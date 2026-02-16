Skip to content Gameday Central: Phillies Extra with J.T. Realmuto
J.T. Realmuto just started his eighth spring training with the Phillies. But for a week in January, he wasn’t sure he’d be back. Realmuto sits down with Phillies Extra, The Inquirer’s baseball podcast, to discuss his roller-coaster offseason contract talks, the release of Nick Castellanos, his outlook for the 2026 starting rotation, and more. Watch here:
{"ENV":"UgUARlgIWUJVb11edzFaA3xjYEB2InAAfGN4Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"U29rXVsMUQV8cEFZXD58A3xzfE90HHRNf3NwQHQcc11/c2RPYDJzWHxjeEBgDHNYf2NZW3ccc15oXWRAdwx0B3xjZE9gHGRMf3B/W3Yhb1l8Y1oGdBxWTXxaZAR0IW9Za11VW2MhbAA=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"a1p/Tl0hY0B8b2AGWBxaTXxzc190ImBCfHNoT3cyfAZ+c3NadzF8Qn9ddAN0MnAEf3NjXnQyZE9+Y1IGdAx8BH5gaAJ0DGBPaF13WnQiZEJrXXhOYAxST3xjVV10VHxCaFpnWnQyYE1/cGgFdDFgBmhgaE53IWNZaF1zXnQyYE18BWgGdAxgQmtweAd0IntcfE1wTnQxcEJ/TXwDdCJeTWtjcAVgC29ZfHB4T2MyUVhoYGhPYzJzWH5zdE10MmNca3BoBHcLbE18BWQDYwx4CA==","GRAPHQL_KEY":"f2B/WGMIXQFTc2tYdj5wA39NUk9gMn9ZfE1aBWMLb198TWAHdCJ8B39NcAdgMmwBf3N7W3Yye1lrXVZOdBxwBGhdeE92IlYGfGB0BmMMd1xrYHRAdzFgAHxzVgZgMXwGfHN8Bnc3CAg=","GATEWAY_URL":"a3NdTnchZE1TWV0GdAxaBX5zZ1t0MXgEa3N0AnchfEJ/TXBNdCJRXH9jdAN3IWxPfnNwTnQxfAV/c3QHYwxgQnxjc1pjMlIHaFpoAmALe1loWnQCYzF8CA==","GATEWAY_SLS_URL":"U3NrWWMhXUZ8cGAHWAhwA39zcAZ0MnQAfHBgT3cycAd/Y1pPYzJkB2tgYEBjInNdfwV8BnQyc1x8YGBPdwt/X3xjcEB2MWAHfF1/W3dUf1lrY1laYFRjXg==","FEEDS_URL":"VFlrA1wud0N8WVVCXDJaBH9aaAV0MnRNf11zXHQyVgRoTXBOdDJWQmtdc150IWRPaE1wQHQieAR8Y2BOYwxdWWhaa1p0C3BMf2NwBGMMZEJrc39fYAxvWH9deE90VHhPa3N7XWMyXVl/cGQCYwt8BHxmDAo=","RESIZER_KEY":"fmBjQnRUQUBUb1ZPWyFaA3xwYE5jDHAHf2N0BXQcYAV8XXhOdiJRWXxwdEB0MmxNfGNkTWAcd19rYHRAdzFsBXxNcAd0HFYGa2BgBHQccAdrY1IFdDFvXGtafE13MWxNaF1WQGA3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"VFlWQGMLXVhUWXBAdzF4A39waAZjDHQBfF1oQHQcYE1/c2gHYzJ3XXxgdE5jDHxN","TWITTER_API_TOKEN":"awVeBV0yYwRTY3BOWCFSA3wFYE52Mm9cfFpgBmMxbAd8c1YGdjJRXHxwZE12IWAGfFp0BHcMf11oXWRAYBx4T2hdfAdgHHwHfFpnW2ALYAR/Y2BAYAxRXGtjZAdgHGBPaFp0QHQLY15rY1ZNdAt8TWtaf19gVGwBfHNrXnQyXk9rXXxNdBx3WHxje153VGNYaF1jWnYicAV/Y1oCdyFsTWgFd110DHAAfnNjWmALfAF8cGtbdyJZX2hgd1x2MXtZa1p/XWAyWVlrWmtfdCFgTXxjY19gMXNefGNoT3QxZ11oBWdfYFRgBmhgZ1t0MW9df2B3X3cxZ1hrXWdfdCFsBH5jZ1tgMmQGa3NrXXYhc1h+Y3NddFR7X2hNcE90Illea3NWAnQLZ1hrcGQCYBxZXmtgd1xgC2RMaE1kCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"Ul1rAncuZ19SBVIDWwtWA3xgfAZ0HHNcfGB0BnQcd158cHRPdAxgQnxgaEBgDHAAf01oQHQMZ11rXWhPdzFvXXxjdEB3DHxCfGB/WnccVkJ8TXAFdwx7WXxdWVp2IngFf013W3cxY1xrXVVfdzFgQn9Nc1p0VGNefGB7W3YxcABrWndadjJ8T2hdXVxgMm9Ya2BnXWMLYAZ8BXwFdCF7WWgFfAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"fE1zXHQ+UgF/Wl0BW1VWA3wFdE93HGAFfGB0QHcMcAZ/Y3xOdAx/XX9geE53HG9YfGN4TWAyb198YHQGYAx3XXxNcE53ImQAf3NWBHQMVk98XXhAYzJjXH9ae150InddfHNnW3YhbE9/Y11fdiJzXnxwYE50HGwEaGB8QHQic1lrYGtcYwx3Xn9jY1pgMXBCfHN8B3ccZ1x8Y2BOdjFsBXxdVgR0MmNZaE1gBmAxbAV/cHQHYAtgQmhNXVx2MXtefnNgAmAMeARoWmdeYyJdXH5ze1tjC3hCa11WTXYhbEJ/c1VcdjJeT2tga153IXABfHBnXWMLZABrXXtfdjJSB2gFYAJ0VHgFaGNdW3RUcEJoWndfd1R8BGhaZAZ3MXgAfnNrX2MMXkx+Y39cd1RkTGtaf1xgVGNfa3N3XHchcAV+Y1lbYAtgTH5zf110MlJMa11rXXcMXgd+c1lbYyF4BGtwd110DHtZfF1aBmAyeEx8c3gHYAx4BH9gYE93C39faF1oT3cyeE98XWAHdCJWBmhdYE10DGRPa11aQHQiZARrYGRPdiFgAHxadAdgVHABfF1WB2MydARoWngHdyFjXWtdUkB2MmdZaGN7XnYycAF/WmNcdjJnXWhjYE50HHxPa2N0QHQMXgF/XXRPdFRwTWtgf190Ml5Ma11nW3YyYAR8cH9fdDJSBWtjZ15jIXtefnN0B2MLZ1h8cH9dYAtsAH5jXV90C2QFfmBjW2MhcAB/XWNddyFgAWtda1x3MWxNfmB7X2MyYAVoBWNadyFsT2hga110IWRCaE1rWnRUb15oTWdfdCFjXX5wd1t3IWdZa2NdXHYhcEJoYGdbdzJSBn5jY192MmQGa11jXGMxcEx+c1oCYzJSAH5zZAN3DFIAfnBgAnQLZEJoXXtadjFkBmtadANjMWNdfnB8BXQcZEx/cGAFdxxgAXxwZE93DGRMfHBoBnQccAZ/XXAEdyJnXH8FdE9gDHddfGBkQGAybEJ/c2RPdwxnX3xdYAR3MXxNfGB8TXcif1l8c2AHYwxsT3xjdAV0DHAFf11wQHccd15rXWdadzJ8AGhaaAd3InNYf1poT3Qcb1h/WntadiJ0T2tdXVx2IXABaF1aT3YyXgZrXVICdiJkAHxdf1xgC3gFa3N3X3ciUk1rc3ADdCFnXn9je193IW9ca1pgT3dUb1h+Y39aYDJ4AX5gY1pgMXwGaGNjXGMhZ1x8Y3tdYBxeAX5zXVxgMl4Ha2NrX3dUfABrXX9aYwtzXWtwY193IWxPa1p/XHQydABoY11bYyFsBmhje113VGQAa2B4AnQxc11+cGNbdDFnXmtaf19jMWQEa2NzX2MhZ1h+Y3dddjFsT2tzfAN3VGNYaGB7XmAxcEJ8Y3wEdjJRXXxNfE13InQBf1pgBGAcfAV8BXhAYBx/X3xdVgd3MnxCf01wT3QMVgZ/XXdbdBxjWXxjcE5jImBMf2NwT3QhcAR8c1pAYBxvXmtjeE50DHAAa2NgBmMMbAd8WmQHdiJ8Qn9wf190VGBMa1p3XXcccAR+Y1VfdAx4AH9ge1t0IXNffmN3WmMhYARrYGtddzF8AX9zaE92IXAHfHNwBHQLfAVrY3hAYzFgAWtjd193VHxMaE1/WnchbAd+cHteYAt4THxzfE90VGwFf3B/X2BUYExoXVlbdwtwAWhae190C2BCa1prXnQyWVhoYHdddAxjWWhNeAJ0IXBPaF1zWmALeAZrY3NcdFRsBGgFe1p2IWQFfnNjXHRUbARrXXdfdAtwBX5wf1x0C3Nea3NVX2MhcE9rc39ddAt4BWtzf153Ml5NfmBrXWALZAFrXXtbYwx0TXxweAdjDHQEf1p4B3YyZEx8TV1edAxkBX9aa153ImAAfE1oQHcydEx/XWQFYyFgAGhddE13IXwAaF1kQHccfAVrYGtadzJjWX9dWk93MmAHa11dX2AMY158YHxAYyJnXWtdfAJ3DGQBfGBjX3QxbAV/Y1IGdDFsBWtjd1pgHHQGaF1ZX3cMc1l/XXdadBxZX2hgf1t3VGxCaE17WmAcVk9/YGtbdjJRXGtjWgJjMlIGa2BkTWMLe15rcHdfYFRwAWhNVgNjC3gFf01VWmAxZAZrWmtbYwx0TGhjZ1p3IWRNfmNjWmMMXgZrXVVadFR7WGtja1p2MWxMfmN7XHdUY11rY1IDYBxSTWhjdAJ2IXgBa2NoA2ALZAZoY3QDd1RsTGtgZAJ2Il1Za3B7XnchZEJ+Y3gHYDFwTGtjY11jC2dea2B8A2ALc15rXWdediJST2taZAVjImQBfHNgBmMMe158WmBOYDJ8BHxjZAd2MmBPfAVkQGMifE1/YHgGdjJ4BHxzVkB3IngHfwVoBGAcdAR/YHtaYwxkT39zeE53HHxMfHNSQHQLcAVoXXNbYAtzXXxdc19gC3NYfAV0QGMxbEJrWn9fdiJjWHxwY15gMWwEaGN3X2Mic1l8c1ZPYFRjWGhjWgJ3MWABaF1oQHciXkJ+Y3hPYFRsTGtdf1xgHGNYf017WnQxcAV8WmQDYzF/WWtza1x2IXgAa2BoA3YhfEJrYHtfYFRvX35zeAN3C2wFaE1kQHYxe15oWntfYAt4B2tjXV5gDFIEaF1VXHchf11rY3NbdCFsBn5zf110ImNcaFpgAnQMUgZoXWddYwt/XWhja1pjC2ABa3B3WnchZE9+c2tbdjFwB2tzVgN3MXtYa3B/XHccXVhrWmACYDFwBn5jVgN3IWRPfHBoTnYieAF/YGgEYyJkBnxwYAV3MmAFfHBkT2AyYE1/WmQEYzJnWHxafAdgHHhNfwVkBGAcfAR/c1JNdxx0AWhjdAdjMnQBaGN8TnRUfAdoXXROdCFsBXxzVkB3Im9ffGNZXXQhc15rYGtfdjFwB2tdXVp3MW9ea2BnX2MMZE18YGgHYFRjWGhgfAZ0InBPa3NrW2MLZ11oY1IHYBxzWH9zc1t2IXxNaGN7XGALeEJoTWROdzJvXn5gd1t0C3AEa2B8B3QcUkx8Y3BAd1RnX2hdUgJgHFIAa2BrWncxY19oXV1adDFkQmhda1tjC2deaGN7WmMLc1hrYHdcdyFsB35gf1p3C2QAaAV7XHciXV1rc3tddiFkTGtzWgJ3IlJPa2NrXHcLZE9oTXNadDJeBWhjXVx2MWxMa1p/WnQiUk9+YGNcYAt4AGtdWV5gDF5CfnBrXnQccAV/TXxOYyJnX3xwZAdjIlYFf2BoT3YycAF8TXhAdDJ/X3xgaE93DHRCfE1oBGMyb1h8BWRAdCJ3XH9dcAZ0MnAEfGNWQGMicAF/TXwHdDFjXmhaZ1pjMXBPf3B4TXcLbEx8BXRPdjF8TX9aZ1tjDF5Ca1p0BnQiXgR8cHxPYwx4BmtwZAZ0IXBMfF1oAmMidEx+c1YCYyJwTWtwY112InNcfnNzXmAyd15/c3tbdyFwAWhdaEBjDHwBa3N7XWMiXVx+YGRPYAxSQnxNYANjImQBfGNzWmAxZAdoBWACdAxSBGtde192IW9eaGNjW3cxfAFoXWhNdCF4B2taZ1pjC3tffmNjXndUc1xrYHdddCFgB2hNa11jC2ABaGB4A2Mxc19rY2tcYAxSTX5wY110VHABaE1aB3YxYAVoBX9cdjJeT35zZAJ0IXwAaAV3XGALf1loTXAGdiJ0TH9gfE12InwEf3N4BGAMd1l8BWhAYAxvXH9ze1tgHFZMfHNgB2AMd1l8c11adjJ/WX9aaAV2IXwHfGN8BWMid1hoY1lfdxx7X3xgfEB3DHAHf2BkBWMhbAV/c1oGYFRwT2hjUk90Mndda2NdW3QLf1x/TWhNdDJvWWtgZ152IXBMa2NZWmAMYABrYGNfdyJeAWtzVV9gMnNZaGNdX2ALeAV8c11bdCFsTWhdYAZjMXtYfmNVXWMiWV9/XWNcdCFvWWtjZ1p3MlIAaF1/XWMyXgRrWmNfdjFwAGtzfEBgMXAFaF1jX3QcUgBoTWdadDFwAX9dVV5jC39daAV/WmMxeAFrWndaYDFgTGtjZ192MXBPfmB8A2Mxf1xrc2dadjJdX35zXVx0IWQBaFp3WmAMUgRoTWdddjJSB2twZ1tgVGxNfnNVW2MLb11rY11bdwt8T3xgdE5gMngFf01gQHccc1l/XVZAdAx8AH9NeE92InAGf3B0T3cybE1/c2BNdwxnXGtaYAd3DHBNfGBnW2MyeExrWmQGdjJgBnxjZAV2IWBPf3NaBmMye198cGdaYBxwTH9aZ19gVGxNaF10QHQibE9oWn9bYzJzXnxjfEB2MXwEf2NwT2MiY158YHwGdyJZXXxjYE9jC2NYa3NVXmMiZAZ8TWQCYFRsT35jUgN0C2wAfHBjXHYidAR+c3dfdDFsTWhgeE10DF1dfmNVW2BUfAFrY3tedzFsAGhjXVp0IlIHfHBrWnQLc19rXWdbdAtkBGhdUgJ3C3NcaE1nX3chf15+Y3dbdwtkBWhgeE90VH9daGBrXHQhb1l+Y2tfdCFsQmhdc150VHwHa3B/XWAyXkJrYHtedjJkB2gFaAN3Ml1eaF1kAmMLZARoBX9fdDFsT2hja1pgMnNff018BGAMc19/TXBNYDJ4AX8FaEBgDHBNfF14B3QycEJ/c3dbdzJ/WHxgZE90VHwHf2NoTnRUfAF8Y2Nedwt/XXxNZEBjMnRNa1pgBnQLf1xrXWgGdzFgBWhgZ15gMmdefGNzW3QMc19/c3gCdAtsB39jaAd0MmQEaGB7W2AMd158Y2taYwxnWGhjWVp0DF5Pa2NgAmALfE9oTXNcdjFnXHxzaAJjMmRMa2BoB2BUYE9+Y1IHYzFkQmtwZ1p3VG9cfnNdX3QMe1l+c3daYBxSTH5we190VGQBa11rXXciYAVoXXdcdFR8AWtdc19gMWAEaF1dW2BUcEJoTVVaYwxeTGgFf1t3C3wFfmNdX3dUf19rY2QDYyJeBWtzUgNgVGNda1prX3QyWVhrc1IDYAt8B2hjc1p0MWQBfnBgA2Axb1x+Y3NcdyFjX2hdVV52MXxPfnN8B3QyUV18WmgEdyJzWX9aZAVgHHgHfFp8QHcMfAV/cHgGdjJ8AH9NeE12MmQBf3N8TWMhbEx8XVpPYyJgQn9dWkBjImAHa11nXnQMbEJ8TWBOdzFgTHxzf190ImBPfHB0QGAMc1hoY3AFYyFsT2tge1p3MWdYaGN/X3cxYAd/Y3BAYzJjX39jeEB0MWQAa11nXXQLfAVoY3dbYwt/WGtjeAR2Mmdea1p3WnRUb198cHdfdiJeTHxNeAdgC2RPaGBjWndUeAVrcHtddzFnXH9dWgNjMXAHaGNnW3QLcEJoY1lcYzF8TGtdY112MWxNa117XXcxfAF8c1YCd1RvXmtaY1x0IX9caFpjW3cxZEJ+c1VaYAtkBmtjaAN0IXNfaGN3W3RUeAF+cHwDdjJSTGtwa11jMWAHf3N0A3cxfE1+YGNddyFjWWtzdAN2IlIAaGNrW3QLYEx8XVZAdyJ8Qn9zYE5gDGQEfHBgBXcyfEJ/WnhAYAxgBHwFZE5gDG9ef2N8B2AMd1x/BWBOdxxwAH9ze1t3MnRPfE13WmAMbE9oXWAGdiJkT2tgd19gMXxPa2BoT3QydARrc1IGdiJgAXxNfAd0HHAAf117X3Yyf19rY3BPdCFgQmhdfAJjInNYaF1STnQLcExoXX9adyFvX2taZE9jImdefHBkT2Axc15rYGteYDFsB2twa1x3HHBMfHBgB3YiUgBrcHQCdjF4TH5jY150MXhPaE1aTXcxY1hrXXNfdjF7X39gf1x0DF5CfmNzXXYhZEJrYGNaYBxnWH5jd1x0MXNZa3NaAmALbAFoBWRAdCF4AWhdcAJ3IWAGaGNnWmMLfARoXWNbYwtkTGhNWVxjC39ZfnNSA3dUYE1+c2tedzJdWH5wa1xjIl4Fa3NZWmALZAFrcHgDYBxkT3xjWgZjMlFff01gTXQyfAZ8TXAEYDJRXHxgdAdjDGwHf118BWAMeEx/XXwGdiJ4BnxzWV5jMmNcf3NgTnQcYAF/TXhAdjJwB39gYE92MmNZf3N4T3ccUV58Y1IGdxx0THxwZE90IntffF10BGAcbAF8TVIK","BLUECONIC_ENDPOINT":"a3BZQmMxTUVVY38BdjJWA3xjfEB3HHRNf3B4Bncic118YHgHdwxwTH9wZ153HHBCfF1aBnYhYAZ8YGtbdiJ0B2hae1pjIlYFaF1gBmAMf158BWtadyFgTWtjZAdgMX9Y","BLUECONIC_STORE_ID":"U2BaTmNVb09UWVVfWAtCA3xwfEB3DGBNf2N4T3QceEJ/cHxPdjJjXHxgfAZ0MnRMa2BoBHQcfAR8TWRAdAxnXnxzZE90DHNffF1gTmAcfAV/BWBNdwx8T3xNcEB3In9cfFpkTXYie19rY3tbdDJsBg==","BLUECONIC_KEY":"UFoIX3chTU9VcAkCWwt4A3xgeEB