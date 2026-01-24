Skip to content

Photos: Opponents of ICE gather in Center City to show support for Minneapolis

Hundreds held a rally near City Hall, which ended with a march to the Federal Detention Center at 7th and Arch Streets.

Protesters march up Eighth Street, towards the immigration offices, during the Philly stands with Minneapolis Ice Out For Good protest at Philadelphia’s City Hall on Friday, Jan. 23, 2026.
