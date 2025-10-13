An unholy compact | Editorial

Skip to content
John Cole on the Trump administration’s dubious offer of preferential access to federal grants for the University of Pennsylvania and other schools in exchange for a say in their operations.
John Cole spent 18 years as editorial cartoonist for The (Scranton) Times-Tribune, and now draws for various statesnewsroom.com sites.
{"ENV":"fH9jRFpUb15Ub1VGYwxaBH9NdE90MWxCaFAMCg==","CONTENT_BASE_PROD":"U11kBlwiZE1rBH9PXDFCA3xzcAZ0ImAGf2NoQHQiY1h8Y3hAdBx0AHxjeE93MnNffGB7XnQyd1xoXWgHdBxgTXxwfEBgMmRMf2N7W2ALf15/cGgHdzJWTH9aeE53VGAGa2N3W2MhYAY=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"U3NrRmBVbAZ/b2hOWzJaTWhjZ1p0MWRNf01STnQhfAZoTXNcdzF4QnxzdE53ImQFaE1nXXQiVgd8c1JPdAx0BGtga1p0C2wHa2NwBHQyeE1oTVVeYAt4T3xNVV50VGRCfGB7X3QhZEJ8BWQGdyJWBmtgaEB3IllZa3NwT3cidEJoWmROdBxsBH9weEB0InNcf3NwB3QydAR8XXhAdDFgQmtzZ1pgC39ZfFp4BWMyc1h8cHQHYwxZWWtdcEB3IXtcfmBoBncMUk1/YGROYDJsCA==","GRAPHQL_KEY":"U1pjT1ocZAZrXXgEWhxaTGhNd1x0HFZMaE14TWAMeE9rY2AHdxxeT2hjZAZ0HF4EfHBoTncLe1x/TX9cdyF/XHxNcE10DHRCa113XnQxf1x/XWQHYwxWBXxdcE9jDHxCf2NwAw==","GATEWAY_URL":"VW93TnQhRQRSBFUDXVRCA39jWk93DHNff2NaT3ccd1h8YHRAYyJ3XWtdcE90InRPfAV4B3ciZ1h8YGhAYwtvWHxzfAd3MW9cfAVnWmMxbABrWmNfdiFjWA==","GATEWAY_SLS_URL":"a1pZWFpUf0V/WnQEdDJkA39wdEBjDHQHfGB0T2MMcE9/YGhPYAxkBGhdaAd2InBCfF14BmMyd198Y1JPdFR/XXxjZEBgMX9ef11rW2MhYEJrY1VbYAtgBg==","FEEDS_URL":"VQUAQ1g+YwVoTX9AWzJaBGhaZ1x0ImBCf01wA3QheEJrc2AFdCJeTWhdcAV0MmxMfmN0T3QibAVoY3RNYAt7WH9gZ150DFZPa2N0TmMyYEJ+c3hPYzJRXHxdf1p0DFJPfHN8BGMLZ1h/YGddYzJ0Qnx2DAo=","RESIZER_KEY":"awVFXVsxc0RSYGsEW1VwA39jfE50InNcfHBoBXYyYEJ8WnRNdwx4AXxzWk9gMntYfGB0TXQyYExrY3BAdDFvX3xaZEB3MlYFa11oTmMicABrYHRNYwtsTWtdVk1jIWNYa1pkQHY3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