0InBMf2B4B2AydAF8YHRAdCcICA==","BLUECONIC_SECRET":"aG9rT2Mxc19VWWBNYwtwA3xNZE53DHhPfGN4QHcicAZ8c3wHYwxsBHxgfE5jIWBCf2B0TncceAR8c2RPdiFvWHxNeAd0MnNZa2B3WnRUb1x8WmBNdyFgBHxaZAZ3InAGaF1WQHQ3CAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UlpjBlgiXUxoWV1DWyJaTX5gZAd0IWRCa11gBXQhYE18TXdbdzJeQnxwaE10MWxPf01nWmALeEJ+Y3RAdyF7WWtzdE90VHAEaGBrWnQye1x8Y3ACYwx/WH9dfANjMlZPf3BoT2MMc1loWndcYwxjWGtjfAd0IW9Yf2BkAmBUe15/cGhA","AUTH0_DOMAIN":"VVlBQncub1t+c3dOWhxWA3xjVk9jDHdffGB0BmMMdEJ/c3gGYzJ3X2tdcAd0InRNa1poT3YiZAB8c3xPYAxkQg==","AUTH0_CLIENTID":"f29dXmMxXV9QWl1cWFV0A39gYEB0HGAGfE10QGMMeAR8c2AGdwtgBnwFdE90MmAEf2BkBmMiY118TXtbYDJ3XXxwZE1gDGBMfGN4BHQLb1lrY3BPdAx4AWtjYAZ3InABfHN4T2M3CAg=","PIANO_ID":"UgRrWXdUY11VBUleXVR8A3xNdE90MnwFf2NSTncyd1h8Y3hAYzJzXnwFeAo=","MIXED_CONTENT":"VH9oAnQccAFQWgQFdi50A3xjaE90HGNcfGBgQHcyYAd8YGhPYzJ3WX9jfEB2Mnddf2NZXmMiZEJoXXwHYDJjX3xjdEBjInRPf3BnWmMhb1l/c3xAYzJWBn9deE5gMW9da2NrX2BUb1w=","VIAFOURA_SITE_UUID":"fF1rT1oIXQdTBWMBdiFCA39jYEB0DGQGf3B4T2Mic15/Y3wGYyJwBn9NcAZ0DFZMaF1wTXcyeAd8TVZNYyJgAXxddE10DGRPfF1gBHQcUVl8BXROdwx4BHxNZ1tgHHhCfFpkBXYie1h/WmQFdBx8AA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"a2B/QncIf1x/WloDWFVkA3xweEB3DHdffGNWBncyd19/YGhPdzJnXnxzaE9jMWAGf2BjW2MLfAZ8c3RPYyJnXHxjUgd3Mn9Yf3B3W2MxY1xrY2dedzJ4BGtjYARgC2BPf11dW3QMfAd8BWhNdwtsB39jY1p3VGAAaF1ZW3QyY15rXXtbdAx0TWhNVVt0Ml4Ga2BjXWMiYE1oTVYFYzJ0TGtza113MndYfGBgA3cMcE1oTVoHYDJzXn9zcE9gHHQGfGN4T2BUeAB/c3RAYwxzWA==","AUTH0_BASE_URL":"Ull3BVwIc1trWVlfXQxaBGtjdAV0MlJNfE1zXXcxfE18XXAHdDFsQn9jYAZ0MWRPfFpoA2MMYARoBWdddCJ3WXxzcAJ0DHNYa3N8BHQcdEJrc3QDdAx0T2twZANjMlFZf1pkBmMyc1hrZgwK","CHARTBEAT_DOMAIN":"VXBnBVwLXQdVf3tfWyFaA3xgdEB0InAFf2NgB3QycE18cGRPYyJzWGtgaE9jInRP","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"VFl3QmAxWVlVb11bWjJaTGtdf1p3MngEaF1oTXQcVkx/c2NfdBx4TX5jfAc=","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