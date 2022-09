409 students from Philadelphia, the Pennsylvania suburbs, and New Jersey were named National Merit Semifinalists Wednesday. Read more

The students, from Philadelphia, the Pennsylvania suburbs and New Jersey were among the highest scorers on the Preliminary SAT/National Merit Semifinal Qualifying Test in their state, and represent less than 1% of high school seniors nationally, officials from the National Merit Scholarship Program said.

Finalists are named in February, chosen after candidates submit an application detailing grades, community and leadership abilities, employment, honors and awards. National Merit Scholars are named in the spring.

The local semifinalists, presented by town and high school, are:

New Jersey

Cherry Hill

Cherry Hill High School East — Vox Ch’ng, Eric Ji, Jaimin Nam, Timothy F. Park, Christopher Y. Shin

Cinnaminson

Cinnaminson High — Nicholas Y. Olson

Columbus

Northern Burlington County Regional High — Alma N. Alex, Sanketh S. Kamath

Delran

Delran High — James Mitchell

Haddonfield

Haddonfield Memorial High School — Ian C. Talty

Medford

Lenape High — Rohan S. Gawande, Colin Hermack, Adithya N. Selvukumar, Shirleen Zheng

Shawnee High — Michael J. Vigorita

Moorestown

Moorestown High School — Raghav Akula, Evan K. Schaffer, Katherine K. Song

Mullica Hill

Clearview Regional High School — Cavan J. Agatone

Voorhees

Eastern Regional High School — Christina C. Beggs

Pennsylvania

Abington

Abington High — Anna W. Cleary, Benjamin I. Cossrow, Romina Farzaneh, Kaileb H. Kim, Robert S. Lowery, Audrey H. Moore, Jeremy T. Slotter

Ambler

Wissahickon High — Tiffany Chen, Rachel Kim, Ryan O’Farrell, Napat Puenpatom, Anuhya Suhas, Andy Wang, Vincent Zhang, Lily Zhao

Ardmore

Lower Merion High — Michael Aizenberg, Stoyan Angelov, Julia D. Dubnoff, Katherine Fang, Angela Ge, Kallista Hachadoorian, Amy Huang, Michelle Kelly, Mark Lancaster, David Liu, Andrew McCann, Sarah Stanger, Poppy Wagner, Claire Wang

Berwyn

Conestoga High — Scott K. Angelides, Olivia K. Braswell, Vivek Chelur, Nathaniel X. Chen, Isabella Cho, Thomas R. Chuss, Alexis N. Costas, Alvin Dong, Aditya Dora, Alexander H. Gan, Asha Ganesan, Anish Garimidi, Yiwen Gong, Ina Han, Matthew J. Han, Marla C. Haque, Arun Iyer, Jan Iyer, Jason S. Jiang, Sejal Kaushik, Chaitanya Krishna, Sarah M. Liang, Annelise F. Liedtka, Evan T. Lu, Renkai Luo, Anne L. Martin, Ryan Z. Ong, Yuting Pu, Ved A. Radhakrishnan, Maya Rao, Isabella C. Rowe, Hiba Samdani, Zachary N. Serinsky, Henry Smith, James R. Steigerwald, Aidan M. Stewart, Ava C. Steines, Kovid Tandon, Catherine S. Tian, Daniel R. Tu, Niranjan Vijayakrishnan, Elizabeth Y. Wolters, Michael Q. Xiang, Jacob C. Yan, Vincent Yao

Bryn Mawr

Baldwin School — Julie A. Brose, Christina Y. Cai, Batya M. Kaplan, Eugenia Li, Yuru Lin, Zibei Pang, Makenna Walko, Wanying Zhang

Jack M. Barrack Hebrew Academy — Niva P. Cohen, Benjamin N. Zelnick

The Shipley School — Finnegan K. Brenan, Graham H. Israeli, Andrew J. McCarthy, Srijan S. Velamuri

Collegeville

Perkiomen Valley High — Kevin R. Bonner, Benjamin I. Marks

Valley Forge Baptist Academy — Hope I. Adedokun

Devon

Devon Preparatory School — Matthew J. Delucca, Andrew A. Weir

Downingtown

Downingtown West High — Rachit Bajpai, Matthew N. Beebe

Downingtown STEM Academy — Shreyas Annagiri, Devanshi Bhargava, Yasaswini Bommareddy, Geeta Cheeti, Yaduraj P. Choudhary, Leon X. Dang, Mark B. Fleckster, Melody F. Gao, Oak E. Hu, Taarana Jammula, Wafiza Julkipli, Aditya Kadiyala, Lineesha Kamana, Sidanth V. Menon, Tejasvi Pathipati, Aneesh S. Raparla, Timothy J. Salmon, Hitaesh Saravanarajan, Kashti Satish Umare, Madeleine R. Snyder, Shashwat Srivastava, Ruthvik H. Suryapalam, Charlotte Tan

