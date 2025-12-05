Skip to content

See Media’s 50th annual Festival of Lights

Rose Tree County Park has been lit with some 300,000 lights for the festival, which is on display through Jan. 3.
Santa took a ride through Rose Tree County Park during the 50th annual Festival of Lights at Rose Tree Park on Dec. 4. Read moreMonica Herndon / Staff Photographer

The Festival of Lights, now in its 50th year, kicked off its seasonal run at Rose Tree County Park in Media on Thursday night. Santa was on hand as more than 125 trees decked out in some 300,000 lights were lit for the first time this season.

Despite the chilly temperatures, spirits were high, with families coming out to see the lights, visit with Saint Nick, and shop from vendors at Delco’s first Fare & Flair night for the season.

The festival will be lit nightly through Jan. 3.

Below are highlights from the opening night.