"fFpJRWNVZ0VrBVJPYxxwA39daE53IntdfE10BWAyeAR/Y2hNdyJvWXxNeAo=","SF_CLIENT_SECRET":"UHBBWWALWQBoWl4DWyEBA3xadAZjMnwFf2NWQGMMZE9/YHgGdwxWB3xaZE5gDGAHfHNgBnYyeEJ8XVpOdjJ7XnxdVgRgDGQFfE1WTnQcfE98WnhAdBx0AHxaZAdjIngAf11WTWMMdAB8TWhAdBx4T39jUkB0InNefE1WTXccbAV8c2hAdCFgBHxjWkB3HHQHfHB8T3cyd1h8YH9fdCJzWHxzYE90MnAEfGNwT3YicAFrc3hAYwtjWH9zUgo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"UFprWFhUbwRTb1VNWFReA3wFdE5gHHBNfHNaBXQicEx8TVJOdzJwTXxadEBgHHgGf3BkTncyeAZ8TXRPdCJ8BXxjUk90MnBMfF1zW2MhY19rY3BPdBx0BnxadAZjDHAFfGNoTXcic1h8Y2RNdyF7XX9wZ1t0MnQEfE18Cg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"VGBnQVsyd01UWklNWzJaT3xNcE90DGBCa11STnQieE1rY39adDJWQmtje1t0DFIGfGN8BXcMXk18XXwDdAxwQmtjc1x0VH9Za2NwBnQieAV8YGhAdDJeT3xNYE90IWBNaE1/X3QyXVl/c2QHYyJwT35wZ150InhPfEAMCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"fmNVAnQIbAR+c2NaXQsNA3xzfAdgDHgEf2NSB3QyZAR/TXAHYBx4B3xzcAZ0DGRNfGB0TWMid1x8cGgHdAt8TQ==","SOPHI_HOSTNAME":"a29jB3YiWV5/WntGd1R8A3xweE90MnAHfGNoT3QidE9/cHxAYyJwBWhdYE93MnBMa110QHYyZAZoWnwK","HTL_SCRIPT":"a3BVW3dVXk9Qb1pPdAtWA3xjYEB3Mmddf2N8TWAMYAB8Y1pAdzJkTHxgaE9jDHBNfF1SBnQcZAR8cHdedxxjWWtadAd0DHdca2NjW2MhYEJrY3AHYBx7WH9deAZ3IntfaF1ZXmMLYAZ8XXtbYzFjXX9aZ1t2MXNca11aTmMiUV9/Y3dddwx4BmhNVV13MXNY","LIVEBLOG_WS_SERVER":"UGBoB10Mf1x8WVlcXT54A3xzUkB0HGAHf2NWT2AMdAR/c1ZPdxxzXWtdaEB3InNZa2N8BnYydE1/cGRPdBxnXmtaaE9gDHtdf3BkBncMeAVoWn9bd1R/Xw==","SOPHI_SCRIPT":"fnBFW2ALQUVUb2NPYwtWA39zVkB2Mmddf2B4QGMMf15/c2QHdjJnXnxdfAZjIlFdfHNgBnQicE98Y1JPdiJ0TGtaY1p2IWNdfFp8QHdUYE18YHtaYDFjXGtgdE13VGwFfE1rWndUbEJoXVVadjFvX3xNVk53C2AHa11oTnQxb11rXX9ddxxjX2gFdE10VG9fa1p/WnQifAZ8XV1cdCF7WGgFeAJ3IXgFa11aCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"f1lVA1wyVgRUf1UHXAhWA39zUk92IndcfGNoT3QyZ1l8Y2hPdiJwQnxzWkB0HGdZf3NgQHQidAF/c3wHdxx0Qnxwe1p3ImRN","_id":"b4369488c194b164bde3ad4173704e41538b9abfa7e89cfe57a4426528a07e0d"}