Homeschool — Mary Spradau

Bishop Shanahan High — William P. Kolimago

Doylestown

Central Bucks High School East — Joshua W. Baker, Sonya A. Bates, Leah Loukedia, James F. Sexton, Francis M. Torres

Central Bucks High School West — Mila Acosta-Morales, Olivia M. Magalio, Ethan H. Maher, Lance Y. Xu, Jonathan T. Zhang

Eagleville

Methacton High School — Chinmay H. Bapat, Haley E. Chung, Shrrinija Dandibhotla, Christopher M. Groff, Daniel B. Johnson, Sean Y. Kim, Alice Y. Liang, Victor X. Liu, Anna J. Ju, Shannon R. O’Leary, Sameeksha Panda, Srikrishna Tirumalareddy

Exton

Downingtown High School East — Rishi R. Attarde, Ryan A. Gill, Yajat Gupta, Jimmy A. Jinson, Noah V. Judkins, Sai Pradhi Pakkerakari, William L. Pan, Rohan Patel, Rohan A. Pherwani, Nidhi Soma, Helen Zhu

Fairless Hills

Pennsbury High School — Henry D. Franklin, Avery B. Mackey, Robert M. Papshev, Varun S. Patel

Flourtown

Mount Saint Joseph High School — Veronica B. Cherico

Fort Washington

Germantown Academy — Melinda Amorosi, Yash Chadda, Adhiraj A. Gadre, Jacob M. Sasson, Samuel Wang, Luke Weidemoyer

Upper Dublin High School — Alex Cai, Sneha Chaudhuri, Thomas Deng, Hannah Gong, Arden Kang, Landon D. Kullmann, Megan Lim, Ben Serafin

Glen Mills

Garnet Valley High School — Anirudh Bhat, Tejasvi Dantu, Andrew Hua, Emilia Palmer, Sanya Singh, Benjamin Wu

Haverford

The Haverford School — Jingyuan Chen, Jay Crowther, Matthew H. Kang, Joseph B. Kauffman, Colin J. Kelly, Kiran M. Mistry, Owen Yu

Havertown

Haverford High School — Alden K. Weaver

Holland

Council Rock High School South — Michael C. Thorwart

Horsham

Hatboro-Horsham High School — Justin A. Buonato, Audrey Kim, Jacob M. Schwartz, Ella Warden, Jonathan Weinstein, Lillian Wu

Huntingdon Valley

Lower Moreland High School — Noam Abraham, Adriana N. Ciuciu, Phillip M. Duarte, Nicholas G. Guntsadze, Daniel M. Porotov

Kennett Square

Kennett High School — Sarah E. Burns, Lydia G. Duckworth

Unionville High School — Elias Bomberger, Thomaz F. Bonato, Brody J. Bundes, David A. Chai, Clifford Han, Aydan G. Heilman, Maggie Y. Liu, Madelyn G. Lowe, Suhan Neema, Ryan N. O’Leary, Akash A. Patel, Ria Saxena, Pranavh J. Vallabhaneni, Jyotsna Venkatesh, Daniel Zhuiel, Aria T. Zutshi

Upper Merion

Upper Merion High School — Shivansh Bansal

Langhorne

Neshaminy High School — Aishani Komath

Lansdale

North Penn High School — Irene Chung, Jijee Dhinesh, Ryan Huang, Joshua Kim, Aditi Kowta, Marianne Mathew, Johnny L. Meng, Annabel Pearson, Hansana T. Perera, Yash V. Prabhu, Nathania R. Princley, Jeanette W. Su, Esha Velaga, Katherine Wang

Malvern

Great Valley High School — Shreeniket V. Bendre, Nikhil R. Khot, Ved Law, Vyoma Samant, Jada E. Traynor, Dylan T. Xu

Malvern Preparatory School — Aidan J. Naughton, William C. Yacovelli

Villa Maria Academy — Jordi A. De Jong

Media

Penncrest High School — Samuel M. Kleiman, Neil D. Sen, James B. Sparling, Benjamin R. Werner

New Hope

New Hope-Solebury High School — Adrian Y. Li, Nathaniel C. Wiseman

Newtown

Council Rock High School South — Thomas A. Bloechl, Maxwell P. Ondik, Sean Tian, Grace R. Ye, Jessica Y. Yuan, Sinan Yucel

George School — Derek H. Denoon, Sarah E. Gorby

Newtown Square

Delaware County Christian School — Ashley J. Zhou

The Episcopal Academy — Anika Agarwal, Kathryn R. Barber, Ishan Bhattacharayya, Albert Chen, Eric S. Cui, Megan C. Dugery, Alexandra N. Gobran, Bradley J. Johnston, Anika R. Karkarla, Kevin Landaiche, Margaret C. Lo, Kush Mishra, Noah Matthew Rossin, Caroline G. Sewell, Shawn L. Wang, Jaden You

Marple Newtown High School — Ivan Byju

Oxford

Oxford Area High School — Eliot J. Long

Perkasie

Pennridge High School — Ava Emma-Lynn Oliphant

Philadelphia

Central High School — Leon Hua, Ivan Zheng

Friends Select School — Charlie Chen

Germantown Friends School — Aidan E. Cusack, Christina Groeneveld, Isabella L. Shay, Jiasheng Shi

High School of Creative and Performing Arts — Jesse Simonet

Masterman — Calder Burke, Denny Cao, Ethan Dong, Noah Eggerts, Kelvin Lei, Daniel Li, Michelle Lin, Maya Lindsey, Sadie Margolin, Conner Meidt, Luke Neale, Lucianna Ngo, Efthimios Panagoplos, Neel Pandula, Michael Samuel, Kethan Shirodkar, Luiza Sulea, Evan Trinh, Christopher Yuen

Nazareth Academy High School — Sophia L. Diprimeo

William Penn Charter School — Jack E. Frank

Springside Chestnut Hill Academy — Shangchen Cai, Daniel O’Connor, Qimou Song

St. Joseph’s Preparatory School — Liam J. Holden, Connor P. O’Brien, Benjamin A. Vacha

Phoenixville

Phoenixville Area High School — Ailill E. Forte, Ezekiel Rein

Pottstown

The Hill School — Aman Gupta, Jifan Zhu

Owen J. Roberts High School — Maxwell C. Dulay, Sarah L. Ewing, Vaishnavi Komera

Radnor

Grayson School — Stocke A. Joseph

Radnor High School — Leon Chen, Alexander Cheung, Sabina Eraso, Alexander Goldstein, Emily Holtz, Elizabeth Johnstone, Skyler Le, Edith MacKenzie, Jason Oh, Anne-Aurora River, Zoe Simone-Dobin, Anton Skvortsov, Christopher Tyburski, Jessica Wang, Mia Xie, Lauren Yoo, Christopher Zhao

Rosemont

Harriton High School — Meredith Bacine, Hana Boulware, Hannah Chen, Francis Fan, Hannah Gao, Sonia Gomes, Leah Kallen, Ray Ma, Tessa Mahoney, Norah Mezey-McMahon, Sofia Patel, Christian Potts, Alexandros Pratsos, Kevin Shen, Sridhar Shenoy, Veikko Toikka, Clara Zhu, Benjamin Zhuang

Agnes Irwin School — Maya S. Johnson, Lillian T. Press

Royersford

Spring-Ford High School — Vania Mokonchu, Samyan S. Nakkella, Arnav S. Pallem, Sunidhi H. Srinivas

Souderton

Souderton Area High School — Renae E. Benner, Marcus J. Smith

Springfield

Springfield High School — Connor T. McGovern

Villanova

Academy of Notre Dame De Namur — Rebecca Jackson, Lindsay McBride, Emmanuelle Pinto

Wallingford

Strath Haven High School — Justin Bi, Nicholas Cardi, Alexander Chen, Atticus Clow-Mclaughlin, Sarah He, Gavin John, Eden Kaplinsky, Ava Manaker, Dania Maqbool, Jai Rastogi, Danny Zhang

Warminster

William Tennet High School — Rishi M. Dadlani

Warrington

Central Bucks High School South — Jaimin Q. Fee, Katherine F. He, Benjamin J. Kim, Ethan H. Kim, Brian M. Schmidt, Akhil Sethukarthy, Claire K. Strobel, Namrata Sureddy

West Chester

B. Reed Henderson High — Aansh Devpura, Elan Shigeno, Sanjana Singhania

Bayard Rustin High School — Anika Chaudhary, Nicole Jacquette, Ji Sung Park, Gayatri Venkatesan

West Chester East High School — Saanvi Bhatia, Daniel Cheng, Jefferson Cooper

Westtown School — Chloe C. Baker, Zihan Dong, Eric S. Ochis, Milo D. Salvucci

West Grove

Avon Grove High School — Rachel Enache, Bradley Gerwig

Wyncote

Cheltenham High School — Kai S. Bosniak

Wyndmoor

La Salle College High School — Sebastian C. Barnes, Evan G. Cohen, Matthew J. Giordano, Harrison J. Glover, Alexander V. Ippoliti

Wynnewood

Friends Central School — Alexander V. Rice

Homeschool — Samuel Sheard