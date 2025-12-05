Skip to content See Media’s 50th annual Festival of Lights Rose Tree County Park has been lit with some 300,000 lights for the festival, which is on display through Jan. 3. Santa took a ride through Rose Tree County Park during the 50th annual Festival of Lights at Rose Tree Park on Dec. 4. Read more Monica Herndon / Staff Photographer
The Festival of Lights, now in its 50th year,
kicked off its seasonal run at Rose Tree County Park in Media on Thursday night. Santa was on hand as more than 125 trees decked out in some 300,000 lights were lit for the first time this season.
Despite the chilly temperatures, spirits were high, with families coming out to see the lights, visit with Saint Nick, and shop from vendors at Delco’s first Fare & Flair night for the season.
The festival will be lit nightly through Jan. 3.
Below are highlights from the
opening night. This suburban content is produced with support from the Leslie Miller and Richard Worley Foundation and The Lenfest Institute for Journalism. Editorial content is created independently of the project donors. Gifts to support The Inquirer’s high-impact journalism can be made at inquirer.com/donate . A list of Lenfest Institute donors can be found at lenfestinstitute.org/supporters .
{"ENV":"VHNdA1whc1xSBX9adAt4A3xgaAZgHHdcfHNwCg==","CONTENT_BASE_PROD":"U2BoBHc+ZEJrY3tCdjJaQnxNcE13MmBNaF1gQHcxYE18c2BOdDJsBHxddAd0MmRNfmB4T3QiUVx8XXQEdCJkTXxjYE53MmwEfnB4TmALZEJrY3NcdAx4B35ze1tgMWdYa3BoTmALeAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"Ul1nBmBUDEVrY1ICWyJaQn9zZ110InxNf01rXncyYExoTWNddzJWQnxjc113IlYEfE1nXXQxYE9rY3hPdwxwBH9ga1t0HHAHa3N0A3QyeEJ/Y3gGYzF4BnxdUkB0VHhNa1p4AnQyfEJ8BWtddDJeTGtgeE93In9ZaE13WncieE1/cGROdAtsQmhgZEB3Indca11wBnQhYAR8Y39adDFgTX9zcE9jMX9dfAV7XGMyd1lrYHQEYzJvWWtddAJ0Mn9ZfmB4B3cMeE1/cGtdYDJgCA==","GRAPHQL_KEY":"aGBBA2McbAV/WgRediFGA3xdfE90HHtZfE1WTnQxfEJ/WmRPdiJ/X39NdAZ0Intff3B7WnYye1hoXWgFYwxnWGtgdE90DFYHfHNwQGAMdExrWnRAdyFwBn9zYEB0IWNYfHNaBncnCAg=","GATEWAY_URL":"aGBaTVghBEVQWV0HdjFgA39wYEBjMmNefHN0T3QicE98c3xAdBx0B2haZE92MnAGfF18QHcycAZ8Y1ZPdFRgB3xwYAd2MXwEfE1VW2AxYE1oWn9adCFgAQ==","GATEWAY_SLS_URL":"VFp8B2NUXQR+Y1IHXSJaBH9dcAd3MXBCa2N0BnQhbAR8c2NcdyJvWHxNcAV0MmAGa2NkT3QyVkJ8c2BNYAt8BXxzYAJjDGxPfGB7WmMxb1l/BWdcYAt4CA==","FEEDS_URL":"a1oER3QyWV98WVpPXC5WA39wd1tjMnRNf2BoB3cic1x/YHxAYBxkAXxwZEB3DHNefFp0T3QyZEx8c1JPdFR/Xmtaf153HHwBfF1gT3YxYEx8Y2AFdyF/XmtjeARjIntff01oTnQLYAZrWndad1RvXn9jeAo=","RESIZER_KEY":"U2BrAVgcf1hTTVYCWhxSA39jWk5jInRMfHNaTWAyY198TWAFdiJWB3xjZAZ0HHgEfGNSTnYiYAVoXXxAYyFgTH9NcAdgDGwBaFpoTncccAVrXXxNdjFwTGtdYE50VHxNaF1wT3c3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"U1prQHcucE9Tb3sCWCJaBGhdYE93IlIGf3N3X3QiZAR8Y2NddyJ4BX9NeE50VGQI","TWITTER_API_TOKEN":"UH9ZRncxVgV/b3wDYAsBA3xNeE1gDHgGf1pgQGBUfAZ/Y3BPYDJWTXxzYE1jMWABfE1WTmAyb11rY1IHYyJvXGtdcAd3DH9ffF1ZW3chbAZ8c1YHYAx8AGhjYE93InBCaF1wQHYhY1xrY1JOdCFjXmhaf1pjMXwAf2BnWnQMXgBrXVpNdzJ0Qnxzc1tgC3NYa2NrXnYyZ198YHQCYzFvXGgFf11jIndca3NZXmALY11/cGdeYFRnWGhjc1x0VHgBa11/XHYheExoWmtadAtwQn9wf1t2MXAGfGB8T3dUZARrcH9adCFwBmtaf190IXBMfGNdX2MLZARrXX9fYwtgBmhNXV9gMnAEfmNSAnQhY19+YHdddjF7XWgFaEB0C3hNfmNZXXQiWVl+c2tcYwxeBmtjc1xjIWdea3NSCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"fwReTVoMc0ZVf11AWzJaBH5jd1p3MnAEaE10BXQifEJrc3NddDJSTWhNZ150MnAGfE1wAnchb1lrY3BOYwx0Qn9dZE13HF5CfGB4BXQcZAZ+c39bdFRgT3xaa150VGAGa2BoT2ALb1h/BXROYwxgT3xwa1tjC2BCf2B4AmMxf11/BWdddwx3WXwFYAR0DH9ZaGB8T2AyeEx8Y2teYyJ8AGhmDAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"U394TXQicEJTBHNYdDJaB39jZAZ0InhNaF1jWnQxbEJoY39edBxSQn9jf110C2BNfGNrW3cLeAR8XXNddyF4T3xja1p3IXAFa3NSTncceAZ/TXNadyF4THwFZ1t3MnxNfAVoBmAMVgRoYHQCdyJeBHxNe150HGNdaF1wBnQyb1x8TVoDdCFsBH9waE9jMnBNfE1jW3QycEJrXWhAYDF8B2tjUk50InNefHNwTWALZE1rY3NaYAtwAXxNVgR2IXNefnBjXnQcWVxrYHQCYBxwAX8FeAV2IX9df014QGAMeE1rXVldYFRjWX9ge1pgMWAEf11WBmMiWVh/YGhOdiJRX39gYEB2IW9dfGBkB2MMWV1rWngDYDFzXGhNcAJjIWwBf3BkBHYxfAB/YGBPYyJdWGhdXV9gDHgAfE1WTWAyY158YGRNYAt8AGhgYE1jIXtZa3NWBHYyY15oBWdcdiFkAWtzVgd0VGwHfF1kAnQcVkJ8XWNedwx0BGhNcE9jDGdZfnNjXHQMYE9+Y3AHdxxnXH9jaAV0MWdYfGNkQHcif1loXXRAYAxgB2tzY1tgMlJMfE1zWnQyY1x8XXdbYwxzXGtjZAV0Il1dfGBkBXQheE9/c1pAdDFjWXxzUgJ3DFlca11gBmAcZEx8Y3daYDJzWH5wZ152MlFdaAV0TnQhcE1/cGROYyF7XHxwZEBgHFYBaGNgAnYiVgV/Wn9eYwtjX3xadE1jIXtea2B0BWAycAd8TV1cYwtnWX5gf19jDHtffwV4A3cybAF/YGtcYwxjXX5gf19jIlYBfHB3XWALbAB8WnRPYDJ4AXxae1xgHFFYaF1WBWALf1lrWmQFYyJ4AH9wZE90MndcfFpjWmMyXgFoY11ediJeAX9gYE12IlIAaGBjX3YhY1loYGdaYFRzXGtjWVxjMX9efnN/XHchcE1rc2hAdzFkQn9dY190ImBCa3NkTXQxeEx8Y2gHdyJ8THxzcEB3IngFfGNjXXcMeE1oY3BOdDJgB2tzeE9jDGAFf11VW3ccdAV8TXRNdAx4TWtzaE50InRMaGNwTncyZ1xrYHdfdBxzWGhNd113IXBPfF10AncMZAdrcHRAdyJZWH5gY1pjDHtcfnN0T2MiZ1xoTVpAdyFgBmhgf1tjIX9fa2B0BWMhZ19/XVZOdjJgBGhadE5jC2dYf010QGAMWV9oBXgDdwtsAGgFeE1gC29Ya3B8B2AcXgVoBWAEYyJeAWhjWVt2Mm9da2BoQGMLb1h8WngHYDJZXn5wdAdjDHtdfmBgQHQxY1l8YHhNYDFvXH9wY192MWdZfnNaQGMLY158BWQCdiFnWGhad15jIWdcaAVnX2MhZAB8YHxOYAx/X3xNWVtgDGNcfHBoTWMLbAR/Y1VfdAxgTH9Na1x3InBPfmN8A3dUYAZ8Y2ROdwt8Bn9zcAZ0C3gGfHNwBXRUZAd/cHtfdDJgBWtdfAZ0MnBCfnNgBmMMUkJ8TXAEdwt/XGhjaAN0MllZfE1wB3cMVkx/XXNedwt8BX9wdAdgC39Za1pgA3QhcAB/YGtbdAtsBH5gdANgMmAAfwVrXmMxb1l+c1ZNYzJWQn9zY1pgMlYFfmNVX2MxZ1hoXXddYAxvWGhgZAVgDHAAfwVoB2ALY15oBWtcYBx4BX5zdEBjDHAFaAV3XWAMUVx+YGhPYzJ3WX9ga19jDG9ZfFpoBnYxe11oXVoFdCJ3X2hgfEBgMmdcf2BoTXYxf11/BWBPYwxjX3xweAJgHGQBa3NWAmMxY1x+cGtcYzJ8AWtdWVxgDF4Ba2BkB2MMVgB/TVoDdiFgAWtwaE5gVGdea1p8BGMiXVl/WnQGdCJkBHxdcAd3MXAGfE1zX3QxcAdoBWdadyFgB39weE50InAGaE1wBnQiYE9rY2tdYzJzWHxdVVpgDHNcfF1nW3Qcc1h8cGdfdzF4T39jcE13MmdcfGB0TncxfE1oY3AEdyFnXH9gfAJ0IXAFaGB0QGALZARrXXADYzFnWHwFdE50MXtYfmB0BnchcAd8YHteYFR/WWhgZAVgC39ffGBoAncceARrWntdd1RzWGtgYAVjIllcf114AmMidABrYHdaYDJeAGgFYE9gVHhMfwVrXGMif1h/BXhNdyJjXX8FaAdjIXNef2BnWnYxY11rcGQDdiJvXH5ge1pjDHNfa3B8TWAMe11rYGADYBxjWGhaYE52Mm9dfGBgBHYyUV1rc1YEYzJvXX9zXVxjIlYAfHBnXmAcXV58Y3ROYwxRXH5gfAZjIm9ZaGBgTWMyUVh/YHtaYyJdWGtdaAZ0IXwFa11kBHRUcAZ/c39adFRwQmhjY150IWxMfnNzWncMXgR8XWdadBx4QnxdcE13HHRMfHN/W3cyfARoYHgFdyF8TWhdf1t0HHQEfmN0AmMyY1x8BXtaYDFwB35wa11jMl5PaF1gBmMMe1h+YHQDdzFsBH5we15jMn9ZfmBoTXcibE1rY3BPYDF/XWhjWgdgC3tZfnNzXWAcdAB/Y3QCYwtzXWtdXV53MWQGfFprX2MyYE9rY1YEYzJnX2tzWk92Mm9dfmNZXmMxb1hrWmgGYAxjXn9afE5gMWABa11kBHYhc1l/BWdeYFRzWX5gd1pgVG9cfF1ZXGMMc1xrWmgDYAxnXmhdWgZ0Im9cf01aAnYic1lrc1YGYAtzXXxgdAdjMllefFp4BHYyUgFrYGdbYwtvX2tzXV9jIndea2NZXnYyWVhrWmBOYDFgAGtjVk5jIl5CfnNrW3cMVk1rc3tfdyJsBX9za1x0IWRNf01wA3QhbAZ/Y39adyF4Bn5zY113HF5MfmN/X3QMZEJoTXwHdCFnXXxjY1t3MWddfF18B2MLY1lrXVIDYzJ8TX9jYEB3C2xNfmNaB2MMe1l/BWgCYDJzWGgFa1xgMnNdfmB3XHcicE1/c3NcYwtvXX9jc190IlIAa1p4QHYxe11/c3RNdCF8TX5gdE9jMmNZf11WT3YhcABoXWhOdBxzXmhgZ1tgMmNYfnNwAnYiVgV+Y2NddiJ7XWtaY1pjInNcaGB0A2Myb1x8WmgEdiJdWGgFZ1pjIXNYfmBrW2AyUV1+Y11aYwtgAGhad1pgVHtef3B/XnYiUgFrYGNbYyJ0AHxjXVx2ImNZfHBjXWMiZAF/WndbYyJvWGtgYANgC39Yf3B0AnYxcAFrXVYGYyJ/XH5geANgHGQBa1prXncieE9/Y3tddCJWQmtzYAN3HGQEa11jXXQyXkx/Y2ACdxx8BX9NcEB0MWQGfF1VXHcLYAdoY2dbdCJ4T3xzZAV0MnRNfHNkT3cxbAZ8Y2BPYzJvWGtaZ1tgMXBNfGN7XGALfAd/Y2daYAx8T3xga15gHFlcfE1wB2MicAR/XWQGdwxeAH5jc11jMnxMaGNdXHQyb198XVoDdyJSAH9dWgR0IntffAVkTncyUk1rWmdbYDJ7XHxzZAR3DH9efFp/X2MidABrXXRNYBx4BmtdVgZ3IWwFfmBnWmAcWV58XVpAYyJZWX9wd19gDGNda3BkTWALY1xoTXwEdiJ3XXxge1x2MXwAf2BrW2Aye1x8BWACYwxkAH5wYAdgMlldfnBjX2Axe11rY1ldYBxWAWhNVgNgMX9faE1gAmMyZAB+YGADdiJnX2twf1tjMnNeaAV8BWMLc198TWQCdzJsQnxdfEB3HGAFf2NVW3QibAd8TWNddwxeBXxaZAR0HHhNf3NgTncyZE18WnhAdxxwTH5ja15jMl5Cf018B3cib1hoBWRNdwxsBH9dZAN3MnBCfF17XGMMUgV+Y2ADYzJZXXxdYAN3InNcf1prX2MMUkxrY2gHdBx7WX9weE1gMmdcfHB4T3cyWVloYGtadjJZXmtaZAJ3MmNdfGB3XXYxZE1oBWtaYzFjXH9dcE5jIl4Af2NWBnYyYAd8WmAFYwxnWXxaeE1jIm9YfGNaAnYyZ1x/cHRPYwx3X2hjdANjC3Nda1pkTnYhcAB8YGhPYzJ0T3xwaAJgC3wBfwVrXGBUZ1hoYGtfYAxRWX9we1tjMX9ffFpgBWAxZ19+cHtcdiFsAX5zVgd2Im9cfFp3XnYif198cHxPYyFwAH5gZ1tjDHABaAV3W2Mxc1l8cHtdYDJSBHxNUgZ3HHwGf01kA3QhcE98Y2Ned1RkT39dYE53MWRNf3NkTnRUZEJ/c39fdyF/WX5jc110MmQFfwV0BncLZ1l/XXdfdCFsBXxzfAZjMl4FfF1kA3cMZAV/cGtddDJgT39gd1xjDFlYfF1jXncLf1xoWngEdCJSQmhNdAVgDFZCaE1zXncxbAR/c2dcdjF4TXxddAZjMlIAfGBkTnQiYAd8XV1cYAtwAGtaY15jMnRNa11WBXQxY198cHROYDJjXWhdVV9jIWdefGBnXGMMe1l8YHhAYwxZXX5gdAZ2IlZNfnB7X2MMf11rcGgHYBxdWHxNWgZgMXAAfGBrX2AMY198YGRPYyJzXXxNY1pjC2dda3BgQGMMY15/BXhAYwxZWWhgdANjC2wBfE1ZXXYye1x/cHdcdDFsAX9aYE9gHFlZa1pgBnYhfAFoWmtcYAx7XWhga190IlJPfmNVW3ciYE9oXWgGdAx0T2hNZE13ImQGa11jXnQxfAV/BXtcdwxgTWtjdAdjMWQEf017XmMLfARrWntbYAtkB2hNd150MWNZfF1kQGMyUVl8c2QEYDF7XX8Fe113IXxNaGBkBncxcE1rcGBAYDJwBH9NcAN3IWdYfFpoTnQxbAV+cGQHdCFjXWhadAV2MntdaAV/XWMMY198Y1pOYyJSQnxNXVt3In9caGNjXGMMZ15rXXRAdiJdX35wZ19gC2wBaGB0TXcLc15rWmgHYyJ8AWgFdAVjInddaGNWTXcyb1x8YGADYwxZWXxwdE1gC29dfFp0BmMLbAF8YGtdYFRnXn5we1pjC2dfa3BkTWMyb11rWmBNYyJ4AWhaf11jMm9Ya1p4BmMiY158WmBOYwtnWGtaZAJ2MX9ef2BjWmAybABoYGNaYzFzWWtaaE1gDHgBf3N3X3dUfEx/TXwEdzJgB39da153C2xPfmN0AnRUfAV+Y3AGdFRsBnxzUk93InAFf2N/XmMMUkxrY2dedCFsTGhdZ193MlFcaAV7X3QcXkxrc3wEYAt4TX5wZE93MnQEa2NzXncyUVh/TXteYwx/XXxwaAVjIXNdfAV0BmAMeAR8Y3QCdDJkQmhNZAJgVG9ZfnNWBWAMUV18cHteYzJzWWhjeAJ3IXNYa1prXmAydAVrcHdfdjJ8T35jc19gHHtdf3B3XGMhbAB8XV1fdjFkB2hgYE9gDH9YaAV3XmMMZ1loTVYHYwxdXWhjWVtgMWdcfFp8AmAMUk1oBWNcYwxdXX9zXV5jMmddf2B0BXYiXV58WnQFYyFnWWtzVgVjDGdZaFpkTWBUb15/TVYDdiFwAGhNVgZjMWAFf1pjXWAyZAF8WmNeYzF4AWtzXVt2IX9Za2BnXmMyZExrY3NbdAxWQnxdUgd0IlYEaGNoB3cMXgd8TWROdyF4TGhNUgZ3HGxNfF1gA3cxbAZrc2tadyFgQn9wZAd3IlJPfFprW3cMe1x/c3NcdyJ/WGtwZE5jMWdcf01wBHQyUgB8TWdedzJeB39Nd1x0MnBPfFp3W3QMWVl+c2NdYDJRXHxjXVx0MmdYf118TmAxf1l+YGdaYAxjXXxjZ153IWAEfGNzW2MMZ11/WmdbYAx8AX9jXVx3IXgFaGN0B2AcWV5/XVoCYyJvXmtgeAd2MXABfF1rX2MMUVx8BWhPdjJeQnxgYAN2MXwAf11aQHYxc1lrcGtedDJkAHxwYAJjMWQAfF1aTWMLbAB/TXQGYyJRXWtdWgVgC39cfAVrXGMLZ1xrcGQCYyJnX3xaYANjDF1efnB8BmAMbAF/BWtddiJRXn9afAd2ImwBf1pkQHYyWV5+cGADdyJ4BHxjcAJ0VHAGf2NVX3QMZE9/Y1Vfd1R8BWtdY1t3HHBMaF18BncLcAZ/Y2AGdxx4Qmhae1p0IWxNaGN7XnQiUgZ/Y3NddDFgQnxjZ1t3MXgFfF13XXRUeEJ/TWdbdzJSTX9jZAJ3DHgHf01VWnQcVkx8QAwK","BLUECONIC_ENDPOINT":"aF1rTmNUWURVBXhPWBxWA3xjZAZ2MnNef3NaBnQycAB8Y1pPdxxgAHxgf153HHAHf01SB3chYAR8YHdbYAx0BWtgd153DHwHaF1gBmMiVk98XX9adwtgBWtjaAd2IWNZ","BLUECONIC_STORE_