"f2BaTV0cZ0RTBQBAXD5kA3xzcAdjMndcfE1SBmMMY15/Y3wGdBxnXX9jaE12Im9Z","TWITTER_API_TOKEN":"VWN7BVocb0J/BFYEdz58A3xaaAR0Mn9cfFp4BmMhbE9/Y3hPdDJRWX9jfE50C2wEf014TXcMf19oXWhAdjJsAGtaeAd2MlFcfE1jWnYxf158Y2BAYyJWAWtjcE93DHNcaFpoBmMLbAZrWnQFYDFsTWtad19jC29ef2B/WnYyXgdoYGROdjJzXn9wd1p3VGAAaF1VWmMiZ1l8Y3QCdDFzX2tzc1x0ImRNaE1jWmMhf1x8cHdeYzFkBWhgaAN3IWQFa2BkAnQLZ1lrXV1fdFRgBX9wZ1t0C3ABf3B4QGALeAF+Y2tbYFRgTWhgY1t3IXBCfGN7X3QiUkxrYGtedAtzXmtzZ1tgHGQFa3N8AnQLYAZ+Y2QCYzFkB2tzeAd2IWdea3BkAnQxZ11+c2NcdyJeAWhdVV10MXhCfmBgCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"fFl0T10Me0Bob2NBdC5sA39gfE93ImBPf2NWT3cidEJ8Y1ZAdDJ0Bn9zdE9gMmAAfE10B2AydAFoXXRPdiFgAXxzeAZ0MlFZfHBjXncceAZ/TVZOdyJWAHxdZ1tgMnwGfF1rXmALb11oXVVbdAtwAXxNe153IWBCfHNdWmAxb1loY2NbdiJsT2taZAJ0DH9eaGNdXXQLbAR8WmhNdxxeQmtwYAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"VFp7T1sxZwZ8cEUEdjJaBnxNYAZ3InAFf113X3cyUgR/Y3hAdAxWQmtze190VGAEfE18TXQcXk1/Y2RNdzJWTGtjaAR3MXgEa3N8QHQLYEx8XWADdDJ4T35waE93MXBCf2BkBmMMYEJ/BWtddCFgQmhNfEB0C3NdfE10TXQib1h8YHwGdzFwTXwFd1tjC3BCaE1gBXQiVk1rXXhOYwxsT2hdfAZ3MWNfaF13XWAMYEJ+c3daYwxdXmtgYE5gVGQBfwV8QHQMb1x/WntaYyJzX39gZ15jIWNZfHNVWmAyUkJ8c1YHYyJdWH9ga1xjDHhCfAV8TnYib1lrYGdcdiFvXnwFfEBgVGdYaAV4T2ALY1h8cHRNYAxjXH9zd1pgVG9ff1p7X2BUY158XVlbYBx7WX9zWk5gMmABfAV8T2MMUgF/cHQHYzJkAXxgf11jImdYaF1aBGMiVgF8YHgDYFRzXnxdXVp0DHQHaGNjWnQMVgV8c3QFdBxgTWhdZ1tjMW9Yf01gBnQceEx+Y2AFdAxZWXxzeE93In9ZaGNjWnchc1hrc3BAYwxWT3xzd15jMWwGaE10B3Qhc1xoY3ADYzJzWGhNc153MWdZf1p4AnQyVkxoXVoDdCJdWHxzf150HGdZaGNwTnYxfE9oY3BAYDJZWWtga15jImNYfGBoBHchZAVoWmgCYBx7XH5waAVjIlFffnN0B2MifEJ8Y1oHYzJjXmtwd15gVHNfa2BkB2MLeE9/WmNfYDJ/WHxaYAZjC39efGB0A3QyZ15+cHQDYAx/WH9aYE9gHFIBfnB7X2Axb158cGtdYwxvX39gZE5jIXtZf3NZW2AxZ1hrWnQHdiFjX3xgdAV3IW9dfmB8QGMycABoTVleYFR/Xn5zVgVgVG9ff2B8T3Yyc1l8WmgCYyFzWGgFYEBgC2AAa11oTncycEJ8XWgDdyF8TX9dcAN3