The Eagles put up a bunch of wild numbers in their win over the Raiders

From an astonishingly short game to milestones from veterans Brandon Graham and Dallas Goedert, the Eagles' get-well game produced some notable facts and figures.
Dallas Goedert's 400th career reception made him one of five Eagles to reach that milestone. Read more Monica Herndon / Staff Photographer
Leave it to the lowly Las Vegas Raiders to help the
Eagles snap a three-game losing streak in style. The Eagles’ 31-0 victory over the Raiders on Sunday afternoon at Lincoln Financial Field made history and had plenty of notable numbers come out of it.
Here’s a look:
At
2 hours, 31 minutes, Sunday’s game was the quickest Eagles game since at least 1999.
The Eagles posted their
first shutout since Dec. 30, 2018. The 31-point margin was the Eagles’ largest margin of victory during a shutout since Dec. 16, 1990, a 31-0 victory over Green Bay.
The
75 yards the Eagles limited the Raiders to were the fewest allowed by the Eagles in the Super Bowl era, and fewest overall since they surrendered just 49 yards to the Chicago Cardinals on Dec. 4, 1955. It was also the fewest yards allowed by a team in the NFL since Cleveland allowed just 58 yards by Arizona on Nov. 5, 2023.
The
312-yard advantage in total yards was the Eagles’ largest margin since Sept. 7, 2008, when they outgained St. Louis by 356 yards. Dallas Goedert scored twice, reaching nine touchdowns on the season. He has more touchdowns in 2025 than his previous three seasons combined. Goedert became the fifth player in Eagles history to reach 400 career receptions, joining Harold Carmichael (589), Zach Ertz (579), Pete Retzlaff (452), and Brian Westbrook (426).
Goedert is now one off the
single-season record for touchdowns by an Eagles tight end. Retzlaff had 10 in 1965. Brandon Graham, at 37 years, 255 days, became the oldest player in Eagles history to register a sack in a game. The record was previously held by Richard Dent, who registered a sack on Dec. 14, 1997, in Atlanta on the day after his 31st birthday. Graham also became the oldest NFL player to produce multiple sacks in the first half of a game since Bruce Smith on Nov. 28, 2002 (39 years, 163 days). Zack Baun picked up his third interception of the season. He is the only NFL player with at least 100 tackles, three sacks, and three takeaways this year. Jalen Hurts became the first quarterback in Eagles history to record multiple games with a 150-plus passer rating (154.9) and .800 completion percentage in the same season. He previously accomplished the feat in Week 7 at Minnesota (158.3 rating and .826 percentage).
The Eagles secured their
fifth consecutive winning season with Nick Sirianni at the helm — the longest streak to start a career in franchise history. Sirianni is the 10th head coach since 1970 to start his career with five straight winning seasons, joining Bill Cowher, John Harbaugh, Mike Holmgren, Chuck Knox, Sean McVay, George Seifert, Mike Sherman, Mike Smith, and Mike Tomlin (according to Elias Sports Bureau).
This is the
21st winning season under Jeffrey Lurie’s ownership, making the Eagles one of only four teams with 21-plus winning seasons since Lurie took over — joining Green Bay (24), New England (24), and Pittsburgh (23). (Statistics courtesy of the Eagles’ football communications staff.)
