q&A with reporters.
00:00 What did Howie Roseman say?
17:43 Front office power dynamics between Roseman, Nick Sirianni, and Jeffrey Lurie
23:24 Kevin Patullo, Jalen Hurts, and the blame game
33:17 Will A.J. Brown be here next year?
unCovering the Birds is a production of The Philadelphia Inquirer and KYW Newsradio Original Podcasts. Look for new episodes throughout the offseason, including breaking news updates and reactions.
