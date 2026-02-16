Skip to content

Gameday Central: Phillies Extra with J.T. Realmuto

J.T. Realmuto just started his eighth spring training with the Phillies. But for a week in January, he wasn’t sure he’d be back. Realmuto sits down with Phillies Extra, The Inquirer’s baseball podcast, to discuss his roller-coaster offseason contract talks, the release of Nick Castellanos, his outlook for the 2026 starting rotation, and more. Watch here:

