Photo essay: Stretch, breathe, and purr

Inside Le Cat Café’s yoga with cats
Penny Lane (center) on the mat as people practice yoga at Le Cat Café, in Brewerytown. Read moreElizabeth Robertson / Staff Photographer

Le Cat Café regularly hosts Yoga with Cats sessions. All the cats in the cafe are from Green Street Rescue, which has rescued a total of 501 cats, fostered 92, and helped 363 find forever homes. All cats at the cafe are available for adoption.

Each session includes a 45-minute instructor-led hatha yoga class alongside the cafe’s resident cats, followed by 30 minutes for humans and felines to to visit and interact. This provides an opportunity to get to know a cat before adopting or simply to unwind among these furry friends.