In less than three weeks, Phillies pitchers and catchers will hold their first spring-training workout. It’s a good time, then, to sit down with manager Rob Thomson, who discussed the roster in the aftermath of not signing Bo Bichette, the potential impact of rookies Justin Crawford and Andrew Painter, the value of J.T. Realmuto, and whether the Phillies are better now than at the end of last season. Watch here.