MlIEfnN0B3cieE9oY1VedyFwT39ddEB0InBNaE10AnQMZAV/Y3QCdCFwB39jfARjMmBCf3N4TXQMYEJ/c2NddBxSQnxda190MmxPaGNgQHQiWVloWmdcdwtjWX9NcE13InxMf3NwAnQMbE98cGgGdCFjXX9afAdjMXtcfHNwBGAcZ1hrYH9cdDF8T2tzWk9gHHdefGB3W2BUf15/WnxAYBxSQmtgZAZgMn9ZaE1zWmAMc15oYHQDdAtnX3xgZAVjDF1dfFpjWmMibAV/cHxPYBxZX35wYE1gHHtZfmB3WmMyZ1lrcHtdYAtvX35wZAVgMWNYaE1aBHcic1hoYHddYDJRXXxaf19jIW9cf2B8BmAMXgFoBWhOdjJ/WHwFe1xgVGdYa2B4BHYiXV5/XV1cYDJZXmhNVgVgMntdfHB4T2AyfEJ8c39cd1RwT2hNUk53Il5Ma114A3RUeExoTXAEdAt4TGhdd1t0HHgGfnN0QHQLZEx/WmQEdyJ0Qn5za190IXBNf01jXGMxYE18TWAGdBxvWWtde1p3Im9YfnN3XncLbE98c3dedAxeTX5gaE9jC3tcfHB8TXQyYABrcGQDdFRsTWhaaAZjDHdefHB0B2MMZ1h/TVleYwxwTX9zc1xjC3BNaE1/XGAMf1l8c3BNYAtjWWgFaAVjDHtfaGB0T2MMXgF8BWQFYyF4BXxzcAVjMnBCa2BoT2Myf1hrYHdbYwt/WGhgaE5jMndYfFp4BGAcc1hrYGBPdzFvXnxgY1pgMXtdfAVkTWMiWVhoY1YHYAx8AGtadE5jIXwBf2NdWmMLY1hoYHRAYAxRX35wYE5gMnwAfGBnXWMycAF/BWNfYyJ7Xn5weAZ2Mn9ff3BgA2Mid1h8cHgGdyJsQmtdZE90MWRMaE10T3QiYAd/cGgCdzFgTH9aZ1p3MmRPaF1nX3QxYEx8Y2gHYwxRWXxdf1xjMXtZf010AncLY1loWmgGdzJkTHxNdE10Mm9ZaAVoBHQxeAV/Y3dddzJ/XGtwY1p0MXBCfnBrXGMyUk1+c2QEYwxvWWgFd190IXNZfmBkBHQyVk9/cGtddjJnWHxgaAJgDHtefwVkAnQccEJ8WmQCdFRnXXxgf1xgHG9ca2N/WmAcd15oBWhOYwt7XmhdWVtjIlZPfnBoBmAcZ1l/BWhPdDJdWHxaeE12ImNfa2BoQHYyb1xoWmgDYBxnWX9wZ19gDGwAfFpgA2Axe11/Wn9bYyJjXH5jWVpgHHtZf11WA3Yhe1x8XVlaYwx3XH9wY1p2IXNff2B3XXYyUV9oY3NcYwtvXWtaYAZ2Mmdcf01WBWAyd11oYHQHYBxRWH9NUk10MXxCa3NzX3cLbE98TWhAdAxwTX9jYE10Ml5PfnNjXHQcZEJ/TXQDdwt4TX5jd113HFJPf117W3QydEJ/BWRNdCF4BX9zeAZ0C2wEfGNzWmMMY1h8YGROYwtsTGtadE1jDHxMf3NjXGMyY1l+YGdfdCJ8Qmtwa11gC2dYfFpnXXchYEJ+c3RPYzJZWH8FfE9jC39cf010BGMhbABrc3NaYzFzWWtwfAV0IlJPf2B0BmMLYEx8Y1laYwx/XmtwYE1gVH9YaAV/XWAMd1l/cGdfYAtnX3xwYE5jMXtefF1wTmBUZ1x+cGhAYyJjWXxgeAJjIW9YfHBgQGAyZ1h+cHQEYDFvX39zXVx0MnddfwVjXmMhe1x+cHxOYzJjXGhge15jMnNff3B0BGMhc158BXteYAxSAHxdVk9gVG9ef11dXHYiWVxrc1laYwt/Xn5gY1xgHHxNf01oBXcccEJrc2