ID":"VG93RF1Vb0dQYGQEdwsBA3xjVk9jMndYf3N4T3QcfAF/YGhAYAx3Xn9zcAZ0HHAHa11STmMieAR8TWRPYDJjWXxjUgd3ImRCfF1oTXYie198XXxOdwx8T3xdVk93HHgAf01WBXcie1lrXWtadjJ4AA==","BLUECONIC_KEY":"VHBaBXQhRk1/BUYFXDFgA3xzWkB3DGQEf2BoB2MiZ11/Y1pAdBEICA==","BLUECONIC_SECRET":"a11nBV0MUgV/Wl1fWDFgA3xNeAV3MngFfHN0BmMiZEJ/c3wGdAx4BnxjfE52MWAGfGNaTnQifAd/YHwHYwt/WHxaaE90HHBNa2BnWnchfAF8WnROd1R/X39NWk93Indda2B0QGM3CAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"awVdB10hUUxrWVYFdiFCA3xwf1t2MndffGN8T3Yyd1l8Y1JPYwx0TH9jY1tjInNffFp4B3RUbEJ8YHxAdCJgT2tdVgdgDFZCf2N7W2MicExrWmBAYwtsBmtaYE10VGxPf01zX2MhYAFrY2NaYFRsT2tjVk5gMnBCa1prW3QcWVl+Y11adycICA==","AUTH0_DOMAIN":"f013TlohZ0dTcF1ZdBxSA39jWgZ3InBCf2BkB2Mid198Y2hAdwxwAGhdcAdjDGRCaF1gQHcid158Y3RPdxxwBQ==","AUTH0_CLIENTID":"fGNZX3Q+e1xoXWMDXVQBA39jWgd0DGAFf11kT3cieAV8cHxAYAtvXHxdaEBjDGBNfGBoBmMyd1l8XV1bYAx0TH9jfE53HGdZfHB8BHcLf1hrY3wHdwx8T2tjZAZgHGQEfGBkQHQBCAg=","PIANO_ID":"awRdXlo+RV5UWndZYyJsA3xdZE9jMnxNfGN0TWAyd118YGhAdBxwAXxdVgo=","MIXED_CONTENT":"VWB7QWAyWVtrYFVfYFQBA3xgeEB3HHdef3BoQGMidAB8Y3BPdxxwAHxzVk93HHQGf3B/W2AMcExoWnhPdzJgT3xjVk9gMmABf2NzWnQhY118Y2QGYBxRWHwFYE53MWxPa113WndUYAQ=","VIAFOURA_SITE_UUID":"U01SAnRUeAVUc1VPYzJaQn5jcE10IWxCaGNwBXcxbAV/c3NbdDF4TGtzZE93HFFca11SBHQMVgZ/c3xNdCJ0T39ze1x0MmQGa11SA3dUfEx+c2hAdBxgBn9waE50HHBPaF1oBHcLcAdrXXwFdwt4CA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VFoABXY+UU9SY2NYWjJeA3xjYEB2InAFfGNSBnQic158Y1YHdiJzXnxgfAZ0VGwBf2N/WndUfAF8c2BAYBx3X39wdE93MngEfHNVWnQxYARrWmNeYDJ4QmtdZE1gVH9ZfE1dWnYib1x8XXBNdiFjWX9ge1p0C2wBa1prXmAcd15rY1lfYwxzWWhNXVp2Ml4Ba2NZXGAccAd+Y2RNYzJwAX5ge1xgMnRNfHNkA3YycAVrc1ZAYyJkQnxjcEB3DGddfHBgT3QLZE1/cGRAYDJ3WQ==","AUTH0_BASE_URL":"UwRrBVoxWVh/WV5PWAhkA39zfE90MnABfGNWT3ciY11/c3hAdwxnWHxjWgd0HHRPfE17WnchbAR/Y3tbYBxnWWtaeAdjMngAa11WTmMye198cHRAYzJ/WHxdf15jC2NcaGNnWmMxYE9rYHgK","CHARTBEAT_DOMAIN":"UHB7W3cub1t8cElddwh4A3xzaEB3HHQGfGB0BmMMdEJ/cHRAdBxzXmhdZEB3InNY","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"f3AEBXYuWUZQYEVGWAhWA39ddE50ImdcfHN4BHQce1l8TVYGdiJ7X3xzeE12NwgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"VH9nB1shWU1rWmNBYzFgA3xafE1jInwEfAV0BHccf15/Y1JNdxx4QnxNcAo=","SF_CLIENT_SECRET":"U1p7X2AIdAZoXXdFdiJaTGhNZAV0DHwEfnN0BXQhZARoXXNcdAxgBmhje153MXhCa11nXXQMfAZ/TXxOdwtgTH5jVV53ImxPf3N7X3QLfE9oTWQFdCJ8B39dYAd3C3xPa2N8T3QibE9oTXQCdwx4BH9NZAN0IWwHfF18TXRUYEJoXXNdYwtkBX9zcE53MmBCa2NkB3QieE1/cGgCdDJwTWhjY1t0MWQFf110T3ciWV9/Y3NaYzJkTWt2DAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VFl8T3cLc19UY2QFYAsNA3xadE12MmQBf2NgBXccdAV8XXwFdxxgBXxdfEBgMnwGf2B4BGAcb118TWhAdwx4Qn9jZAZ3InNcfF1rWmMhbABoXVoHYzJ0QnwFfAdgDGAHf2N8TWMicAB8c2ROdDJeT3xjf1t3DHBPfF1SCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"UgVBQWNVUVp/BUFYXCJaT35jc1t0DGBCf2N8BnQxcAR8TXwCdCF4TWhdeAd0DFYGfGN/XXQLYEJoXVIGdAxWTX9jdAN0HHNZfGNwBnQiXkJ/WmQCdzJkT39jZ190MXxNf118BnQyXVlrY3RNYBxSBn9gZ1x0MlJMf1AMCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"VHN/T3Qxe0FQY1YEWzFWA39zeAdjDHtef2NgBncic158XXQHdCJsBnxgeAZgMnRCfGBkTXcydAF8YHRPYDFgQg==","SOPHI_HOSTNAME":"fGNrBl1UcExScGdBYwhSA39gaAZ0HHAGf2NaB3YiYAR8cHRAYDJwTWtjZEBjDGQHaF18QHYidAFrY2AK","HTL_SCRIPT":"Uk1kBlhVRUNSY2ADXQxaQnxNZAR0MXBCa118A3QiYEJ8Y2ADdyF8BGhdc153InQGf2NnXHQiUk1oBWgGdCJ7XGhdcAZ3IXNcf1p7XWMxe1hrXXQHdBxWB39jcAZ0HHtYaGB4A2AMYExrcGhNYzJ0TH5wdAdgMndZf114BHccUgR/Wn9fdAxZX2taYE9gMXgI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"aAUEXHQ+c0V/WWtfXCJaQmtzc150ImxNa11kA3QhYAVoTXQCdDFvWGhddAd0MllZfGNnXXQibE1/Y2AEdCJZWX9dcAR0C3gEfE1nXncMe1h+YGgDYAxSCA==","SOPHI_SCRIPT":"fAV4BmMIb15QWgVOYyJ4A39zfEB0InNdf2BoT3QMfEJ/Y2gGdBx3WXxddEB2MlZNfHBgQHQicAZ8cHRPdzJwTWtjVV5gC2ABf01WQGBUYAF/cHtaYzFsB2tjUk53IWNZf01nWncxcAVoWn9adCFzX3wFfE1gC2Nca2NkTWALfABrXXQCdBxgBmhNfAV0VGwBa2N3WmMieAV8TXwCdFR7Xn5gaAJjC3teaGNaCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"awRrR1whDFpUWXgHWlVWA3xjaE92MnNdfGNSB3YycE98Y2BPYyJgQnxzcEB0HHNYf3NkT3QydAB8YHhPYDJ0THxwZ153ImQB","_id":"c42fd1af20ac8b0f4609a69dd62986a1bc2a57d997703ddf66d7fa514b0d3a2c"}