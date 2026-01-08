Skip to content
The Phillies are preparing to turn over the keys to center field in 2026 to prospect Justin Crawford. After working with Crawford last season, triple-A Lehigh Valley hitting coach Adam Lind sits down with “Phillies Extra” to discuss the touted 22-year-old’s readiness for the majors, as well as other prominent players in the Phillies organization. Watch here.