gDdDF8TXxje193MnxCaE10BHQiVgd8TXtadCFgTH9jdAJ0VGAGf114T3RUfEJ/c3hOdDFnWXxNdE10Il1Zf2NrXmMyY1h8c1JAYwxkQn9jcE50HHwFaAVgTWAxe1hoBWQFYDJZWWhgZ1xjMntYf3BoA3QibAVoXXQFYzJ3XWtzd110Ml1ea3BnXGAcWVl8TWNddDJ0Qn9adAJjDHtYf1p8TWMiUV9rY3gGdwtjX3xgaE9gMWdZa2N0AmAcYE1/c3QCYBxnWHxwfAdgVGNcfFp7W2MMb1h8cHdfYyFnXGhaeEBgHHNZf1poBWAMc1x+YGNcYDJ7X2tgZAN2Mntfa1pgB3YidAB+cH9bdjJ/X2gFfANgHH9ca1p8BGBUfAFrYHgDYBxvXGhNVgZjMWNcfAVoBXYicAB8c1lcYBxnXX5ga192MlleaGB7XXQxeExrY3xNdCFsTWhdZAN0HGxCfF10AncxYAZoY2ROdwtkBWtddAV0IWRPfHN4QHRUfExrc3BPdDJSTGtdZ1t0ImxCfHN0TXQifEx/c3AFYAxZWX9waE9gMnxCf01/XGMMXk9+c3NfYwxgB2tgZEBjIm9caF10TmAccE1/c3ADdFR7XmtjZE1jDF5Pf2NaBnQid158WmNfdDJjX3wFYEB3MXtefnBrXHcydEJ+YGtbYzJzWWtzcE50DGABa3BgT2BUbAB/TXAGYyJ4T2twYAN0MXBCa2B4QGMif19rc1oDYFRvWH9wZANjMl1YfnB0B2Myc11/TXgDdiJdXH8Fd1xjIllffnB3XmMyZ1loBXxOYzF8AHxwfE5gDFlZaGNWBGMMWVl+YGBNYyF4AHxNVkBgC2deaE1zXmAMWV9oTV1aYyF/Xn9aYE9jMllfaGBgBWAMUgBrY3NddDJwBGtze153C3AFa3NoA3QybEx8Y3RPdFR4Qn9geAN0DFJCaF1jX3cifEJ8WmhOdAt4BmhNe11gDGxNaE17XnchY1loYGhNdAxkQmhdc1x0MmwEa3N8BWMyVgV8Y2dbYwxZWXxzdAZ0MmdYfGB0BmMyeE98Y2tddAxjWH9waE9jDFlZf2BoBXQib1h8YGRAdjJzX35gaAJ0MlFYaAVoAmMhcAV8BWQHYwxzXGtjdAdgHFlefwVgA2AcdEx/Y1YCYzFvWGtwe15gHHdZfGBjXmAcWVl8YGQFYDFvXnxjcARjDH9cfmBoTmAcXV9oBXQHYDJWB2taZE5gMmQBa1pnXmMhZ1x+cHQEYzJ/XXwFZE9jDHdea3BjW2ALf15+cGtaYyJ/XmtwfE1jIlldfmB4B3Yhc15/WmBPdjJdX39we15gDG9efAV4BmMMY1l+cHdfYAxSTXxjeAN0DFZPfHNwBHQycExrY2BNdwt8TH9dcEB0InQFfGN0BncMfE1rXXgGdyJ7WGtdd113MmxNaGBoQHQLc1x+Y3BPdDJ0BX5zeE1jDF5CfHNwBnQccEJ8BXRNdCFgTGhgdAZjMW9ZfF1wAnQcb1lrYGhAdzJWTX9NcAJgC2xNaGN3XnQxZEJ+Y3ADYyF8BWtzc1tjDFYAfmBoB3QyYEx8cHxAYzFvXn5zVgdjC3xCfHNZW3QiXV58cGRAYwxdWGtjf1x2In9faGBoTmMLf1h/BXRAYAt/WH9waEBgHHQFfwV0T2MxZ11/YGROYyJdXHxgfANjC29ef1p0BmAxY15rYGQCYBxRXHxNc1xgMndYfnNaBGAxc19oBXdaYwxzWGgFeANgC2dea2BgAmMiZ1loWngFdCJ0AWtgfARjIllda3NWA2MhY19oBXROYDJdXH9gaE50MWBMfmN/XXQyUgdrY3hOd1RsTH9NY113IXgHfmNnXncyXk1oYGQDdAx8BXxjc1pjDHwEa11/XGMxfE1rcGRNYzJSTGhdYAd0ImNYa3NkA2MMc1h8c3QGYwxzWHxaa150MmRCfGBrX3cyfEJoWnxAYzJ4QmhjZ1x0IXNda3BkAnQidAV8cGhOdDFjWX5ga15gHG9ZaF1aTWMxY15rY11fYFRgTXwFY110MW9Za11zX2Axf19/c3NadiJ3Xmtga19jC2defwVoBXQLZAF8cGdaYFRkAX9weEBgHHdZfnBjW3Qie1h/XVYEYzJ/WGtad15gMllcfFpkBGAyf15/cHtedjJ/X3wFdEBjDGNeaFpoTWAyZ1h8XVYFdjJnXn9wYARjDFlYfwV0TWAcYAB8c1laYDJdXH5weAV2IndfaGBgBGAMdAFoY11cYAxRXGhgeAdjMXgAa11wBncceE98Y3gEdDJWT2hdf1t0DFIHf11wTnQMZAV8Y3RNdAtsT3xde110MmRCfF1oB2MyeE98Y2RNdDJeT2hddAN0IXNZfmBrXHcMbE9/XXgDYAxkQmtgaE90MnxCfE1nW3Qyd11+c3xAYzFnXX5wZEBgVHNZfGBoA2MybE1/XWAFdCFsTXxNZE9jIllYfnB8B2Mxc1h/YGtdYAtjWHxjfAV3In9ZfmBnXmMyfE18cGtaYyJgB39ddE9jIXtdaAV7XmBUb158cHwEYBxSTGtzWVtgMllZfAV0TWMyf1hoBXwFYDJjWGtafAJjDH9dfmBgBWAMdEJoYH9cYAtzWH5gf1tgMntYaGB7XHYyUV5oYHhAYFRnXWtaY15gMnNdaAV7XWMiZ19+c1ZAdjF4AWgFfARgDHhNfE1dXmMLfAB+YHwHYzJkAGhdWVtgHFlcfAV7W2AyeAZ8Y3QGdBxSQmhjaE50MlZNfnN8AnRUeEx/c3NcdzJWT3xNVVx3DHRCfF1zX3QifEx+c3gDdDJwTWtaa153InRMf3BnW3QMc1l+Y2QDdCJjXXxaaAJjDH9ca110T3QiXV58Y3AFdCF4THxzYE50IXBMa3B0BXRUb1h+c3NbYwtzWX9wY193IX9Za3N7XGAye1hrWmtaYwxRWGhNc1t0Il5Ca2N0BmMxf11rYGgDYDJ/X38FfEB0Ml5Ca3NjXmMif19+Y1pPYBx3X2tgaAVgHFFef017XGAyXV1+cGdbdjJwTX8FfANjIllfaFp8BmMhZ1x8WmRAdCF8AH5wf1pjC2defHB/W2Axc158c2NfYFR7XHxzXVtgMWddfAV7WmAyd1l+cHdbdiF/Xn5gfARjDHdfa2BgBmMMZ15oYHQCYBx0AX5gY1p2Ml4Ba2BoBXYiXgBoY1YGdDJsTX9dZAV0DHAHaGNSTnQcfEx/Y3wDdAxsTWhjcAJ0C2BPfHN7X3cMfAd8TWQGdBxwBH9aZ193IlIFf2N8QHQyVgZrc3dfdCFgBXxNcE10Il5Cf2NgTXQMVk1+c2QFdyFgQn9jd150VGBPfF18A3cMUk9+dgwK","BLUECONIC_ENDPOINT":"VF1ZQ2MhTVh/WgROdzFkA3xwYAZ3HHRMf3B0BncicAR/Y1ZPYAxzXX9ze1t3IndZf01aBmALYAd8YGtbdxxkBGtja1p3MlYBa2NSB3cyUV58BX9adzFgTWtgdEB2MWBM","BLUECONIC_STORE_ID":"UlpGAmM+ZwNoWl1AdwxaTXxNcE13MXAEfHN0T3QcXgR/c3AEdyFwBXxzY1p0Intca114B3QcbE9+Y3RNdzFgQnxdYAZ0ImRMf3NSA3QMUk9oXXtedBxWTGhjc1t3C3BPa3N/W3cMWVloYGtddAtsCA==","BLUECONIC_KEY":"VQVBQFhVVgR8b0FcdjFWA3xzaEB3MnRPfHNgBnQyZ1l/YGhPdzcICA==","BLUECONIC_SECRET":"VFpdQFhUcwd8XWAEWzJaTGtjfAJ0HHxNaE1wB3QifAV/TXNadwxwTX9NfAVjMlIEaE1/XHQccE18XWACYAtkBnxjd1p0In9ZfFpkTmMybE9rc3gEYAxsBn5jdAZ0IWNYfGNzWw==","AMP_AUTH_BASE_URL":"U2AIAmM+UQZ8cGcBWDJeA3xza1tjDHRNfHN4QHYyd1x/c3RAdAxnWXxzZ152InAHfFpgB2MxYE18cHxAdzJ0BGtjZEB3HHxNfHNVW3cccAVrXXBPYzFgBmtdVgV3MWNZfAV/WmBUf15rYGdaYDFvWWtdWk1gMnAEaGNdWmMxZExoTVlfdDcICA==","AUTH0_DOMAIN":"fF13BFwIUU9SWWNDWFRCA39gfAZ3InAEf2NgBmMycAV8c1ZPYAxwT2tjVk9gDGQEaF1gQHQydAZ8c3hAYwx3XQ==","AUTH0_CLIENTID":"fnNnA1whQQFoWWhNWi5gA39jcAdjDGdefFp8QGAcf1l8cHwHdjF8QnxddE93ImABfGN4B3ccZAZ8TXdadDJ0THxjdAVgHGQAfGNSBGMLfExrWnRAYwx7XGtaaAZgHHQGf2NkQHc3CAg=","PIANO_ID":"fFlBXVwuWVt8XV1CdgxWQnxgYE50InABfE1aQHYyYAZ/YHhPdDJRWQ==","MIXED_CONTENT":"Uk1zBltUAF5UWgkGWj54A3xgYAZ3MnAGf3N0BmAyd118cGhPYwxnXnxgdEBgMnRNfGBnWnQyc19rYHxPdwxnX3xjcAdjMmddf3BjWncLfAF8cGgGdAx8AXwFZE1gMW9caGNnW3cxbAE=","VIAFOURA_SITE_UUID":"fGAFBFtVXV18WmBAXAhwA39jUgZgMnRNf2NoT2Mid118cGQGYyJjXnxNeAdjDFZNa2NWBHQcf1x8TVZOYDJ0BHxddAR2InRNfE1aBHQifAd/BXxNYAx4BHxde150MnhCf11gTmAyfEx/WmBNYAxvWA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"aE1WQFguUVhVcHwHdCEFA3xwYAZjImBMf3NoBnQidAF8YGBPYwxkTX9gYEB3VGBNfHNrXnQxYAB8c2BPdjJ0AHxgYAd2MlYFf2N/W3YhfEJoWntbYAx4QmtjcE12MWAAf11nXnYye1h8TVoFYyFwAXxwd1p0C2Nea1p3W2AMYE1oY11aYAx0Bn5gf15jC3gAa2NZXXYycE9oTXgFdAxgAGgFa110HGAFf3N/XHYicAVoBWBAdiJwBn9wfAd3HHNZfGNgB3ccXgZ8YGhAYDJzXA==","AUTH0_BASE_URL":"UmAARXQIXV9oWghGXQtwA39gYEBgMnQEf2B4QHcyY1h8Y2hPdBxwBXxzZAZ3DHNefF1dW3YxfAd/c39bdjJzXWtgZE93MnwEa2BgTXQifAZ8Y1IHYyJ7WXxda1tgC29Za1pnW3QLbAdrXWQK","CHARTBEAT_DOMAIN":"aAVFWFpUZExSc3sBdiJaQmtzc1t0IXAEa3NjXHcyYEJoY2dcdCJnXGhddAd0MXgI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"aF1gQHYicAFoWnteYFVkA3xNUgRgMndefHN4TWAMb118TXwGdDJ4BXxweE1gNwgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"VHN8TXcIY1t/WmgFWAtWA3xafARgDGxMf11wBWAMe1x8c1JNdzJsAHwFaAo=","SF_CLIENT_SECRET":"a29dAlw+e1tSBWNHWlRgA3xdUgdjIntdf3N8T3cyY15/cHQGdiJ8BnxNdE50ImNcfGNSB3ccf1x8TXxNdxx/X3xdaE5gMmNcfE18TmMyeEJ8TWRPdiJwT3xNcAZgHHgGfE1aTnQidEx8BXhPdCJ/Xn9wfE9gMnRPfF1aTXYyeAR8Y1pAYAtgAXxwdE92MnNefGNoQGAMc1l8Y3tadDJ0QnxwaE9gHHQHfHBkQHQcdExoBXxPYzFgTXxjaAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VVp7X3chAERrWl5AXDJaTH9deAN0MlIEf11oA3QhZE9oTXwDdzJ8T35zdE10VGwFfmNSAnQcfE9rc3BNdAx4BHxzd150IWxMaFpkBWALY1l/XXROdCJWT39jcE50MXBNfE1/XHQyVgVoXX9dYBxSBXwFZ1x3InRMf0AMCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"UE1nR1ohRgVVYFlBdxxaTHxjZE90DHhNfF14AncibE18Y39edCF8BH9zf113HFIGf017XnQcfAR/TXwEdAxgTXxdZAR0DFlca2NwTXQxYE1oYHgGdDJsT39NZ1x3MmRCa2NrX3QxY1h+Y3NadjJkT38FZ1p0MWwHfmYMCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"a1oJBnQIb1xrBQRDYzFkA39gfE90HFYAf2NSB3QycEx8WmhPdwx7XnxjfAZ2MnNZf3N4BHQyd1x8cGhPdzFjWQ==","SOPHI_HOSTNAME":"UH9rRGNUc1xQBFUFYAxaQn9ddE10IWAFfmNgA3QiYE18Y3QDdCJdWXxjd1p0InNZfmN3X3QxY1l/QAwK","HTL_SCRIPT":"UgVZTmMiY0R/WmNNXAxaQnxNc193MWRCfHNSBHQidAV/XXQDdCJ0BH9Nc150MWRPfF1kTnciVk1+YHhOdzJ7WHxzcAJ3IXNZaFprXmMye1x8c3RPdxx0T39jY1t0VG9YaGBkBmMMfEx8WntdYzJgB2taaAdjMX9ZaGN4BHQMYE18YHwGdwxvX2hjWgVjC3gI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"fnBZXl0LbEJrWl0HWzJsA39jaEBjInRCf2NWB2MMYAZ8YHxAdwx3XWtgZAd0MmdYa2BgQGMMdE18YHQHdDJwAGtgZEBgDHxMfHB4QHcce11rYHdbd1RgAQ==","SOPHI_SCRIPT":"Ul1dTVhVWUR/WVpNdCENA3xzeAZgDGNff2N4T2Mif1l8cHQHdyJ3WH9NZAZ3MnhCf2NoB3cMc118c2RPYAxnXmtdc15gMX9ffF1gB2MhfE98cGNadFRsAGtjWgR2IWwAf01jX3QxbAFrWmNfYAtjXXxNdE13IWAEaF1aTmBUfAFoY2ddYwxwB35jVk53MWwEa2BnWnQcbAF8XWACdAxeAGhNf1xjMl4Ha2BoCg==","_id":"9f8094e6c5e33a9764fb6b54bf2f49eddb16a26e75e5aa19033e8d6ab83c7495"}