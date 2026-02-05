Skip to content

When the Phillies report to spring training Wednesday, it will have been 125 days since last season ended on Orion Kerkering’s 11th-inning throwing error at Dodger Stadium. How does an athlete – even a major-league pitcher who is 24, with a gifted right arm and a long career ahead of him – move forward from something like that? Kerkering joined Phillies Extra to discuss the path back.

